الإمارات تشيد بدور العراقيين في نهضتها

الكبيسي يزور الصدر ويطالبان بتغليب الإعتدال

ابو ظبي – الزمان

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والعلامة الشيخ أحمد الكبيسي امس ضرورة نبذ العنف والفكر المتشدد، مطالبين بتغليب صوت الإعتدال على التوترات الطائفية.وبحسب بيان نشر على الموقع الخاص للصدر، فقد قام الكبيسي امس الاثنين بزيارة الصدر في مقر إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى خلال اللقاء (الحديث عن أوضاع العراق والمنطقة والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والإقليمي)، مضيفًا ان الجانبين شددا على (أهمية العمل بالروح الإسلامية الأصيلة ونبذ العنف والفكر المتشدد، وأن يحوز صوت الإعتدال على المساحة الأكبر في خضم التوترات الطائفية التي تشهدها المنطقة والعالم).ونقل البيان عن الصدر تأكيده (أهمية الوحدة الإسلامية والعربية ونبذ العنف والتطرف والكراهية كونه السبيل الأمثل في إحلال السلام وتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية والعربية في العيش في أمن وازدهار ورخاء).بدوره، اشاد الكبيسي بـ(المواقف الوطنية والإنسانية التي تهدف لخدمة الأمتين الإسلامية والعربية )التي ينتهجها الصدر. الى ذلك، اكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال استقباله الصدر في ابو ظبي أهمية استقرار العراق وأدائه دوره الطبيعي على الساحة العربية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن ولي عهد أبو ظبي تأكيده (أهمية استقرار وازدهار العراق والتطلع لأن يؤدي دوره الطبيعي على الساحة العربية، بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي)، مشيرا الى ان (التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام).ولفت الى أن (دولة الإمارات تاريخيا مدت يدها إلى الشعب العراقي الشقيق)، مشيدًا بـ(مساهمة الجالية العراقية الشقيقة في النهضة المباركة التي ارتبط بها اسم الإمارات).وهنأ محمد بن زايد الصدر مجددا بـ(الانتصار الكبير على إرهاب داعش)، مؤكدا ضرورة (استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين). واستعرض الجانبان (العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك).