الكويت تزيل التسرب النفطي جنوب مياهها الاقليمية

الكويت – الزمان
تمكنت فرق طوارئ كويتية من إزالة «الجزء الأكبر» من بقع نفطية متسربة في المياه الاقليمية للدولة الخليجية قرب حقل الخفجي النفطي المشترك مع السعودية، وفق ما أفاد مسؤول نفطي فيما تواصل الفرق الفنية عملها مستعينة بطائرات مروحية حديثة .. وقال المتحدث باسم مؤسسة النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح في بيان إنه «تمت إزالة الجزء الأكبر من البقع النفطية الرئيسية».
وأضاف أنه يجري «تطويق المناطق الساحلية وتنظيف الشواطئ العامة بعد التأكد من خلو المنطقة من أي كميات اخرى للبقع النفطية في البحر».
وتكافح فرق الطوارئ المختصة بالقطاع النفطي البقع النفطية المتسربة منذ ظهورها الخميس في جنوب المياه الإقليمية للكويت. وأوضح الخالد إنه تم اتخاذ اجراءات وقائية لـ»تأمين المرافق الحيوية لمنطقة الزور والمناطق المجاورة لها»، حيث تبني الدول الخليجية مجمعا نفطيا بقيمة 30 مليار دولار يضم مصفاة ضخمة يتوقع أن تنتج 615 ألف برميل يوميا. ولم يعرف بعد مصدر البقع النفطية التي ظهرت للمرة الاولى الخميس الماضي قرب حقل الخفجي النفطي الكويتي السعودي، ولا حجمها. الا ان وزارة البترول رجحت في بيان ان يكون مصدرها «خارج المياه الاقليمية الكويتية». كما نقلت وسائل اعلام محلية عن خبراء ان مصدر البقعة قد يكون انبوب نفط في حقل الخفجي، مشيرين الى ان نحو 35 الف برميل قد تكون تسربت الى مياه الكويت امام الزور. واعلنت السعودية والبحرين ان بقع النفط لم تصل بعد الى مياههما الاقليمية، لكن الرياض قامت بتفعيل «خطة إدارة الأزمات» وبمسح جوي للمنطقة «لضمان سلامة المنشآت والشواطئ». وتساند شركة شيفرون العربية السعودية فرق الطوارئ الكويتية في عملها، بحسب الشيخ طلال الخالد الصباح. وتنتج الكويت نحو 2,7 برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل النفط نحو 95 بالمئة من عائداتها.