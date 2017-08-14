خامنئي يعزز قوة التيار المحافظ بتعيين شهرودي على رأس تشخيص مصلحة النظام

طهران‭ – ‬الزمان‮ ‬

اعلن‭ ‬مرشد‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الاثنين‭ ‬تعيين‭ ‬محافظ‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجلس‭ ‬تشخيص‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬التي‭ ‬احتفظ‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬بمقعده‭ ‬فيها‭. ‬ويعكس‭ ‬تعيين‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬القضائي‭ ‬السابق‭ ‬محمود‭ ‬هاشمي‭ ‬شهرودي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬تعزيز‭ ‬سلطة‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬اساسية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬الاصلاحيين‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبلدية‭.‬

ويلعب‭ ‬مجلس‭ ‬تشخيص‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬44‭ ‬عضوا،‭ ‬دورا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬السياسة‭ ‬الايرانية‭. ‬وهو‭ ‬مكلف‭ ‬خصوصا‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬لمرشد‭ ‬الجمهورية‭ ‬وحسم‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭. ‬وكان‭ ‬اكبر‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني‭ ‬احد‭ ‬اعمدة‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬ترأس‭ ‬مجلس‭ ‬تشخيص‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬سعى‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬ايجاد‭ ‬ارضية‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬المحافظين‭ ‬والاصلاحيين‭. ‬لكن‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬فتحت‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬المحافظين‭. ‬وكان‭ ‬شهرودي‭ (‬68‭ ‬عاما‭) ‬رئيسا‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬لعشر‭ ‬سنوات‭ ‬ويطرح‭ ‬اسمه‭ ‬باستمرار‭ ‬كخليفة‭ ‬لخامنئي‭. ‬وبين‭ ‬الاعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬المجلس،وتستمر‭ ‬ولايتهم‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬المحافظ‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬قاليباف‭ ‬اللذان‭ ‬هزما‭ ‬امام‭ ‬الرئيس‭ ‬المعتدل‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭. ‬لكن‭ ‬المفاجأة‭ ‬تمكن‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بخطابه‭ ‬الشعبوي‭ ‬والمثير‭ ‬للجدل‭ ‬خلال‭ ‬ولايتيه‭ ‬الرئاسيتين‭ ‬من‭ ‬2005‭ ‬الى‭ ‬2013‭. ‬

وقد‭ ‬منع‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬وفتحت‭ ‬ضده‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭.‬

اما‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬عارف‭ ‬زعيم‭ ‬كتلة‭ ‬الاصلاحيين‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬فهو‭ ‬احد‭ ‬التقدميين‭ ‬النادرين‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭.‬