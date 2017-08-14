حالات الاصابة بالكوليرا في اليمن تجاوزت نصف المليون

جنيف‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قدرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬وباء‭ ‬الكوليرا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬اصاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وقتل‭ ‬نحو‭ ‬2000‭ ‬آخرين‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الفائت‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬للمنظمة‭ ‬يقدم‭ ‬نظرة‭ ‬عامة‭ ‬للوضع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وجود‭ ‬503,484‭ ‬اصابة‭ ‬محتملة‭ ‬و‭ ‬1975‭ ‬وفاة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتفشي‭ ‬الوباء‭ ‬منذ‭ ‬اربع‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تمزقه‭ ‬الحرب‭.‬

وأكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬الوفيات‭ ‬وما‭ ‬يفوق‭ ‬41‭%‬‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المصابة‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬الوباء‭ ‬تراجعت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬لكنها‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوباء‭ ‬المنقول‭ ‬عبر‭ ‬المياه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يصيب‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬يوميا‭. ‬وأدت‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬السعودية‭ ‬والميلشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬معظم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وسمح‭ ‬للكوليرا‭ ‬بالانتشار‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬وحذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوباء‭ ‬انتشر‭ ‬بسرعة‭ ‬نظرا‭ ‬لتدهور‭ ‬الاوضاع‭ ‬الصحية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ملايين‭ ‬اليمنيين‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬النظيفة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬أدناهوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬موظفي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مستحيلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬الناس‭ ‬مرضى،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مستشفيات‭ ‬كافية،‭ ‬والأدوية‭ ‬ليست‭ ‬كافية،‭ ‬والمياه‭ ‬النظيفة‭ ‬ليست‭ ‬كافية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬تفشي‭ ‬الوباء‭ ‬لم‭ ‬يتلقوا‭ ‬رواتبهم‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬دفع‭ ‬رواتبهم‭ ‬ليستمروا‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬الارواح‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لوقف‭ ‬تفشي‭ ‬المرض،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭%‬‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بالكوليرا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬يمكنهم‭ ‬التعافي‭ ‬إذا‭ ‬اتيحت‭ ‬لهم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭.‬

والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الاساسية‭ ‬غير‭ ‬متوفرة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

ودعا‭ ‬تيدروس‭ ‬كافة‭ ‬الاطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬ازمة‭ ‬اليمن،‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬8300‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬للتوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لن‭ ‬يتحملوا‭ ‬ذلك‭ ‬لمدة‭ ‬أطول‭. ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬للسلام‭ ‬لاعادة‭ ‬بناء‭ ‬حياتهم‭ ‬وبلدهم‮»‬‭.‬