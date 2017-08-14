استقالة رئيس هيئة السكك الحديد بعد تصادم قطارين قرب الاسكندرية

القاهرة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬تقدّم‭ ‬باستقالته‭ ‬بعدما‭ ‬لقي‭ ‬41‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬تصادم‭ ‬قطارين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الاسكندرية‭ ‬بشمال‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬هشام‭ ‬عرفات‭ ‬قبِلَ‭ ‬استقالة‭ ‬مدحت‭ ‬شوشة‭.‬

واكد‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬سير‭ ‬التحقيقات‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬القطارين‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسكندرية‭ (…) ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬وقوعه‮»‬‭. ‬والجمعة‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬‮«‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬اسبابه‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنه‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭. ‬واثار‭ ‬الحادث‭ ‬الجدل‭ ‬مجددا‭ ‬حول‭ ‬مشكلات‭ ‬وتجهيز‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬الحوادث‭ ‬بسبب‭ ‬تقادم‭ ‬القطارات‭ ‬وقلة‭ ‬الصيانة‭ ‬وضعف‭ ‬المراقبة‭.‬

وتقع‭ ‬حوادث‭ ‬قاتلة‭ ‬بين‭ ‬قطارات‭ ‬وسيارات‭ ‬او‭ ‬حافلات‭ ‬تعبر‭ ‬تقاطعات‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭. ‬وسجل‭ ‬وقوع‭ ‬1234‭ ‬حادث‭ ‬قطار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للتعبئة‭ ‬العامة‭ ‬والاحصاء‭ ‬الحكومي‭.‬

وحادث‭ ‬الجمعة‭ ‬هو‭ ‬الاسوأ‭ ‬منذ‭ ‬تصادم‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسية‭ ‬وقطار‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬طرق‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬اسيوط‭ (‬وسط‭) ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬47‭ ‬قتيلا‭ ‬العام‭ ‬2012‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2013،‭ ‬اسفر‭ ‬اصطدام‭ ‬بين‭ ‬قطار‭ ‬وباص‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬27‭ ‬قتيلا‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة‭. ‬وكان‭ ‬معظم‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عودتهم‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬زواج‭. ‬ويُوجّه‭ ‬المصريون‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬انتقادات‭ ‬للحكومة‭ ‬بسبب‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬اتّخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬السير‭.‬

والحادث‭ ‬الاسوأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2002‭ ‬حين‭ ‬ادى‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬قطار‭ ‬كان‭ ‬متوجها‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالى‭ ‬370‭ ‬شخصا‭.‬