‎تفاعل شعبي واسع مع اعلان البزّاز ولادة تيار وطني يعيد الاعتبار للعراقيين

‎سكرتير‭ ‬الشيوعي‭ ‬العراقي‭:‬الأجواء‭ ‬ايجابية‭ ‬وبعض‭ ‬الاطراف‭ ‬لديها استعداد‭ ‬لتشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬عابر‭ ‬للطائفية

‎لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

تتفاعلت‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬،اصداء‭ ‬الاهتمام‭ ‬الشعبي‭ ‬والسياسي‭ ‬بالاعلان‭ ‬الذيت‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬المستقلتسعد‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬عزمه‭ ‬قيادة‭ ‬تيار‭ ‬وطني‭ ‬يسمو‭ ‬فوق‭ ‬الطائفية‭ ‬ويستعيد‭ ‬عبر‭ ‬التمثيل‭ ‬العراقي‭ ‬المتكامل‭ ‬والعادل‭ ‬مكانة‭ ‬العراقيين‭ ‬ويطلق‭ ‬كفاءاتهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬البلاد‭. ‬واعلن‭ ‬ناشطون‭ ‬عراقيون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬استبشارهم‭ ‬بإمكانية‭ ‬منح‭ ‬العراقيين‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الثمينة‭ ‬في‭ ‬ولادة‭ ‬تيار‭ ‬وطني‭ ‬يتكلم‭ ‬باسم‭ ‬العراق‭ ‬ويمنع‭ ‬حديث‭ ‬الطوائف‭ ‬الذي‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتقدم‭ ‬والوحدة‭ . ‬وقال‭ ‬‎سكرتير‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لقناة‭ ‬الشرقية‭ ‬امس‭ ‬انت‭ : ‬الأجواء‭ ‬ايجابية‭ ‬وبعض‭ ‬الاطراف‭ ‬لديها‭ ‬استعداد‭ ‬لتشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬عابر‭ ‬للطائفية‭ ‬وكان‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬اعلنت‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬تيار‭ ‬وطني‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يضم‭ ‬أحزابا‭ ‬وافرادا‭ ‬ومجموعات‭ ‬ومنظمات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬وعشائر‭ ‬اتفقت‭ ‬على‭ ‬مرتكز‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬لمصلحة‭ ‬العراق‭ ‬الموحّد،‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬مفهوم‭ ‬المواطنة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحتكم‭ ‬اليه‭ ‬الجميع،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬القول‭ (‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬بوجود‭ ‬متحدثين‭ ‬باسم‭ ‬الطوائف‭) ‬و‭ (‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بتدوير‭ ‬الماضي‭). ‬وقال‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لموقع‭ ‬إيلاف‭ ‬الالكتروني‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ (‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفروضون‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬الطوائف‭ ‬والمكونات‭ ‬يتخذون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوصاية‭ ‬غطاء‭ ‬لتسويغ‭ ‬المتاجرة‭ ‬بآلام‭ ‬الناس‭ ‬وعذاباتهم‭ ‬وللمفاسد‭ ‬التي‭ ‬انغمسوا‭ ‬فيها‭ ‬مرجحين‭ ‬المصالح‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭).‬وشدد‭ ‬على‭ ‬رفضه‭ (‬اي‭ ‬مس‭ ‬بوحدة‭ ‬العراق،‭ ‬ارضا‭ ‬وشعبا‭ ‬ووجوب‭ ‬حلالخلافات‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭). ‬واوضح‭ ‬البزاز‭ ‬ان‭ (‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يتشكل‭ ‬الان‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جسرًا‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬انتاج‭ ‬الماضي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خطايا‭ ‬وما‭ ‬كرسه‭ ‬من‭ ‬اساليب‭ ‬ووجوه‭ ‬محترقة‭). ‬ودعا‭ ‬البزاز‭ ‬القوى‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التشكيل‭ ‬الوطني‭ ‬لـ‭(‬التبشير‭ ‬بالغد‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الماضي‭). ‬ومضى‭ ‬الى‭ ‬القول‭ (‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬نعمل‭ ‬بصمت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬بالمواطن‭ ‬وبدولة‭ ‬المواطنة‭ ‬وتفرض‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬الطوائف‭)‬،تت‭ ‬مبينًا‭ ‬ان‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ (‬يتشكل‭ ‬من‭ ‬احزاب‭ ‬وافراد‭ ‬ومجموعات‭ ‬ومنظمات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬وتكوينات‭ ‬عشائرية‭ ‬واجتماعية‭ ‬اتفقت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬ثمة‭ ‬مرتكزًا‭ ‬واحدًا‭ ‬للعمل‭ ‬هو‭ ‬مصلحة‭ ‬العراقالموحّد‭). ‬واكد‭ ‬ان‭ (‬مفهوم‭ ‬المواطنة‭ ‬وحده‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يحتكم‭ ‬اليه‭ ‬الجميع‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ (‬هذا‭ ‬التيار‭ ‬سيدخل‭ ‬الانتخابات‭ ‬بقوة‭ ‬ونتوقع‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬انعطافة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الانتخابي‭ ‬والعملية‭ ‬السياسية‭).‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ (‬يقوم‭ ‬في‭ ‬اعمدته‭ ‬الرئيسة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬غير‭ ‬محترقة‭ ‬وغير‭ ‬مجربة،تت‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬المجرب‭ ‬لا‭ ‬يجرب‭). ‬

وشدد‭ ‬قائلا‭ (‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬بوجودمتحدثين‭ ‬بأسماء‭ ‬الطوائف‭ ‬ولن‭ ‬نقبل‭ ‬بما‭ ‬يجري‭ ‬الان،‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬شاذ،‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬قاعدة‭ ‬لبناء‭ ‬المستقبل‭).‬واكد‭ ‬انه‭ (‬وفي‭ ‬اول‭ ‬فرصة‭ ‬يطرح‭ ‬فيها‭ ‬حل‭ ‬إعادة‭ ‬كتابة‭ ‬الدستور‭ ‬أو‭ ‬تصحيحه‭ ‬سنؤكد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬العراق‭ ‬دولة‭ ‬مواطنة،‭ ‬وليس‭ ‬مكونات‭). ‬وأوضح‭ ‬ان‭ (‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأسرع‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الآفتين‭ ‬اللتين‭ ‬تنخران‭ ‬جسد‭ ‬العراق،‭ ‬وهماالفساد‭ ‬والإرهاب‭ ‬ورفض‭ ‬استمرار‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفروضون‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬الطوائف‭) . ‬

تواضاف‭ (‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مظلومية،ت‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المظلومية‭ ‬فرضها‭ ‬السياسيون‭ ‬ليفرضوا‭ ‬وصايتهم‭ ‬على‭ ‬الطوائف‭ ‬واتخذوا‭ ‬منها‭ ‬وسيلة‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬مصالحهم‭ ‬وفسادهم‭). ‬واكد‭ ‬البزاز‭ ‬ان‭ (‬العراق‭ ‬خزان‭ ‬المعرفة‭ ‬وخزان‭ ‬الكفاءات،‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬لاشخاص‭ ‬مقطوعي‭ ‬الجذور‭ ‬ومتخلفين‭ ‬وظلاميين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬غير‭ ‬سبيل‭ ‬واحد‭ ‬لاغتصاب‭ ‬السلطة،‭ ‬وهو‭ ‬الوصايةعلى‭ ‬الطائفة،‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬وصايتهم‭ ‬وتغييب‭ ‬المواطنة‭).‬

وخلص‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬ان‭ (‬الماضي‭ ‬كله‭ ‬خطايا‭ ‬وكله‭ ‬مصائب،‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬بتدوير‭ ‬هذا‭ ‬الماضي‭ ‬بشخوصه‭ ‬وبنمطه‭ ‬الشاذ‭).‬وبشأن‭ ‬خطوات‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬المقبلة،‭ ‬قال‭ ‬البزاز‭ (‬اتفقنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التيار‭ ‬على‭ ‬اولوية‭ ‬بناء‭ ‬عراق‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬إقليمه‭ ‬ليس‭ ‬ظلاً‭ ‬لأحد‭ ‬ولا‭ ‬تابعا‭ ‬لغيره‭ ‬وبناء‭ ‬دولة‭ ‬مؤسسات‭ ‬على‭ ‬أنقاض‭ ‬دولة‭ ‬الطوائف‭ ‬والعصابات‭ ‬واللصوص،‭ ‬آنذاكسيكون‭ ‬هناك‭ ‬عراق‭ ‬معتبر‭ ‬ومهاب‭).‬

وختم‭ ‬مؤكدا‭ (‬سنعمل‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬ارتهان‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬للقوى‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬إرادة‭ ‬خارجية‭ ‬وعرض‭ ‬جرد‭ ‬حساب‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬تاجروا‭ ‬بدماء‭ ‬العراقيين‭ ‬وأعراضهم‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬باسم‭ ‬الفقراء‭ ‬والمهمشين‭ ‬والنازحين‭ ‬سنعرض‭ ‬وبوضوحت‭ ‬للشعب‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تاجروا‭ ‬بالقضية‭ ‬العراقية‭).‬