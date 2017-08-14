حفتر يطلب من موسكو لعب أي دور في حل الأزمة الليبية

موسكو‭ – ‬الزمان‮ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تدعم‮»‬‭ ‬جهود‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬لسلطة‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬لأزمة‭ ‬ليبيا‭ ‬مع‭ ‬خصمه‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭. ‬وصرح‭ ‬لافروف‭ ‬اثناء‭ ‬استقبال‭ ‬حفتر‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬انكم‭ ‬تشاركون‭ ‬مع‭ ‬السراج‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬مرضية‭ ‬للطرفين‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ندعم‭ ‬جهودكم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ابرام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‮»‬‭. ‬كما‭ ‬كرر‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬دعمه‭ ‬الجهود‭ ‬‮«‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تكثيف‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬والاستعادة‭ ‬التامة‭ ‬لسيادة‭ ‬بلدكم‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬معقدا،‭ ‬والخطر‭ ‬الارهابي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‮»‬‭. ‬و‭ ‬أكد‭ ‬حفتر‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‮»‬‭ ‬انه‭ ‬‮«‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستبقى‭ ‬صديقا‭ ‬جيدا‭ ‬لنا‭ ‬ولن‭ ‬ترفض‭ ‬المساعدة‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬انترفاكس‭. ‬و‭ ‬دعا‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الليبية،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬سنكون‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬إذا‭ ‬شاركت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬للازمة‭ ‬الليبية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نبحث‭ ‬الدور‭ ‬الملموس‭ ‬لروسيا‭ ‬لكننا‭ ‬نؤيد‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬ايا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الدور‮»‬‭. ‬ونهاية‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬توافق‭ ‬حفتر‭ ‬والسراج‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬تعهدا‭ ‬فيه‭ ‬خصوصا‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬والاسراع‭ ‬في‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬رعاه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭. ‬لكن‭ ‬اعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬هذا‭ ‬يبقى‭ ‬عاما‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬يلزم‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حفتر‭ ‬او‭ ‬السراج‭. ‬

وعاد‭ ‬حفتر‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬اندلاع‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬منفى‭ ‬استمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬ويقول‭ ‬معارضوه‭ ‬إنه‭ ‬يسعى‭ ‬لتولي‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الخضوع‭ ‬لاي‭ ‬سلطة‭ ‬مدنية‭. ‬ولا‭ ‬زال‭ ‬السراج‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬يجد‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬سلطة‭ ‬حكومته‭.‬

وغرقت‭ ‬ليبيا‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬الاطاحة‭ ‬بنظام‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬الراحل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬اواخر‭ ‬2011‭.‬