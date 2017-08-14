استراتيجية الردع النووي وليدة الحرب الباردة … والعرب في منطقة القلق

باريس‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ولدت‭ ‬عقيدة‭ ‬الردع‭ ‬النووي‭ ‬التي‭ ‬تختبر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬شد‭ ‬الحبال‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القوتين‭ ‬الكبريين‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬للآخر‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬انتقامي‭ ‬تداعياته‭ ‬كارثية‭. ‬ولكن‭ ‬دخول‭ ‬دول‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالمحيطالعربي‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬المجاذبات‭ ‬النووية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬الامريكي‭ ‬،‭ ‬جعل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬لاسيما‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬منها‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صراع‭ ‬الاخرين‭ ‬وان‭ ‬المستقبل‭ ‬ليس‭ ‬واضحا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬،‭ ‬واحيانا‭ ‬يبدو‭ ‬مجهولا‭ ‬ً‭ . ‬وكانت‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬المنجرفتان‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬التسلح‭ ‬تزيدان‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬وقوتها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مركبات‭ ‬النقل،‭ ‬للصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬والغواصات،‭ ‬بهدف‭ ‬بلوغ‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬الخبراء‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬المتبادل‭ ‬المضمون‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬نشرة‭ ‬العلماء‭ ‬الذريين‭ (‬باس‭)‬،‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تمتلك‭ ‬في‭ ‬التسعينات‭ ‬حوالى‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬رأس‭ ‬حربي‭ (‬في‭ ‬مقابل‭ ‬4480‭ ‬اليوم‭) ‬وروسيا‭ ‬حوالى‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ (‬في‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬اليوم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرؤوس‭ ‬المرتقب‭ ‬تفكيكها‭). ‬والمخزون‭ ‬كاف‭ ‬ليدمر‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬الآخر‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭. ‬ويقول‭ ‬برونو‭ ‬تيرتريس‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأبحاث‭ ‬الاستراتيجية‭ (‬اف‭ ‬آر‭ ‬اس‭) ‬إن‭ ‬‮«‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اختراعه‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬أثبت‭ ‬فعاليته‭ ‬كأداة‭ ‬لتجنب‭ ‬الحرب،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تندلع‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬ولم‭ ‬ينشب‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬مفتوح‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬النووية‭ ‬ولم‭ ‬يتعرض‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬يمتلك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬للاجتياح‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬يحظى‭ ‬بحماية‭ ‬مظلة‭ ‬نووية‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬عسكري‭ ‬ضخم‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬معارضي‭ ‬عقيدة‭ ‬الردع‭ ‬النووي‭ ‬يدحضون‭ ‬هذه‭ ‬الحجج،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬يتعذر‭ ‬إثبات‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬وأن‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا‭ ‬يعود‭ ‬بالأحرى‭ ‬إلى‭ ‬ازدهار‭ ‬المبادلات‭ ‬العالمية‭ ‬وتأثير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬وترابط‭ ‬الاقتصادات‭.‬

‭- ‬توسع‭ ‬ميدان‭ ‬اللعب‭ -‬

خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وضعت‭ ‬هذه‭ ‬العقيدة‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬مرتين‭ ‬بالفعل،‭ ‬مرة‭ ‬أولى‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الكوبية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬ومرة‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬عام‭ ‬2002‭.‬

ففي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬1962،‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطتها‭ ‬طائرة‭ ‬تجسس‭ ‬أميركية‭ ‬وجود‭ ‬منصات‭ ‬إطلاق‭ ‬في‭ ‬كوبا،‭ ‬حليفة‭ ‬موسكو،‭ ‬جاهزة‭ ‬لحمل‭ ‬صواريخ‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬الأميركية‭.‬

وقرر‭ ‬الرئيس‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ ‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬بحري‭ ‬على‭ ‬الجزيرة‭. ‬وباتت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬متاهبة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإنذار‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حدوده،‭ ‬أي‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭. ‬وراحت‭ ‬المقاتلات‭ ‬الحربية‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬وزودت‭ ‬الصواريخ‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬برؤوس‭ ‬حربية‭.‬

وعادت‭ ‬سفن‭ ‬سوفياتية‭ ‬تنقل‭ ‬صواريخ‭ ‬نووية‭ ‬روسية‭ ‬معدّة‭ ‬للمنصات‭ ‬المنصوبة‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أدراجها‭ ‬وأُبرم‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭ ‬بين‭ ‬القوتين،‭ ‬فسحبت‭ ‬الصواريخ‭ ‬السوفياتية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إزالة‭ ‬صواريخ‭ ‬أميركية‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬سرا‭. ‬وتعهدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عدم‭ ‬اجتياح‭ ‬كوبا‭.‬

في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2002‭ ‬باتت‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬اللتان‭ ‬تتنازعان‭ ‬كشمير‭ ‬منذ‭ ‬تقسيم‭ ‬المستعمرة‭ ‬البريطانية‭ ‬عام‭ ‬1947‭ ‬وتمتلكان‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬منذ‭ ‬1998،‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬المواجهة‭. ‬وحشد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬عسكري،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬كشمير‭.‬

وطرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الباكستاني‭ ‬انذاك‭ ‬برويز‭ ‬مشرف‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضت‭ ‬‮«‬باكستان‭ ‬لخطر‭ ‬الاندثار‭ ‬من‭ ‬الخارطة‮»‬،‭ ‬فرد‭ ‬عليه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الهندي‭ ‬جورج‭ ‬فرنانديس‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهند،‭ ‬خلافا‭ ‬لباكستان،‭ ‬قد‭ ‬تصمد‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬نووي‭.‬

وكثف‭ ‬البلدان‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية،‭ ‬لكن‭ ‬التوتر‭ ‬انخفض‭ ‬اثر‭ ‬ضغوط‭ ‬أميركية‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2003‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬حوار‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2004‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دانييل‭ ‬فيرني‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬ورئيس‭ ‬التحرير‭ ‬السابق‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬موند‮»‬،‭ ‬يكمن‭ ‬الخطر،‭ ‬كما‭ ‬يتجلى‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬راهنا،‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬وازدياد‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬النووي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وكتب‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الردع‭ ‬أتى‭ ‬بثماره‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬اللاعبون‭ ‬أقل‭ ‬عددا‭ ‬وأكثر‭ ‬تبصرا‭. ‬لكن‭ ‬ازدياد‭ ‬عددهم‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬وسوء‭ ‬تفسير‭ ‬للنوايا‭ ‬ووقوع‭ ‬أحداث‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬وتبدل‭ ‬الاعتبارات‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬الشخصانية‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‮»‬‭.‬