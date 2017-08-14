الاصلاح السياسي في العراق

اصبحت الحياة في العراق تبنى على الوهم والخوف في بناء المستقبل المجهول وعندما نسمع بكلمة الاصلاح كمنهج لحياة جديدة وهي محاولة تتبناها الاحزاب التي تنادي بها وبالحرية وبالحقوق والتي تاخذ التاثير مبدا لها من خلال الخطاب الاسلامي للتاثير في نفوس الاخرين وكسب العاطفة والتاييد لهم في موضوع ما وهذا ما نراه في العملية السياسية وكيفية السباق على المصالح الذاتية لهذه الاحزاب وفي مضمون الاصلاح السياسي في العراق هل يمكن ان يتحقق من خلال التشضي وظهور كتل واحزاب وحركات وتيارات جديدة ام هذه خدعة من خدع السياسيين لسرقة القلوب ومصادرة الحقوق المسلوبة هي اصلا ونحن نلاحظ ونراقب حاليا التحركات التي بدات بالنشاط وفي نهاية كل عملية سياسية والتقرب من الانتخابات تبدا البرامج الرنانة وحقوق عالية المستوى وعلى هذا المنوال يخدع الشعب ولكن على الشعب ان يكون اذكى من سياسيه في الاختيار او الامتناع لعدم وجود الكفوء الذي يوفي بالعهد والقول وعلى مر السنين وما عاشه العراق من حكومات بعد عام 2003 التي تدعو الى الخير وتظهر التي سبقتها انها على خطا وماذا بعد ذلك الا انه اكثر الاحزاب والخاصة الاسلامية منها عملت على سلب حقوق الشعب الذي عانى الامرين على مر الحكومات من مشاكل جمه لايحسد عليها فهناك مشكلات عدة لم توضع الحل لها من كهرباء وماء وسكن ومفردات البطاقة التموينية والبطالة والفقر والخدمات العامة وسببه التناحر السياسي وتدني المستوى التعليمي والصحي والصناعة والزراعة والسياحة عجيب كل هذا موجود في العراق اين الحكومات من العبء الذي يلحق بالمجتمع ومتى يرتاح المواطن الله اعلم وبعد هذه المشكلات التي تم عرضها هل نرى مشاركة فعالة للمجتمع في العملية الانتخابية القادمة بعد الفشل في حلحلت الامور .

عقيل المكصوصي

الحياة للأصلح وليس للأسوأ

حقيقة الحياة للآصلح وألانسب ، تدفعه للآمام وتسحق المتخاذل وتطوي الضعيف ويبقى هذا الصراع في هذه الحياة بين ألاقوى وألاصلح وبين ألاقوى وألاسوأ ونحن أمة عانت الكثير ربما هي أرادة الله وربما هي اقدارنا الشعب بحاجة ماسة بل عاجلة للتعاون لرسم طريق وهدف وتحقيق رسالتين رسالة المحبة والتعاون ورسالة البناء والتقدم خاصة في هذه الظروف الصعبة ولن يتحقق هذا الهدف الا بالتعاضد والتكاتف وألابتعاد عن كل المنغصات الطائفية ،لبلوغ الغاية وهي بناء الوطن وأسعاد الشعب . وكل مجهود فردي مهما عظم لا يبني بيتاً ولا يشق طريقا الا بالتكاتف والمحبة والتألف والصدق بالعمل نبني صرح المستقبل لنا ولآحفادنا ونضع قدمنا على الطريق الصحيح لنبدأ البناء ونشق الشوارع ونزرع البساتين ونشييد الحدائق ومنتزهات ألاطفال ونبني المدارس والجامعات والعمل من جانب واحد يخل بكفة الميزان واستقرار الميزان وثباته متواز هو الغاية التي ننشدها حيثما تكون في بقاع ارضنا الطيبة . أن منشأ الحضارات هو التوازن بين ألاخرين لآن التوازن سوف يدخل السكينة وألامن للنفوس لآنه اساس الرخاء في جميع المجالات .وأهم مجال لتطور البلدان هو المجال ألاقتصادي ـ

ثابت الاعظمي

الفن كما هو عليه

يتجلى أهمية الفن في دور التعليم والاعلام ونبذ العنف، ويعد ركيزة لبناء أسس المجتمع حيث يتعلم الطالب الرسم والزخرفة والنحت والموسيقى وذلك ليكتسب ذائقة فنية للإستمتاع بفن الحياة، ويعتبر الفن هو تصوير الأحداث من زاوية جميلة والتي تحصل من قبل منظور الفنان.. يعتقد الكثيرون أن الفنون لا معنى لها ولا توجد لها اي إهمية، ولكن هي تعبر عن مشاعر الانسان تجاه الطبيعة والبيئة وما تظهر الحياة لهُ، وذلك من خلال استخدام وسيلة فنية لنحت الموهبة وصقلها جيداََ.. مثل النجار والمصور والرسام والشاعر…الخ

ليفرغ طاقته الإبداعية ويتخلص من الغضب والكبت وأن محاصرة المشاعر لفترات طويلة قد تسبب الكآبة وفقدان الحماس وهي مرحلة تسمى عدم اشباع رغبات الفرد بصورة صحيحة. وان الكثير يفضلون اشباع الرغبات الماديه على اشباع حاجة الفرد الى روح الحياة فيتجرد الانسان من المشاعر والثقافة الفنية ومن تفريغ تلك الشحنات من الكتابة والموسيقى والتمثيل ..

وعزفه عن الإبداع والتميز ويصبح مجرد آله للعمل من أجل المال!.. يعتبر الفن سلاح العقل الناضج، لكن هناك من يسيء إستعماله وهناك من يتقنه ولذلك يعتبر الفن رسالة سامية جداَ وهادفة للمجتمع.. من خلال الفن يستطيع الانسان إيصال المعلومة النافعة والمفيدة وتوسيع مدارك العقل له تاثر كبير على سلوك الفرد بل وكذلك يصحح المفاهيم التي تلد من ذلك المجتمع.

لكل فنان رسالة يسمو الى ايصاله بأتم وجه الرسام،المصور،الاعلامي،والشاعر…الخ

كلاً منهم بموهبتهُ من الفرشاة الى الكاميرا الى شاشة التلفاز الى تلك المنصة وذلك القلم، لان الفن يساهم في تهذيب وتعليم الفرد أسس التعامل وذلك عن طريق مخاطبة احاسيس الانسان.. فيجب المحاولة لأيجاد الفن في انفسنا لان الفن يؤدي دوراَ مهماَ في حياتنا التي نعيشها وتستطيع من خلال تفكيرك وعقلك ان تبني القدرات والمجالات التي تريدها..يعتبر الخيال والعمل اساس الفن ودَيمُومة الحياة باكملها.

تبارك محمد

قارئة مواويل

التراث المصري يعانق نظيره العراقي

هل هي صدفة أن تقوم سيدة مصرية (ملاية) قارئة المواويل والمدائح النبوية و المواويل الدينية بزيارة العراق في سنة (1906) ولكن كل الدلائل تشير الى ان هذه السيدة المصرية زارت الدول العربية انها (السيدة سكينة حسن) وعند وصولها الى بغداد اتجهت الى الكاظمية حيث مرقد الأماميين موسى الكاظم و محمد الجواد (عليهما السلام) وقد اتخذت من أحد أواوين الساحة المحيطة للصحن الشريف مقراً لها وقد علم اهالي الكاظمية بأنها تردد المواويل والمدائح النبوية وذلك من تسريب هذا الخبر من مرافقها الرجل المغربي الذي يقوم بعمل الدليل لكونها (عمياء) وقد تجمهر أهالي الكاظمية من نساء ورجال وعجائز وشيوخ و اطفال مقابل مقر اقامتها فطلعت الست سكينة من حجرتها فاستقبلتها الجموع الحاشدة بالصلوات على نبينا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وبدأت تنشد بعض الأبيات من نظم شاعر الرسول (حسان بن ثابت).

ومن قصيدة طويلة صدعت بها من نظم الصبا جعلت الناس يهتفون بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.

ولازالت السيدة سكينة تشق طريقها بصعوبة في شوارع الكاظمية وأزقتها الى ان وصلت مع الحشود من الناس الى ضفةَ النهر واستقلت (كفة) وعبرت بها الى الضفة الأخرى (الاعظمية) حيث لحقت بها الحشود من أهالي الكاظمية الى الأعظمية وكان مشهدا” رائعا” حيث استقبلتها اهالي الأعظمية الست سكينة والحشود التي لحقتها من اهالي الكاظمية والحشود من الأعظمية وكان مشهدا” روحانيا” حيث التكبير والتهليل والصلوات على خير الأنام محمد صلِ الله عليه واله واصحابه الأطهار وقد تبادلوا القبلات و الترحيب فيما بينهم و السيد سكينة تصدح بصوتها وهي تنشد القصائد الدينية و النبوية فتنهال عليها هباتَ المحسنين من أهل الخير و الجود و السيدة سكينة هي في سن الشباب لم تتجاوز الثلاثين من عمرها وهي ربعة القامة معتدلة الجسم سمراء آدمة الوجه على وجهها سمة البداوة وأصالة العرب (عمياء) وتقدم نحوها رجل (مغربي) يربو عمره على الأربعين فوقف أمامها فرفعت يدها اليمنى فوق كتفه وسار بها يهديها السبيل لتمضي ببطء ثقيل تشق زحام الناس وتبعتها الحشود تتخاطف أمامها عن ميمنتها وعن يسارها ومن خلفها كموج البحر وقد آلف الصمت السكون للدليل المغربي فهو لا يتكلم وكأنه اخرس واتجه الموكب من محلة باب الشيخ نحو أزقة بغداد ومحالها وأسواقها تنشد للناس وتمتعهم بصوتها الساحر وتستيقظ بغداد والكاظمية كل يوم على أنغام أنشادها ومداحها النبوية.

فتحيى القلوب بذكر الله وأتجه الموكب من محلة باب الشيخ الى سوق الصدرية ثم وقف الموكب الفخم عند باب جامع الشيخ سراج الدين في محلة الصدرية

وأنشدت الست سكينة حسن بيتين من قصيدة للشيخ محمد البوصيري شيخ آهل الطرائق الصوفية الرمزيين وسيد شعراء الغزل الألاهي وذات النبي الكريم :

كيف ترقي رقيك الأنبيـــــــــاء

ياسماء ما طاولتـها سمــاء

قد يســاووك في علاك وقـــتد

حال سنا منك دونهم و سناء

وقد تعالت أصوات المعجبين بالتهليل والتكبير والصلوات على خير البشر حتى أن بعضَ النسوة آخذن يترنهن يميناً و شمالا” ويرددن (لا اله الا الله لا اله الا الله) على طريقة الدراويش والحشود من الناس قد أبهجهم صوت الست سكينة الملائكي و الست سكينة حسن مصرية من عرب الصعيد واهل صعيد مصر من قبيلة كنانة المضرية حيث رحلوا من الجزيرة العربية ناشرين الاسلام تحت لواء رسول الله صل الله عليه واله و أصحابه و سلم بقيادة القائد العربي عمرو بن العاص في الفتح الإسلامي الأول وأستقر أكثرهم في أرض الصعيد جنوب مصر والموكب سار من الحضرة الكيلانية فسوق الصدرية فالهيتاويين فجامع المصلوب حتى سوق الدهانة ومن أول هذه السوق تبدأ أول سلسلة مسقفه بالجملون و القسم الاخر من السوق بني بالطابوق والجص بشكل معقود على الطريقة العباسية وقد أتجه الموكب الى سوق السراي فسوق خان الرماح فسوق المغازجية والذي يشمل سوق الهرج و سوق (خان جغان) وسوق الخفافين الذي يحيط بالمدرسة المستنصرية التي اتخذتها الحكومة العثمانية دائرة كمارك ومكوس ثم سوق الحصران و المدات المصنوعة من ورق البردي فسوق الأزر فسوق الصفافير فسوق الجوخجية فسوق الحيص و الهميانات فسوق الإبرسيم وخان الزرور و القياطين وسوق (الجايف) وخان دلة للتجارة والقومسيون وسوق البزازين وهذه الاسواق كلها كانت مسقفه بالجملون في الوقت الذي لم يكن شارع في بغداد حديث كشوارعنا الحالية ففي ذلك الزمن لا يوجد شارع الرشيد ولا غيره من الشوارع الطويلة والعريضة وعادت الست سكينة للقراءة والإنشاد بنغم الحجاز موالاً مدائحا في سيرة النبي الكريم محمد صل الله عليه واله وصحبه وسلم من نظم مطلعة صلوا على احمد بالحاضرين خير البرايا في العالمين فيردد الجمهور صلوا عليه و سلموا تسليما وسار الموكب ووصل علاوي التمر و الفاكهة في الشورجة و سوق الكوازين (الحباب و الخناب و البساتيق و المشارب الفخارية الطلية بخليط القاشاني) والمواد الزجازية (السيرامبك) وسوق الغرابيل و المناخل (وهي المصنوعة من أمعاء الحيونات (المصارين) المنسوجة منها و المحبوك الناعم الدقيق و منها المخرم الواسع ويسمى واحده منها (منخلاً) وغالباً ما يستعمل لنخل أي تصفية الدقيق من مطحون حبوب القمح و غيره لعمل الخبز منه والمخرم الواسع يسمى بـ (الغربال) او الغربيل وفي نهاية سوق الشورجة الكبير ينتهي عنده سوق البقال خانة وفيه تباع أصناف البقالية والفواكه والأعناب الصيفية والشتوية الطازجة المحلية والجافة المستوردة من (الهند وايران و تركية وعمان و بقية امرأة الخليج العربي والاحواز.

عبد الحسين جاسم الربيعي – بغداد

الأموات يهاجرون

خشية من الأموات القادمة

يستهزؤن بما نعمل الآن

يسبحون في أمواج أحلامنا

يودون أن يصاهروننا

يؤدون أميال الساعة

فزاعة الأفكار

تقشعر منها أفئدة الجماد

فزاعة الأزمنة

تطارد كل شعوب الأرض

الأموات يتآمرون علينا في كل لحظة

يودون أن يطردونا

من سطح هذا الكوكب

ألسنتهم تدك مضاجع الشمس

ونحن أجريت لنا ختان الألسنة

القبور تختار الحياة

تنتخب الأجساد الرخيصة

مجلس الأموات يقيلون

ملك الموت

لأنه متهم بالفساد الحضاري

فزاعة الآلهة

تتهرب منها الآلهة الجدد

البحار تتصارع على عرش الماء

فزاعة الأصنام

تأمرنا أن نتوضىء بالثعابين

كي نتطهر من رجس الخفافيش

تبا لفزاعة الحروف

لقد ذبحت حرف الضاد

من الوريد إلى الوريد

خالد جمال الموسوي – بغداد

ما الجمل إلا ملاك 1

الجمل هو حيوان من رتبة شفعيات الاصابع ، من فصيلة الجمليات ويشتهر بالكتلة الدهنية على ظهره التي تسمى السنام.

يقول كيث بيلوز وهو (محرر جريدة ناشيونال جيوغرافك ترفللر) يصف الجمل (بأنه ماكينة الصحراء الاولى و يقول المشرف على تربية الجمل واصفاً الجمل لًكيث ًبان له انفا يفتحه شعوريا والآذان صغيرة لكن لديه حاسة سمع قوية واذن الجمال صغيرة على عكس الحمير الوحشية ذوات الآذان الضخمة المتحركة حيث يمكن تحريكها بكل الاتجاهات ، ويقول بان الصحارى تمتاز بمناخ عاصف للغاية فضلا عن كونها باردة لذلك للجمال رموش طويلة لديها كتلة اضافية اسماها حاجب الرؤية وهي قطعة وبر موجود في المنطقة العلوية للعيون ، والسنام هو خزان للدهون وفي السنام تتم عملية اكسدة الشحوم اثناءعملية التنفس الامر الذي يسهم في تحويلها الى مياه مفيدة للجسم . و تسير الجمال على ارجلها حيث لديها خف دهني كبير يفترش للخارج و تصدر الابل موجات تحت الصوتية) . يقول “كيث بيلوز مستطرداً (ان هذا الحيوان هو حقا سيارة دفع رباعي للرمال و سفينة الصحراء وله دور مهم واساسي لقاطني تلك البقاع التي يوجد فيها مثل الصحارى القاحلة ، وتوجد 160 كلمة في اللغة العربية لوصف الجمل ). وهناك صفات عجيبة يمتلكها الجمل وهي (طوله سبعة اقدام ويزن الفي رطل باوند و غالبا لديه شعر بني وعينان بنيتان وساقان طويلان ،انه سفينة الصحراء المثلى وتقي رموشه دخول حبات الرمل الى عينيه و رمش ثالث يعمل كماسحة اماميه ولديه انف بارز بفتحتيه المصممتان لترشيح الهواء من الرمال و الاتربة وشق ليحتفظ بالرطوبة و لديه شفتان رائعتان جدا و اللتان تسمحان بالتهام اي عشب ينبت و بصورة عملية وتوجد نتوءات صلبة على ركبتيه ليجثو بصورة مريحة وتغطي صدره طبقة جلدية سميكة لتقيه حر الهجير وفراء خفيف ليحافظ على إنتعاشة جلده وسيقان طويلة تسمح بتفريغ الحرارة من بينها ، وسنام يحوي ما يقارب الثمانين رطلا من الدهون ولا يحفظ الماء ، و يلجأ اليه الناس عندما تجف الواحات ، عادة لا يتعرق الا عندما تصل درجة حرارة جسده الى (105) درجات فهرنهايت و هي درجة حرارة كافية لقلي بيضة ، ويمكن ان يفقد اربعون بالمئة من وزنه دون ان يفقد حياته مقارنة بمعظم الحيوانات التي تموت لو خسرت نصف تلك الكمية من وزنها و يشرب خمسة الى سبعة جالونات من المياه في اليوم و يستطيع بعدها تحمل العطش لاكثر من شهر ، يستطيع تحميل اكثر من اربعمئة رطل من الحمولة ويستطيع ان يسابق حصان ويمضي مسافة ستة وعشرين ميلا في يوم لطيف ، قيل ان الترحال على ظهر البعير بمثابة رحلة على طائرة نفاثة في مقابلة امتطاء الفيل ، للبعير قدمان ضخمتان ومرنتان تسمحان له بالتحرك بسهولة في الرمال ويصف البدو الجمل على انه هبة الله ، تصنع الخيام والسجاد من اوباره وتضاهي عظامه المجففة صنوف العاج وتحرق مخلفاته كوقود و يستخدم لبنه لصنع الجبن ) ، ” ما الجمل إلا ملاكا” كما قال بدوي ذات مرة . يقول ( كيث) ” الانسان هو مخلوق وافر الحظ لانه في الواقع لا يحتاج ان يتكيف مع البيئة التي يوجد فيها بقدر ما يعمل على تغيير البيئة من حوله بما يناسبه و لكن الابل يمكنها التأقلم كلية مع البيئة و بشكل متواصل ، وعندما تلقي نظرة على مملكة الحيوان يعد الجمل من ابدع المخلوقات الموجودة فيها ، لانه ليست لديه البيئة التي تتكيف معه ؛ وانما يعتمد على تكييف نفسه لملائمة البيئة “.و فعلا فالصحارى بيئة نادرة الماء والطعام وقليلة الاعشاب وحارة جدا وقليلة الموارد الطبيعية لذلك تعتبر من اصعب البيئات على وجه الارض . ولغويا الجمل هو الذكر وتسمى الانثى منه ناقة ، اما البعير فيطلق على الذكر والانثى سواء لما اعد لحمل الامتعة ، والمجموعة التي تحمل الامتعة تسمى عيرا ، واسم الابل يطلق لعموم هذا الجنس من الدواب. وقد ذكرت كل هذه الاسماء في القرآن الكريم وكل واحدة في موضعها المناسب للسياق بشكل مذهل ، فقد ذكرت الناقة وهي انثى الجمل سبع مرات وذلك تشبيها بالسماوات السبع لعظم هذا الحيوان وعلو قدره وخص الانثى لفوائدهاالجمة وخاصة لبن النوق الذي يستعمل كغذاء ودواء ، كما اضيف اسم الناقة للفظ الجلاله تشريفا لها ، وذكر الناقة مقرونة بالشرب والسقاية والاكل لمعجزة هذا الحيوان في الشرب و لطعام ، اضافة لتحذير الخالق سبحانه من اذى تلك الناقة بكلمة مس) وكانها شئ كبير الاحساس والمشاعر وهي كذلك فهي معروفة بصداقتها للانسان وقوة تحملها اضافة الى حقدها على من يؤذيها حتى قالت العرب (احقد من جمل) .

غلام محمد هايس – البصرة

قصة قصيرة

لهفة الغياب

لربما مرض ولربما حب لم يذكر من أيامه في ذلك المعترك سوى لهيب يجلد قلبه في كل مرة فكر بها وبعنفوان شبابها وفتنتها بل في نظراتها التي تركته صريعاً يلهث خلفها كمريض فاض به السقم ، تأتيه في لحظات سعادته لتنتزع منه كل شي وتترك على خده دمعة ذابلة ما لبثت ان اختفت بعد دقائق من الشوق الحارق ، ” صدقني ، لن اتركك بعد اليوم ” تهمس له بينما هو غارق في ثمالة الوجع ، كعادتها تكذب ، تتلذذ بنهش فريستها ، تختفي لايام واحياناً اشهر لتعود بعد ذلك بحجج جديدة باتت لا تنطلي عليه فيجثم عند ركبتيها متوسلا ، ان لا تتركه وحيدا بعد اليوم ، اليوم الذي صار اطول من المعتاد بغيابها ،

( لا اتصور ان احب امراة بعدها )! ؟

ردد بصوت واهن وهو ينفث دخان سيجارته وشرار الحزن يطفح من عينيه الذابلتين من جراء السهر والانتظار ساعات و ساعات دون جدوى بل دون حتى بذرة أمل في حضورها ،

( كفى يا رجل ، تبدو حالتك كالمجنون ، انس الامر وعش حياتك لربما حدث شيءً حال دون مجيئها لقد مر شهرين على اختفائها ولا اثر لوجودها ) صرخ به صديقه الحميم انه ليعز عليه ان يراه على تلك الحالة المأساوية ، يشدد على تركها وهجر وكر حبهم في أقرب فرصة لكن يجد الرفض في كل مرة أما اليوم فقرر أن يحسم الأمر ويضع حدآ له ،

( حسنا ، لنقل أنها ماتت او رحلت عن البلاد لم لا تترك خبرآ ، انتظرت كثيرا ان تبعث لي برسالة تشفي بها غليلي، أقول لك لقد جننت ، جننت يا رجل )؟؟

( ربما رحلت اخيرا دون عودة ولا تريد أن تخبرك بذلك ، تدرك جيدا أنك لا توافق على رحيلها ، أنصحك أن تتقبل الحقيقة ، انظر حولك ، انظر هناك الكثير من النساء الجميلات , المكان يغص بجمالهن )

صوب نظراته بيأس إلى احدهن , فتاة عشرينية ببشرة ناصعة البياض وشعر كستنائي طويل بقوام ممشوق وخصر نحيل ، جلست إلى إحدى الطاولات ، ترتشف الخمر بغرور.

التفت لصديقه وقال بسخرية مرة :

( كلا ، ليس كجمالها ، هي وحدها منبعآ للجمال ، للحب ، للفتنة ) .

( أجل ، انا سأذهب الآن ونلتقي قريبآ ، وداعآ )

( وداعآ )

بقي يتأمل وسط المكان الذي يعج بالسيقان العارية والعطور التي تأجج الشهوة ، وأصوات الموسيقى الهادئة وعبث الأيادي المضطربة بزجاجات الخمر ،

احنى رأسه وعقد ذراعيه فوق المسند الخشبي ، أوشك على البكاء ، سيصمد، سينتظر ، لا شيء أمامه سوى الإنتظار .

فقد اعتاد كل مساء الإنتظار هنا حتى انبلاج الفجر فيعود إلى شقته منهك القوى ، رخو المشاعر ، متقبلا كل الهزائم والخيبات ، ينام ثم يستيقظ ليعود لنفس المكان ونفس الألم الحاد ، تدحرجت دمعة حمراء من عينيه وشقت طريقها عبر خده الشاحب ، انتبه لصوت ما ، صوت يعرفه بلا شك لطالما احتل جزءآ كبيرا من الأصوات التي مرت على ذاكرته ، انه صوتها ، سحرها قادم نحوه كأعصار يجتاح كيانه ، فاق من الصدمة ووثب كمجنون ، ركض إليها ، احتضنها ، قبلــها عدة قبلات، غص بعبير نهديها اللذين يتفجران لحمآ ورديا طازجا ، امتدت ذراعه نحو الخصر الذي يتمايل بدلال في محضره ، شدها بقوة الشوق المعذب إليها ، اختلطت الأنفاس وتقاربت الخطوات أكثر وامتزجت اللهفة باللهفة ،

خلا المكان من الزبائن وحل صـــــــــمت مدوي يطوق معركة الحب خاصتهم ، اشتعل عشــــــــقآ ، يقظة واصل الخوض في التفاصيل ، شعر بأنه يطير ، يصعد فوق سحاب بيضاء ومدن يراها لأول مرة ، ثم يهبط ، يهبط ببطء ويتحطم الكأس الذي يمسكه على الارض ويصبح كومة زجاج منثور كقلبه ، فتح عينيه ورأى النادل واقف أمامه يحدق إليه بغضب ، أدرك انه كان يحلم ، لم تأت بعد ، ولم تأت إلى الأبد .

سرور العلي – بغداد