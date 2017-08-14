‎محمد بن زايد يستقبل الصدر في أبو ظبي   

‎ابوظبي‭ – ‬الزمان

قام‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدريت‭ ‬في‭ ‬العراقتمقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بزيارة‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬ابوظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اسبوعين‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭. ‬‎وعقد‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الصدر‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬ايضا‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الاماراتية،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الشاطئء‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭. ‬‎وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إن‭ ‬االتجربة‭ ‬علمتنا‭ ‬أن‭ ‬ندعو‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمعنا‭ ‬عربا‭ ‬ومسلمين‭ ‬وأن‭ ‬ننبذ‭ ‬دعاة‭ ‬الفرقة‭ ‬والانقسامب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اانفتاح‭ ‬الامارات‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬حكومة‭ ‬وشعباب‭. ‬‎وهنأ‭ ‬ابالانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ارهاب‭ ‬داعشب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اأهمية‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬للبناء‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬كل‭ ‬العراقيينب‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬اأهمية‭ ‬استقرار‭ ‬وإزدهار‭ ‬العراق‭ ‬والتطلع‭ ‬لأن‭ ‬يلعب‭ ‬دوره‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العالم‭ ‬العربيب‭. ‬‎وكان‭ ‬الصدر‭ ‬أجرى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬زيارة‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬‎وجاءت‭ ‬الزيارتان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬ازمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬بقطر‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬ت‭ ‬‎كما‭ ‬تأتي‭ ‬الزيارتان‭ ‬بعد‭ ‬إشادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتمكّن‭ ‬القوّات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مؤكّدةً‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬االإرهابب‭ ‬رغم‭ ‬العلاقات‭ ‬الصعبة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬‎وأبدت‭ ‬الامارات‭ ‬السعودية‭ ‬مرارًا‭ ‬قلقهما‭ ‬من‭ ‬اتدخّلب‭ ‬إيران‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬أدّت‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬ت‭ ‬‎وكان‭ ‬الصدر‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثت‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بدمج‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بالقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وسحب‭ ‬السلاح‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬بهدف‭ ‬إبعاد‭ ‬شبح‭ ‬االارهابب‭ ‬ومواصلة‭ ‬الاصلاح‭. ‬تتمتع‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬ايران‭. ‬‎وتعليقا‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬ابوظبي،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬انور‭ ‬قرقاش‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬ابدأنا‭ ‬كمجموعة‭ ‬مرحلة‭ ‬بناء‭ ‬الجسور‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المخلصب،‭ ‬مضيفا‭ ‬اطموحنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬عراقا‭ ‬عربيا‭ ‬مزدهرا‭ ‬مستقرا،‭ ‬التحدي‭ ‬كبير‭ ‬والجائزة‭ ‬أكبرب‭.‬