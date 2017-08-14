‎محمد بن زايد يستقبل الصدر في أبو ظبي   

ابوظبي – الزمان
قام زعيم التيار الصدريت في العراقتمقتدى الصدر بزيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة التقى خلالها ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بعد اسبوعين على زيارة نادرة قام بها الى السعودية. وعقد اللقاء بين الصدر والشيخ محمد، الذي يتولى ايضا منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، في قصر الشاطئء في العاصمة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية. وقال الشيخ محمد خلال اللقاء إن االتجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسامب، مؤكدا اانفتاح الامارات على العراق حكومة وشعباب. وهنأ ابالانتصار الكبير على ارهاب داعشب، مؤكدا اأهمية استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيينب. كما شدد على اأهمية استقرار وإزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربيب. وكان الصدر أجرى في نهاية تموز/يوليو زيارة لافتة إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وجاءت الزيارتان في وقت تشهد منطقة الخليج ازمة دبلوماسية كبرى بعد أن أعلنت كل من المملكة السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها بقطر في 5 حزيران/يونيو.ت كما تأتي الزيارتان بعد إشادة السعودية في الآونة الأخيرة بتمكّن القوّات العراقية من استعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكّدةً الوقوف إلى جانب بغداد في مكافحة االإرهابب رغم العلاقات الصعبة بين البلدين. وأبدت الامارات السعودية مرارًا قلقهما من اتدخّلب إيران الشيعية في المنطقة بما في ذلك من خلال ميليشيات الحشد الشعبي التي أدّت دورًا كبيرًا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.ت وكان الصدر دعا في الرابع من اب/اغسطس في كلمة بثت خلال تظاهرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج قوات الحشد الشعبي بالقوات الحكومية وسحب السلاح من جميع الفصائل بهدف إبعاد شبح االارهابب ومواصلة الاصلاح. تتمتع هذه الفصائل بدعم من ايران. وتعليقا على زيارة ابوظبي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات انور قرقاش على حسابه في تويتر ابدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلصب، مضيفا اطموحنا أن نرى عراقا عربيا مزدهرا مستقرا، التحدي كبير والجائزة أكبرب.