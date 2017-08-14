عبد الرحمن البزاز.. عميد كلية الحقوق عام 1955 كما عرفه أحمد الحبوبي

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تجّار الشورجة يستقبلون وزارة معتدلة بالترحيب

ناصر محسن المعاضيدي

بغداد

في حفلة التخرج التي أقامتها كلية الحقوق في قاعة الملك فيصل في بغداد لعام 1955 ، كان عبد الرحمن البزاز حاضرا فيها باعتباره العميد الجديد للكلية اذ استلم عمادتها بعد انتهاء عمادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي المصري الجنسية في نهاية تلك السنة الدراسية.

وجلس البزاز بجانب الملك فيصل الثاني والأمير عبد الاله (ولي العهد) بصفته العميد الجديد للكلية واشترك معهما في مصافحتنا وتهنئتنا نحن الخرجين الجدد … وكانت لي قصيدة شعرية بهذه المناسبة فقد كان ترتيبي الثالث على (الكلية) بعد أن ألقى كل من الأول والثاني كلمته…

وكانت قصيدتي فيها تعريض مبطن بالحكم الذي خاصم العدالة وعطل القانون … وكانت العاقبة أن استبعدتني وزارة المعارف من الترشيح الى بعثة دراسية الى فرنسا لنيل شهادة الدكتوراه في القانون وانصرفت للعمل في مهنة المحاماة ومزاولة السياسة شأن المحامين جميعا… ولم اعد اسمع عن البزاز الى أن انفجر الوضع السياسي في العراق بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 وكان لطلاب الجامعة دور كبير في تصعيد الأحداث والتصدي للحكومة وأجهزتها من خلال المظاهرات احتجاجا على موقف الحكومة العراقية المتخاذل … كانت النتيجة أن قام وزير المعارف (خليل كنه) بفصل أعداد كبيرة من طلاب الجامعة كعقوبة على موقفهم الوطني…

ونادى كثير من أساتذة الجامعة الى الوقوف مع الشعب وقواه الوطنية في شجب العدوان الثلاثي فرفعوا (عريضة) الى الملك فيصل أعلنوا فيها تضامنهم مع الشقيقة مصر وفيها تعريض بالإجراءات التعسفية التي طالت الشعب والطلاب بشكل خاص من فصل وطرد واعتقال لجأت اليها وزارة المعارف ووزارة الداخلية وكان أبرز الموقعين على هذه العريضة المرحوم عبد الرحمن البزاز, والدكتور فيصل الوائلي, والدكتور محمد على البصام, والأستاذ حسن الدجيلي, وآخرون لا تحضرني أسماؤهم وكان وقع العريضة طيبآ في الأوساط الوطنية وقد تناقلتها الأيدي وانتشرت من خلال توزيعها بين طبقات الشعب العراقي الغاضب… مما اغضب خليل كنة (وزير المعارف) ونوري السعيد (رئيس الوزارة) فأقدمت الحكومة على اعتقال الأساتذة الموقعين على العريضة بما فيهم البزاز وتم ابعادهم الى (تكريت) وحددت اقامتهم هناك كمنفى لهم بعيدا عن العاصمة بغداد مما زاد من غضب الناس على الحكومة وأعلى من شأن هؤلاء الأساتذة الذين انتصروا للقضية الوطنية ولأبنائهم الطلاب من خلال القلم التي ضاقت به الحكومة … وراح اسم عبد الرحمن البزاز يتردد كعنصر وطني خسر وظيفته بسبب موقفه الوطني….

وبرز اسم عبد الرحمن البزاز على الساحة الاعلامية وبشكل واسع عندما ما جيء به كشاهد أمام محكمة (المهداوي) في قضيه (عبد السلام عارف) فقد أراد المدعي العام (ماجد محمد أمين) الاقلال من شأن البزاز والاستهزاء به باعتباره وجها قوميا فوجه اليه عبارات قاسية فيها تعريض واتهام مبطن لإثارة الجماهير المحتشدة في قاعة المحكمة ضده, فما كان من البزاز الا أن رفع صوته مخاطبا المحكمة بقوله (ارجو من المحكمة أن تحميني من المدعي العام) وبذا فوت على المدعي العام ما كان يضمره ضد البزاز من تحامل واضح لا مبرر له وكسب البزاز الرأي العام لعراقي بدفاعه الشجاع عن كرامته خاصة وان المحاكمة كانت منقولة تلفزيونيآ…

وهكذا عرف البزاز في الأوساط السياسية وبشكل منتشر كوجه قومي حتى وأن لم يكن له سابقة عمل في حزب أو حركة سياسية, رغم عضويته القديمة في نادي المثنى المعروف باتجاهه القومي … وبعد فشل ثورة الشواف في الموصل

في 8/3/1959 ساءت الأوضاع وعمت الفوضى وحصلت تجاوزات وقتل وسحل طالت اغلب المدن العراقية… وسرت اشاعة قوية عن اغتيال كل من الدكتور (عبد الجبار الجومرد) (وزير خارجية ثورة 14 تموز سنة 1958 وعبد الرحمن البزاز … ولكن البزاز اختفى كما اختفى غيره وتوارى عن الأنظار على أمل أن تهدأ الأمور وتخف وطأة العاصفة ويعود للشارع هدؤه دونما طائل … مما اضطره الى مغادرة العراق.

وكنت قد سبقته في المغادرة الى السعودية حيث التقيت بصديقه (عبد الرزاق الحمود) الذي فر قبلنا الى السعودية وكان شديد القلق على البزاز فطمأنته أنه بخير ولا صحة لما أشيع عن اغتياله…

والتقيت بعبد الرحمن البزاز في القاهرة عندما جئتها في الشهر الخامس سنة 1960.

وتشاء الصدف أن يكون سكني قريبا من سكنه فكان يخرج بعد صلاة العشاء من شقته يمارس رياضة المشي مستعينا بعصا ويجوب بعض الشوارع الهادئة القريبة منه ثم يعرج على شقتي ويقضي معي بعض الوقت وكأنها محطة استراحة ويبدو على سجيته متحللا من القيود ويطلب اسماعه أبياتا من الشعر كنت احفظ لكثير من فطاحل الشعراء كالمتنبي وأبو تمام والبحتري وابن الرومي وكان سعيدا وهو يستمع للشعر الجيد … وعند المغادرة أرافقه المسير حتى سكنه, وكان يستمتع كثيرا في جولاته المسائية خاصة وأنه يشكو من مرض في الدم يسبب له متاعبا تؤثر في القلب وكان بعض أبنائه مصابا بنفس المرض…

وفي القاهرة باشر بإعطاء دروس ومحاضرات في معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عن القومية والوحدة والاتحاد وعن تاريخ العراق السياسي….

اعتاد بعض الاخوة العراقيين (أنا أحدهم) على قضاء فصل الصيف في مدينة الاسكندرية (عروس البحر الأبيض المتوسط) كما يحلو لاخواننا المصرين أن يسموها…. حيث يجتمع فيها كما ذكرت سابقا الدكتور (جابر عمر) والدكتور (فيصل الوائلي) (وفؤاد الركابي) و(عبد الله الركابي) وكان لقاؤنا اليومي في (كابينة) تعود للأستاذ (فؤاد جلال) الوزير المصري السابق, في بلاج ميامي. فبعضنا ينزل الى البحر ويسبح وبعضنا يكتفي بالفرجة والاستمتاع بالجو اللطيف,, وذكر يوما فيصل الوائلي نقلا عن فؤاد جلال أن عبد الرحمن البزاز هنا في الاسكندرية وينزل في أحد (بنسيونات) ميامي ولا يعرف اسم البانسيون فتطوعت في الذهاب اليه والمجيء به الى (الكابينة).

كان في ميامي (بنسيونان) فسألت عن البزاز في أحدهما فأجابني الموظف المختص أن ليس عندنا ساكن (عراقي) … وكان جواب موظف البنسيون الثاني أن النزيل العراقي اسمه (عبد الرحمن عبد اللطيف حسن فقط وما فيش بزاز) وفي هذه الأثناء دخل البزاز من الباب فقلت للموظف هذا هو فأجابني (طيب يا سيدي حلال عليك) وضحكنا… وعندما سلمت على (أبو عامر) سألته عن حكاية اخفاء أو عدم ذكر لقبه فأجاب (هذا أحسن للتخفي) فلم أعلق … ولم يقتنع فيصل الوائلي بالسبب الذي

ساقه البزاز حيث قال أن البزاز لا يريد أن يعرف أحد أنه يسكن في (بنسيون) فهذا ليس من مقامه ولا يليق بمكانته أو وضعه الاجتماعي لذا أخفى لقبه… وقد يكون في قول الوائلي بعض الصحة فقد كان البزاز كثير الاعتداد بمكانته ويحرص أن يعطى لنفسه مكانة متميزة ولا يريد أن يكون في وضع يقلل من شأنه وحيثيته, وقد يكون نزوله في (بنسيون) فيه حرج له أو لمكانته… جئت بالبزاز الى (الكابينة) وقضى معنا بقية النهار وكان سعيدآ بالصحبة وبالجو الجميل ولكنه رفض أن ينزل الى البحر للسباحة تمشيآ مع قناعته من السباحة قد تكون عملية غير لائقة لمثله خاصة وأنها تتطلب تعرية الجسم وعرضة للمشاهد وهذه عند البزاز من (الكبائر).

وفي اليوم التالي بكرت في الذهاب الى بلاج (ميامي) ولم أخف دهشتي عندما فوجئت بالبزاز واقفآ في الكابينة مرتديآ بدلة بيضاء وربطة عنق ويحمل حقيبة ملابسه فاستغربت حضوره المبكر وبهذه الهيئة الغريبة وقبل أن أبادره بالسؤال قال (يا أخ أحمد أنا تعبان وأريد أن أسافر الى القاهرة وأرجوك أن تأتي معي الى محطة (الباص) لحجز التذكرة والسفر من محطة الرمل…) فكان جوابي أنني تحت أمرك يا أبو عامر, ولكني أرى من الممكن أن ننتظر وصول بقية الأخوان… فأجاب لا لا ماكو داعي الآن أسافر… أنا لم أنم ليلة البارحة… ووضعي الصحي لا يحتمل الانتظار ويجب أن أسافر… فأجبته أن الوقت مازال مبكرآ والسيارات المسافرة الى القاهرة لها مواعيد فلا بأس أن تستريح هنا بعض الوقت ثم نذهب سوية الى محطة (الرمل) فأطمأن بعض الشيء وجلس على الكنبة بعد أن كان واقفآ ورحت الفت نظره الى البحر ومنظره الجميل والى الهواء العليل والسماء الصافية وكان فعلآ يومآ رائعآ وقد بدا البلاج يعج بالسابحين والسابحات من مختلف الأعمار والكل في بهجة وسرور فهدأ بعض الشيء وقد شجعني هدؤه على مداعبته فقلت له: ألا تسمح لي يا أبو عمار أن آخذ (غطة) في البحر فصاح… (يا معود ياغطة يابطه) فضحكت على عبارته فابتسم وقد بدأت أسارير وجهه تنبسط.

ولم يمض وقت طويل حتى بدأ تقاطر الاخوان الواحد وراء الآخر وقد أخذهم العجب والدهشة من وجود البزاز في الكابينة ملابسه في حين أن الجميع اعتاد على القميص والبنطلون وبعضهم يأتي الى الكابينة بملابس السباحة استعدادآ للنزول الى البحر… وأفهم الأخوة أنه قد قرر السفر الى القاهرة ولم يذكر شيئآ عن مرضه أو عدم نومه, وحاولت أن أطيل جلوسنا في الكابينة خاصة بعد وصول جميع الأخوة فقد يكون وجودهم ما يطمئن البزاز ويصرف عن ذهنه فكرة السفر… ولكنه حدقني بنظرة من طرف عينه وكأنه يذكرني بوعدي فقمت وقام وصافح الجميع مودعا ولم أذهب به الى محطة الأتوبيس بل جئت به الى شقتي التي اسكنها في (الشاطبي) ولم يفاجأ عندما وجدني أفتح باب الشقة وأدعوه للدخول بل بادر بعد أن دخل الى خلع (الجاكتة) والحذاء وتمدد على الكنبة فطلبت منه أن يرتاح في غرفة النوم وراح في نوم عميق مجرد أن ألقى بجسمه على السرير وتركته نائما حتى غروب الشمس فاستيقظ وقد تحسنت حالته النفسية كثيرا وبعد أن أغتسل وتوضأ وصلى كانت نفسه مفتوحة للطعام فأكل (التمن والقيمة) من طبخ زوجتي وشكرها كثيرا على طبيخها وبعد أن شرب الشاي قال أشعر الآن بتحسن كبير ومع هذا فأني أفضل السفر الى القاهرة فصحبته الى محطة الأتوبيس وانتظرت حتى غادر الى القاهرة وأنا مطمئن على حالته… وبعد انتهاء الصيف عادت لقاءاتنا المسائية في القاهرة…

وكأن القدر كان يترصده بفجيعة فقد مرض ابنه (عزام) (14 سنة تقريبآ) واشتد قلقه عليه اذ سبق أن فقد ابنتين له كانتا مصابتين بنفس المرض منذ عام أو اكثر وكان عزام فتى جميل المحيا مقبلا على الحياة مفرط الذكاء يعشق كرة القدم ولا ينقطع حديثه معي عن الكرة واللاعبين ومراكزهم, دون أن يعرف خطورة مرضه وأن الموت يحوم حوله ولم يمهله كثيرا فقد توفاه الله وكانت وفاته قاصمة لظهر عبد الرحمن البزاز فأخذ يبكي بكاء الثكلى مناديا بصوت عال ولدي عزم.. كلمني .. عزام مات وكان منظره يثير الحزن ويدعو للرثاء على حاله.. وتوليت أنا والدكتور فيصل الوائلي عملية تجهيز عزام وتم تسفير جثمانه الى بغداد حيث دفن هناك… وبقي له من الأولاد ابنه البكر (عامر) وابنة خرساء نجيا من المرض الذي مات به عزام واختان له من قبل.

وانصرف عبد الرحمن البزاز للتدريس في معهد الدراسات العربية كما ذكرت وقد أخرج العديد من الكتب والمؤلفات… (1) بحث في القومية العربية (2) الاسلام والقومية العربية (3) العراق من الاحتلال حتى الاستقلال (أعادت طبعه أخيرا دار البراق وقد كتبت أنا له المقدمة) (4) الدولة الموحدة والدولة الاتحادية (5) من وحي العروبة (6) هذه قوميتنا … وعاد البزاز الى العراق بعد ثورة 8 شباط سنة 1963 شأنه شأن اللاجئين العراقيين وعين سفيرا للعراق في انكلترا حسب رغبته ولعلاقته الطيبة مع عبد السلام عارف… وكنت التقيه أحيانا عندما يجيء الى العراق بين الحين والحين… وعند تكليف العميد الركن (عارف عبد الرزاق) بتشكيل الوزارة خلفا لوزارة طاهر يحيى 1965 طرح اسم عبد الرحمن البزاز كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وأثار ترشيحه وزيرا جدلا لدى القوى القومية (الثورية) اذ كانوا يعتبرونه من القوميين التقليديين (اليمينين) أو (الرجعيين) لتمسكه الشديد بالإسلام وتدينه الواضح ولأفكاره بخصوص الاشتراكية وتطبيقاتها مما قربه الى التجار وأصحاب رؤوس الأموال المسيطرين على السوق ولكن عبد السلام عارف أصر على توزير البزاز… وجاء وزيرا للخارجية في وزارة (عارف عبد الرزاق)…

وعند فشل محاولة عارف عبد الرزاق (رئيس وزراء) الانقلابية ضد عبد السلام عارف عندما كان يحضر مؤتمر القمة العربية في الرباط عين عبد الرحمن البزاز رئيسا للوزراء وأطلق له عبد السلام عارف حرية اختيار الوزراء وأعطاه صلاحيات واسعة… ولأن البزاز نشأ وترعرع في جو ديني (هو ابن أخت الشيخ نجم الدين الواعظ مفتي الديار العراقية وزوج ابنته) وما بدا عليه بعدئذ من تزمت فقد لصقت به تهمة (الطائفية) خاصة أنه كان يجهر بآرائه حيال بعض معتقدات الطائفة الشيعية فاغتنمها فرصة عندما كلف بتشكيل الوزراء وأراد أن ينفي عنه هذه التهمة ويبرئ نفسه منها فاختار أغلب وزرائه من الشيعة وممن يرتبط معهم بعلاقة صداقة ونجح في ذلك اذ استقبلت وزارته استقبالا حسنا عند عموم الشيعة وعند (الشورجة) السوق التجاري أيضا وارتفعت أسهمه وزاد رصيده دون أن يخسر (السنة) من جانب آخر.