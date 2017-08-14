أمانة بغداد تعالج ظاهرة شح المياه في الدورة

البصرة تشرع بإزالة تجاوزات قضاء الزبير

بغداد ــ داليا احمد

البصرة – الزمان

كشفت الادارة المحلية لقضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة عن وجود ضغوطات وتدخلات في عمل لجنة ازالة التجاوزات العشوائية عن التصميم الاساس للمدينة والغاء عقود الاراضي الزراعية التي تجاوز عليها مسؤولون محليون وبرلمانيون فضلا عن التهديدات العشائرية مطالبا المسؤولين بعدم التدخل في عمل لجان رفع التجاوزات وتنظيم المدينة.وقال قائممقام القضاء المكلف طالب الحصونة في تصريح امس ان (الادارة المحلية بدأت بالعمل على ضوء قرار 154 لسنة 2001 والنافذ الخاص بإزالة التجاوزات الواقعة ضمن حدود البلدية للوحدة الادارية).

ازالة تجاوزات

وكشف الحصونة عن (وجود ضغوطات وتدخلات في عمل لجنة ازالة التجاوزات من مسؤولين محليين وبرلمانيين الامر الذي يسبب ارباكا في العمل وعدم تنفيذ القوانين ويسبب ضعفا له)، مطالبا المسؤولين (بعدم التدخل ودعم القانون ولجان رفع التجاوزات لغرض تنظيم المدينة التي تعاني العشوائيات)، مؤكدا ان (لجنة التجاوزات هي الاخرى تعاني الضغوط والتهديدات العشائرية من المواطنين المتجاوزين)، داعيا (المواطنين بالتعاون مع لجان التجاوزات والإبلاغ عن التجاوزات والعشوائيات التي تسبب ارباكا في تنظيم الاسواق والأرصفة) مشيرا الى ان (الاجتماع الاخير للادارة المحلية توصل الى استحداث لجنتين لإزالة التجاوزات بالقضاء ضمن لجان مشتركة من دوائر البلدية وعقارات الدولة والضريبة فضلا عن القائممقامية والجهات الامنية وإلزام البلدية بخطة لتنظيم الاسواق وإازلة التجاوزات عن الارصفة باعتبار ان مدينة الزبير جاذبة للسكان وللتجاوزات بشكل كبير وواسع) واعلنت اللجنة الادارية المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة، في 7 آب 2017 عن تشكيل لجنة مشتركة مع الدوائر المعنية لمنع تفتيت الاراضي الزراعية وإلزام الشعبة الزراعة بتقديم شكوى على اصحاب الاراضي الزراعية المخالفة مشيرة الى وضع خطة للنهوض بالواقع الزراعي وتقديم الدعم للمزارعين. على صعيد متصل اطلعت امينة بغداد ذكرى علوش على الاجراءات العاجلة التي نفذتها دائرتا ماء بغداد وبلدية الدورة لمعالجة شحة الماء في جزء من محلة 836 بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة، فيما عزت شح المياه الى انقطاع التيار الكهربائي. وقالت الامانة في بيان امس ان (علوش إطلعت على أعمال تنفيذ ربطات تقوية مع نصب مضخات لتعزيز كميات الماء الواصلة لمحلة 836 كإجراء عاجل بعد ان شح في جزء من المحلة المذكورة) . وأضافت ان (شحة المياه ظهر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع انتاج الماء بمنطقة الدورة وبصورة مستمرة ولعدة ساعات ما أثر على كميات الماء المجهزة وتذبذب وصولها للمناطق البعيدة عن المشروع) وتابعت ان (جميع مشاريع انتاج الماء الصافي العاملة ضمن قاطع بلدية الدورة تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وعلى مدار الساعة) داعية المواطنين الى (ضرورة الابلاغ عن حالات التجاوز الحاصلة على خطوط نقل الماء أو الشبكات لغرض إزالتها كونها تؤدي الى ضعف وصوله للمناطق البعيدة عن مشاريع الانتاج) ويشكو أهالي منقطة الدورة الواقعة جنوبي العاصمة بغداد منذ أيام من أزمة في المياه، في حين لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات لحل هذه الأزمة.ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من الامانة برغم الاتصالات المتكررة.