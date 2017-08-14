‎الذكرى الرابعة على رابعة: ‎شهادات تنشر أول مرة عن وقائع فض الاعتصام 

‎القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‎فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬اعلنت‭ ‬فيه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬القصوى‭ ‬تحسبا‭ ‬لاعمال‭ ‬انتقاميه‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬والجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬الاخرى‭ ‬فى‭ ‬الذكرى‭ ‬الرابعه‭ ‬لفض‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬كشفت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرموز‭ ‬الدينية‭ ‬والسياسية‭ ‬اسرار‭ ‬ماحدث‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬حسان‭ ‬الداعيه‭ ‬الاسلامى‭ ‬الشهير‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬الاخوان‭ ‬لحقن‭ ‬الدماء‭ ‬والمتمثله‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬فض‭ ‬الاعتصام‭ ‬بالقوه‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‭ ‬الاعلامية‭ ‬التى‭ ‬تشنها‭ ‬الفضائيات‭ ‬ضدهم‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المحبوسين‭ ‬فى‭ ‬مقابل‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬فض‭ ‬الاعتصام‭ ‬بصوره‭ ‬سلميه‭ ‬الا‭ ‬انهم‭ ‬عادوا‭ ‬وتراجعوا‭ ‬عن‭ ‬موقفهم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وعدتهم‭ ‬كاترين‭ ‬اشتون‭ ‬الممثله‭ ‬العليا‭ ‬للشئون‭ ‬السياسيه‭ ‬والامنيه‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الاوروبى‭ ‬واضاف‭ ‬جمال‭ ‬المراكبى‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬انصار‭ ‬السنه‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬فض‭ ‬الاعتصام‭ ‬بالقوه‭ ‬مقابل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الطرق‭ ‬الحيويه‭ ‬اما‭ ‬عن‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬مرسى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬فلقد‭ ‬اكد‭ ‬السيسى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬الامر‭ ‬متروك‭ ‬للقضاء‭. ‬‎فيما‭ ‬كشف‭ ‬اسامة‭ ‬هيكل‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الثقافه‭ ‬والاعلام‭ ‬بالبرلمان‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬كانوا‭ ‬يسعون‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬اعتصامهم‭ ‬ليشمل‭ ‬طريق‭ ‬النصر‭ ‬وجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬والانديه‭ ‬المحيطه‭ ‬بها‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬امر‭ ‬واقع‭ ‬ومحاولة‭ ‬تدويل‭ ‬القضيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدوليه‭ ‬لزيارتهم‭ ‬وهو‭ ‬مادفع‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجيه‭ ‬البريطانى‭ ‬الى‭ ‬كتابة‭ ‬تقرير‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬للمعتصمين‭ ‬فى‭ ‬رابعه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الدوله‭ ‬حيث‭ ‬القت‭ ‬الطائرات‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬المعتصمين‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬بفض‭ ‬الاعتصام‭ . ‬

والتعهد‭ ‬بعدم‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬وتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬مواصلات‭ ‬لنقلهم‭ ‬للمحافظات‭ ‬وعن‭ ‬اختيار‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬اغسطس‭ ‬كموعد‭ ‬لفض‭ ‬الاعتصام‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬الامنى‭ ‬ان‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬عزم‭ ‬الاخوان‭ ‬الاعلان‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬رابعة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬موازية‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬حكومات‭ ‬5‭ ‬دول‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬استعانوا‭ ‬بخبراء‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬لاعادة‭ ‬استنساخ‭ ‬تجربة‭ ‬الحرس‭ ‬الثورى‭ ‬الايرانى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬خبراتهم‭ ‬فى‭ ‬انشاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬وكتائب‭ ‬القسام‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ . ‬