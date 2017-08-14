الكويت تزيل التسرب النفطي جنوب مياهها الاقليمية

الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬طوارئ‭ ‬كويتية‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬‮«‬الجزء‭ ‬الأكبر‮»‬‭ ‬من‭ ‬بقع‭ ‬نفطية‭ ‬متسربة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الاقليمية‭ ‬للدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬قرب‭ ‬حقل‭ ‬الخفجي‭ ‬النفطي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬نفطي‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬الفرق‭ ‬الفنية‭ ‬عملها‭ ‬مستعينة‭ ‬بطائرات‭ ‬مروحية‭ ‬حديثة‭ .. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مؤسسة‭ ‬النفط‭ ‬الكويتية‭ ‬الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬الخالد‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬إزالة‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬البقع‭ ‬النفطية‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬‮«‬تطويق‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬وتنظيف‭ ‬الشواطئ‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬كميات‭ ‬اخرى‭ ‬للبقع‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬البحر‮»‬‭.‬

وتكافح‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬المختصة‭ ‬بالقطاع‭ ‬النفطي‭ ‬البقع‭ ‬النفطية‭ ‬المتسربة‭ ‬منذ‭ ‬ظهورها‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬للكويت‭. ‬وأوضح‭ ‬الخالد‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬وقائية‭ ‬لـ»تأمين‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الزور‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تبني‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬مجمعا‭ ‬نفطيا‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬يضم‭ ‬مصفاة‭ ‬ضخمة‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬615‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭. ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬مصدر‭ ‬البقع‭ ‬النفطية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬قرب‭ ‬حقل‭ ‬الخفجي‭ ‬النفطي‭ ‬الكويتي‭ ‬السعودي،‭ ‬ولا‭ ‬حجمها‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬البترول‭ ‬رجحت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مصدرها‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬المياه‭ ‬الاقليمية‭ ‬الكويتية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬مصدر‭ ‬البقعة‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬انبوب‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الخفجي،‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬الف‭ ‬برميل‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تسربت‭ ‬الى‭ ‬مياه‭ ‬الكويت‭ ‬امام‭ ‬الزور‭. ‬واعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬ان‭ ‬بقع‭ ‬النفط‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬مياههما‭ ‬الاقليمية،‭ ‬لكن‭ ‬الرياض‭ ‬قامت‭ ‬بتفعيل‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‮»‬‭ ‬وبمسح‭ ‬جوي‭ ‬للمنطقة‭ ‬‮«‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المنشآت‭ ‬والشواطئ‮»‬‭. ‬وتساند‭ ‬شركة‭ ‬شيفرون‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬بحسب‭ ‬الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬الخالد‭ ‬الصباح‭. ‬وتنتج‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬2,7‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬يوميا،‭ ‬ويشكل‭ ‬النفط‭ ‬نحو‭ ‬95‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬عائداتها‭.‬