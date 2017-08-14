 600 ألف سوري عادوا من تركيا والأردن ولبنان الى بلدهم في شهور

جنيف‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

أعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬سوري‭ ‬ممن‭ ‬غادروا‭ ‬منازلهم‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬بلدهم‭ ‬بين‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وتموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭. ‬وأشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬84‭%‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العائدين‭ ‬وعددهم‭ ‬602759‭ ‬لم‭ ‬يغادروا‭ ‬البلد‭ ‬انما‭ ‬نزحوا‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الآخرين‭ (‬16‭%‬‭) ‬فقد‭ ‬كانوا‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬الجوار‭ ‬مثل‭ ‬تركيا‭ ‬ولبنان‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬وعادوا‭ ‬الى‭ ‬بلدهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭. ‬وأفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬27‭%‬‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬قالوا‭ ‬انهم‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬بلدهم‭ ‬لحماية‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬25‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مناطقهم‭ ‬الأصلية‭. ‬وعزا‭ ‬14‭%‬‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬العائدين‭ ‬سبب‭ ‬عودتهم‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬لجوئهم‭ ‬فيما‭ ‬يشير‭ ‬11‭%‬‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬اجتماعية‭ ‬وثقافية‭ ‬دفعتهم‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬ونسبة‭ ‬11‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬ترى‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عودتهم‭. ‬وعام‭ ‬2016،‭ ‬توجه‭ ‬نصف‭ ‬السوريين‭ ‬العائدين‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬وتتوقع‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاتجاهات‭ ‬نفسها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ . ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬67‭%‬‭ (‬405420‭ ‬شخصا‭) ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬العائدين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬اختاروا‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬27620‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬إدلب‭ ‬و45300‭ ‬آخرين‭ ‬الى‭ ‬حماة‭ ‬و21346‭ ‬الى‭ ‬الرقة‭ ‬بالإضافةالى‭ ‬21346‭ ‬نازحا‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬ضواحي‭ ‬دمشق‭ ‬و27861‭ ‬آخرين‭ ‬الى‭ ‬محافظات‭ ‬سورية‭ ‬أخرى‭. ‬وأفادت‭ ‬المعلومات‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬العائدين‭ ‬تقريبا‭ (‬97‭%‬‭) ‬رجعوا‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬فيما‭ ‬يسكن‭ ‬1,8‭%‬‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬استقبلتهم‭ ‬و1,4‭%‬‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬مهجورة‭ ‬و0,14‭%‬‭ ‬في‭ ‬مساكن‭ ‬فاخرة‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المياه‭ (‬41‭%‬‭) ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬39‭%‬‭) ‬محدودا‭ ‬بسبب‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭.‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬ازدياد‭ ‬معدلات‭ ‬الإتجاه‭ ‬نحو‭ ‬العودة،‭ ‬فان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬سوري‭ ‬ما‭ ‬يزالون‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬