(الزمان) تستطلع إقليم البحر الأسود في الشمالي التركي 3

سامسون أختارها أتاتورك لإنطلاق الثورة وقرية السلطان مراد الرابع لا أساس تاريخياً لها

حمدي العطار

تكتسب سامسون قيمتها وأهميتها التاريخية ليس لكونها اكبر ميناء في البحر الاسود،وهي ايضا تملك تاريخاً قديماً يمتد الى العصر البرونزي واثار عن حرب طروادة والعصر الروماني،كما أنها لاتهتم كثيرا بلقب (لؤلؤة البحر الاسود) أو كونها (عاصمة اقليم البحر الاسود) أنها تفتخر بأن مصطفى أتاتورك كان قد أختارها مكانا لأنطلاق ثورة الاستقلال للدولة التركية سنة 1919 ،وتجري أحتفالات صاخبة في سامسون سنويا في 19 ايار من كل عام بمناسبة عيد الاستقلال.

أتاتورك مؤسس العلمانية

والحديث عن كمال مصطفى أتاتورك يثير الاعجاب والاستفهام أيضا، فهو ولد في مدينة(سلانيك) التي كانت تركية ضمت الى اليونان حاليا،اسمه مصطفى ولقب بكمال نسبة الى (الكمال) أطلقها عليه مدرس الرياضيات فأصبح أسمه منذ ذلك الحين مصطفى كمال، أما لقبه (اتاتورك).

فهو يعني أبو الاتراك، البعض يرى أن كل تركي مدين لأتاتورك لأنه بحنكته وذكائه العسكري استطاع الحفاظ على وحدة التراب التركي والتخلص من الدولة الضعيفة (الخلافة العثمانية) أما الاسلاميون الاتراك فيرون بأن أتاتورك هو من أنهى الخلافة الاسلامية،فبعد تحرير الاراضي التركية سنة 1921 قام بالغاء السلطة العثمانية الاسلامية.

واعلان قيام الجمهورية التركية سنة 1923،ومنع المدارس الدينية، والغاء المحاكم الشرعية، وأزالة الاضرحة،والغاء الالقاب، والغاء استخدام الحرف العربي في الكتابة واستخدام الحرف اللاتيني، منع لبس الطربوش والعمامة وحل محلها القبعة الغربية والبدلة.

متاحف لن نزر الا واحدها

كانت اقامتنا في مدينة سامسون لمدة يومان ليست كافية ، لكننا حاولنا استغلال الوقت صباح اليوم كانت لنا جولة في حدائق بالقرب من التفريك لكن الشيء الكوميدي هو عندما أستأجرنا (ربل) عربة حصان للتجوال في ساحة قريبة من الساحل وصادف ان رائحة الحصان وفضلاته قوية ومزعجة فقمن بوضع كمادات على انوفنا !وبالنظر للفترة القصيرة التي لا تسمح لزيارة جميع المتاحف حيث توجد ثلاثة متاحف في سامسون-متحف غازي،متحف اتاتورك، متحف سامسون – وكذلك قصر الثقافة،لذلك قمت بأختيار متحف غازي الذي يقع في وسط مدينة سامسون في شارع المجيدية، فهو يحتوي على كل شيء شخصي وتاريخي لأتاتورك،وهو اصلا فندق مكون من طابقين ،نزل فيه أتاتورك أربع مرات ومن هذا المكان كان اتاتورك يخطط لحرب الاستقلال لذلك اكتسب الفندق بعدا وطنيا وتاريخيا ليكون متحفا تأسس سنة 1940 وأفتتح للزوار سنة 1998 ،تم التقاط العديد من الصور امام لوحات كبيرة تمثل قادة الثورة التركية وهو يجتمعون بقيادة اتاتورك، كما يوجد تمثال في مكان الاستقبال لأتاتورك ومجموعة صور تعبر عن مراحل حياة اتاتورك ومقتنياته الشخصية، قبعاته المثيرة للجدل التي استبدلها كغطاء للرأس بدلا من الطربوش، وبنادقه وكؤوسه وغرفة النوم والحمام والسرير والمكتب والطابعة، كلها تجسد مسيرة قائد عسكري غير وجه تاريخ تركيا من الخلافة العثمانية الاسلامية الى الدولة المدنية العلمانية.

حديقة ميدان سامسون

أنطلقنا في اليوم الاول مساء الى منطقة الميدان وسط البلد وكانت الحديقة في الميدان تحتلها العوائل العراقية بالكامل! وعند السؤال قالوا هؤلاء العراقيين قد قدموا على الهجرة وهو ينتظرون الموافقة والسلطات التركية اختارت لهم سامسون!حسب ما عرفت من الدليل السياحي وهو يسكن في سامسون يقول العراقيون لا يتعبون أنفسهم بتعلم اللغة التركية بحجة انهم سيبقون هنا في تركيا لمدة محددة ولا يحتاجون كثيرا الى اللغة!لكن البعض منهم مضى عليه سنوات ولم يطور أنفسهم بتعلم ابدا ، يقول المرشد أنا لست هنا للهجرة بل للعمل عملت عاملاً بسيطاً في معمل للخشب وتعلمت اللغة بالتدريج فأنتقلت للعمل في المطاعم والمقاهي، تقدمت بأتقان اللغة التركية فأصبحت اعمل مترجما مع شركات السياحة،اليس هذا افضل من الاستمرا ر بالمهن المتعبة واجورها المنخفضة،وهذا الشيء لاحظته على العراقيين هو صعوبة أندماجهم مع المجتمعات الاخرى،حتى أن بعض المصريين قالوا لي عندما كنت اعمل في ليبيا (انتم العراقيون مو مال غربة)!!

قرية السلطان مراد الرابع

أشكالية نقل الاسطورة أستخدمت كثيرا عبر التاريخ،وهناك العديد من الشواهد التي تشير الى نقل اسطورة (رأس) الامام الحسين (ع) من كربلاء ، البعض يؤكد وجوده في دمشق بالجامع الاموي، ومصر تؤكد وجوده في الازهر! وكذلك الحال مع السيدة زينب، في عالم السياسة هناك نقل حدث في الاتحاد السوفيتي لقادة أحزاب شيوعية تم أعدامهم وأخفاء مكان رفاتهم مثلا سلام عادل ،سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الذي قتل فيعام 1963 على أيدي الحرس القومي !فقام الاتحاد السوفيتي بعمل قبر رمزي لسلام عادل في موسكو حدثني أحدهم بأنه شاهد امرأة روسية ومعها ولدها تزور القبر وتبكي لفقدان سلام عادل!

ونحن نروم زيارة بايلا السلطان مراد الرابع بن أحمد الاول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني حتى استرجعت اشكالية نقل الاسطورة الى هذا المكان النائي والذي تحيط فيه المسطحات الخضراء ويقع فوق الغيوم ، الوصول اليه يكون من بحيرة (أوزنجول) ولو لم تكن هناك هذه البحيرة لما تم نقل اسطورة دفن السلطان مراد الرابع الى تلك القرية التي اطلق عليها (بايلا الساحرة) وهي تبعد 35 كم عن البحيرة ، والسيارة تنقلنا تسير ببطء لأجتياز الازدحام الهائل للخليجين في هذه القرية بطء حركة السيارة جعلتني اقرأ واجهة زجاجية تروج الى ما يسمى (علاقات زوجية) ومكتوبة بالعربي لم افهم طبيعة هذه العلاقات الزوجية التي يروج لها هذا المكتب ومع الاسف كان اكتشافي متأخر لهذه الظاهرة لأننا لن نعود الى اوزنجول بعد الرجوع من القرية.

اما ونحن نبدأ بالصعود الى قمة المرتفعات فكان لنا وقوف بسيط امام احد الشلالات لألتقاط الصور، ومن هناك بدأت رحلتنا الصعبة ففي هذه المرتفعات التي تغطيها الثلوج في فصل الشتاء وتكون كالبساط الاخضر في فصل الصيف، وعورة الطريق للوصول الى قمة الجبل تعد معاناة متعبة بسبب ضيق الطريق والمنحنيات الكثيرة مع شدة الضباب!

لكن منظر الغيوم وانت تجتازها لتكون فوق الغيم يستحق بعض التعب والمغامرة بالتأكيد سائقي السيارات في تلك الاماكن الخطرة هم من أبناء المنطقة وقد تعودوا على السياقة في هذه الحالات الخطيرة.

عند وصولنا الى تلك القرية شاهدنا 15 مبنى فقط وهي عبارة عن مطاعم ومحلات مع فندق وحيد،سعر الليلة الواحدة في الفـــــــــــندق 100 ليرة ما يعادل 30 دولار وكذلك اجرة السفرة الى القرية من البحيرة ايضا 100 ليرة.

ولم نر اي علامات مؤكدة لوجود قبر السلطان مراد الرابع بل شاهدنا اعمال ترميم وصيانه لهذا الجامع وتجهيزه ليكون مركزاً سياحياً ،ولايوجد دليل تاريخي على أن السلطان مراد الرابع قد جاء الى هذه المرتفعات وتوفي فيها ودفن ولم ينقل جثمانه الى اسطنبول العاصمة ، وأغلب الظن هو مروره مع الجيش عائدا من احدى الحروب مع الفرس وعسكر لأيام هنا ويمكن ان توفى بعض من قادة الجيش او الجنود وتم دفنهم في هذا المكان ليردد الناس بأستمرار وبعد سنوات بأن هذا القبر هو قبر السلطان مراد الرابع من باب الافتخار والتمجيد وتقديس منطقتهم البعيدة عن العلاقات التجارية والاجتماعية والسياحية!

ومن لا يعرف السلطان مراد الرابع فهو قد اعتلى الحكم وعمره 11 سنة فتولت امه السلطانه “قسم “مقاليد الحكم ،لكنه ما ان اصبح شابا حتى اشتهر بالحزم والشدة والعنف وعدم الرحمة وفي عهده الذي لم يستمر اكثر من 17 سنة لأنه توفى عن عمر 28 سنة بسبب المرض،في عهده استقرت الدولة العثمانية وتم استتباب الامن والقانون والقضاء على الفساد والمفسدين حيث قام بقتل 20 الف شخص متهم بالفساد! لا نعلم اي شيء يذكرنا بمراد الرابع وهل يأتي للعراق مثله حتى يقضي على الفساد وترى كم سيقتل من الفاسدين!

كما أن في عهده تم احتلال بغداد سنة 1639 ،وكان مراد الرابع شاعرا وموسيقيا،على الرغم من قتله اخوته بايزيد وسليمان وقاسم وكاد يقتل شقيقه ابراهيم لولا وقوف امه ضده لأن مراد الرابع كان لا يعيش له ولدا فقالت له لا تقضي على السلالة العثمانية بقتل شقيقك الوحيد فجعله وليا للعهد ،واشتهر بميزة لم يسبقه اليه احد فهو اول واخر سلطان يأمر بقتل شيخ المسلمين (علي زاده أفندي).

وفي عهده منع الخمور والتدخين والقهوة، وكان بيده يعاقب المخالفين حينما يضبهم متلبسين بهذه الاعمال عنما يخرج ليلا متنكرا!

يتبع