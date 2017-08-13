الثعلب وايران والسعودية

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فاتح عبد السلام

قبل‭ ‬ايام‭ ‬جاءت‭ ‬خمسة‭ ‬ثعالب‭ ‬الى‭ ‬حديقة‭ ‬المنزل‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مرّة‭ . ‬قلت‭ ‬لإبنتي‭ ‬الصغيرة‭ :‬هل‭ ‬ترين‭ ‬الثعالب‭ ‬انهم‭ ‬يأتون‭ ‬للطعام‭ ‬ويمرحون‭ ‬فوق‭ ‬العشب‭ ‬ساعتين‭ ‬ثم‭ ‬يغادرون‭ ‬وما‭ ‬اسهل‭ ‬صيد‭ ‬اي‭ ‬منها‭ ‬؟‭. ‬قالت‭ ‬طفلتي‭ : ‬هل‭ ‬تعرف‭ ‬انه‭ ‬ممنوع‭ ‬صيد‭ ‬الثعالب‭ ‬هكذا‭ ‬قالوا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ . ‬

قلت‭: ‬أعرف‭ ‬أنه‭ ‬ممنوع‭.‬

قالت‭: ‬ولِمَ‭ ‬تقول‭ ‬هذا‭ ‬اذن‭ .‬

قلت‭ : ‬انه‭ ‬هاجس‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬افترض‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ .‬

قالت‭ : ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اصطدت‭ ‬ثعلباً‭ ‬فقل‭ ‬لي‭ ‬ماذا‭ ‬ستفعل‭ ‬به‭ ‬؟‭ ‬

‭ ‬قلت‭ ‬فوراً‭ :‬سأطلقه‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬ربما‭ .‬

قالت‭ ‬وهي‭ ‬تبتسم‭ : ‬ولِمَ‭ ‬تريد‭ ‬صيده‭ ‬وتعرض‭ ‬نفسك‭ ‬للخطر‭ ‬أصلاً‭ ‬؟‭ ‬

هذه‭ ‬قصة‭ ‬أحتاجها‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬الايرانية‭ .‬

دائماً‭ ‬،‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬،‭ ‬تتأرجح‭ ‬الاحتمالات‭ ‬والترجيحات‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬تقع‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭. ‬التصعيد‭ ‬عالي‭ ‬الصوت‭ ‬الذي‭ ‬تقذفه‭ ‬الحمم‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬معينة‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬الحرب‭ ‬واقعة‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ . ‬وهو‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الصفقات‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬أجندته‭ ‬ساعياً‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬التصادم‭ ‬المباشر‭ .‬

بعد‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬لن‭ ‬تقع‭ ‬حرب‭ ‬أخرى‭ ‬مثيلاً‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬وانما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭ . ‬الآن‭ ‬بات‭ ‬واضحاً‭ ‬ان‭ ‬الحروب‭ ‬تشن‭ ‬بالنيابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدوات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬عمليات‭ ‬تصدير‭ ‬محدودة‭ ‬تحت‭ ‬اغلفة‭ ‬مغايرة‭ ‬خادعة‭ ‬للنظر‭ ‬وشاحنة‭ ‬للاحقاد‭ ‬ومدمرة‭ ‬للارض‭ ‬والانسان‭ . ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬جيوش‭ ‬نظامية‭ ‬للمواجهة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬وأية‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ .‬

وقبل‭ ‬هذا‭ ‬وهو‭ ‬المهم‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬اتجاه‭ ‬لحرب‭ ‬بين‭ ‬اية‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وايران‭ ‬؟‭ ‬الجواب‭ ‬الذي‭ ‬أراه‭ ‬جازماً‭ ‬وقطعياً‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬هذه‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬العربية‭ ‬كافة‭ . ‬والذي‭ ‬يفسر‭ ‬جوابي‭ ‬ويبرره‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬سؤال‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬ماذا‭ ‬ترمي‭ ‬اية‭ ‬حرب‭ ‬يعزف‭ ‬لها‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬بين‭ ‬طرف‭ ‬عربي‭ ‬وايران‭ . ‬هل‭ ‬يستطيع‭ ‬جندي‭ ‬عربي‭ ‬واحد‭ ‬ان‭ ‬يعبر‭ ‬الخليج‭ ‬والنزول‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الايرانية‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬نزل‭ ‬ماذا‭ ‬يفعل‭ ‬هل‭ ‬تمتلك‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مائتين‭ ‬وسبعين‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬ضعفي‭ ‬عدد‭ ‬المدافع‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬القاعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأولية‭ ‬المعروفة‭ . ‬وقبلها‭ ‬ايضاً‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬لماذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وايران،‭ ‬ماذا‭ ‬يهدف‭ ‬اي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬حربه‭ . ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬اهداف‭ ‬ايران‭ ‬واضحة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬لو‭ ‬رجحنا‭ ‬وجود‭ ‬امكانية‭ ‬للحرب‭ ‬،‭ ‬كونها‭ ‬تمتلك‭ ‬ايدي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ويمنع‭ ‬البحر‭ ‬والعراق‭ ‬الموالي‭ ‬ايدي‭ ‬الآخرين‭ ‬عنها‭ ‬،‭ ‬فأين‭ ‬هي‭ ‬اهداف‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬ايران‭ .‬؟

اذا‭ ‬كنتم‭ ‬تعرفون‭ ‬انكم‭ ‬لن‭ ‬تخوضوا‭ ‬حرباً‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬لديكم‭ ‬امكانات‭ ‬بشرية‭ ‬للتورط‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬بلد‭ ‬يشبه‭ ‬قارة‭ ‬مصغرة‭ ‬،فلِمَ‭ ‬توافقون‭ ‬على‭ ‬قرع‭ ‬طبول‭ ‬التصعيد؟‭ ‬أم‭ ‬انكم‭ ‬تعرفون‭ ‬ان‭ ‬البحر‭ ‬حاجز‭ ‬يحميكم‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الايراني،‭ ‬وانكم‭ ‬تدقون‭ ‬الطبول‭ ‬لمعارك‭ ‬بالنيابة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬؟

السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لقطع‭ ‬دابر‭ ‬الحرب‭ ‬بعد‭ ‬اسكات‭ ‬الافواه‭ ‬الطائفية‭ ‬التي‭ ‬تحركها‭ ‬أجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬التصعيد‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬التلاقي،‭ ‬وان‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الارض‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬حرباً‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬ذات‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬ذات‭ ‬قرن‭ ‬هو‭ ‬العراق‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬البلد‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الايرانية‭ ‬وانتهى،‭ ‬ولا‭ ‬يهم‭ ‬ايران‭ ‬بلداً‭ ‬سواه‭ .‬

رئيس التحرير

لندن