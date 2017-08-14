هكذا تكّرم الدول مبدعيها – سامي الزبيدي

بعد أن نعى أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا الذي توفي في لندن قبل أيام أمر بنقل جثمانه الى الكويت بطائرة خاصة ،فهكذا يكرم المسؤولون وهكذا تكرم الحكومات مبدعيها من الفنانين والأكاديميين والعلماء والأدباء بينما يموت مبدعو العراق وعلماؤه وأدباؤه وشعراؤه وأطباؤه وفنانوه في الغربة ودول المهجر بصمت ولم يكلف أي مسؤول حكومي بتقديم التعازي لذوي الفقيد أو تأبينه ولم تتكلف سفارات العراق في الخارج في القيام بمجلس عزاء لتقبل التعازي لوفاة مبدعينا ولم نسمع أن رئيس أية حكومة عراقية أو رئيس جمهورية منذ عام 2003 والى اليوم أمر بنقل جثمان مبدع عراقي سواء كان عالماً أو فناناً أو شاعراً كبيراً أو ممثلاً أو طبيباً أو سياسياً أو قائداً عسكرياً كبيراً أو حتى رئيس جمهورية سابق أو وزير سابق على نفقة الدولة أو بطائرة خاصة الى بلده ليدفن في ثرى وطنه الذي خدمه سنين طويلة وما أكثر من توفاه الله من علمائنا وأدبائنا وفنانينا وشعرائنا الكبار وأطبائنا ووزرائنا السابقين وقادة جيشنا في بلاد الغربة ودفنت جثامينهم هناك وحتى المبدعين الكبار الذين توفاهم الله في بلاد المهجر والغربة و أوصوا أن يدفنوا في تراب وطنهم لم يتم نقل جثامينهم الى العراق لعدم قدرة ذويهم على تحمل نفقات النقل ولم تلتفت الحكومات الى وصيتهم مع ان مثل هذا العمل الإنساني والوطني والذي يكون له صدىً واسع ويترك أثراً كبيراً ليس في نفوس ذوي الفقيد المبدع ومحبيه ومقربيه فقط بل في نفوس جميع العراقيين ،كما ان هذا الفعل الكبير والمؤثر والإنساني لم يكلف الدولة تلك الجهود الكبيرة و المبالغ الطائلة بل لم يكلف أبسط سرقة من سرقات السياسيين والمسؤولين الصغار وليس الكبار فلماذا تهمل حكوماتنا ومسؤولينا المبدعين العراقيين في حياتهم وفي مماتهم ومتى ترتقي حكومتنا الى مستوى الدول الأخرى التي تكرم وتهتم بمبدعيها وقاماتها ورجالاتها وقادتها في حياتهم وبعد مماتهم .

تحية إجلال وإكبار لأمير دولة الكويت على هذا الفعل الوطني و الإنساني الذي يستحقه الفنان الكبير والرحمة والغفران لفقيد الفن الكويتي والعربي الراحل عبد الحسين عبد الرضا والصبر والسلوان لذويه ومقربيه ومحبيه وتذكير للسياسيين و المسؤولين العراقيين بمثل هذه الأمور الكبيرة في معناها وأثرها عسى أن تنفع الذكرى. فهكذا تكرم الدول والحكومات مبدعيها الكبار ومواطنيها .