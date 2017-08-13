وساطة عراقية بين الرياض وطهران

الإمارات‭ ‬تعد‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬لنقل‭ ‬الصدر‭ ‬إليها‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بغداد‮ ‬

بغداد‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‮ ‬

يبدو‭ ‬ان‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬ضفتي‭ ‬الخليج‭ ‬ذاهب‭ ‬الى‭ ‬التخفيف‮ ‬‭ ‬،‭ ‬حيث‮ ‬‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي‭ ‬أن‮ ‬‭ ‬السعودية‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬رسميا‭ ‬أن‭ ‬تتوسط‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬الرياض‭ ‬بأن‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬يبدأ‭ ‬باحترامها‭ ‬الحجاج‭ ‬الإيرانيين‭ ‬والسماح‭ ‬لهم‭ ‬بزيارة‭ ‬مقبرة‭ ‬البقيع‭. ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني‮ ‬‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للعراق‭ ‬والتقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ابراهيم‭ ‬الجعفري‮ ‬‭ ‬،الذي‮ ‬أكد‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أبناء‭ ‬العراق‭ ‬الشجعان‭ ‬هو‭ ‬نصر‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬تفعيل‭ ‬الملفات‭ ‬جميع‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والمنامة،‭ ‬فيما‭ ‬وعد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‮ ‬‭ ‬بالمجيء‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬قريباً‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬المُشترَكة‭ ‬العراقـيَّة‭ ‬–‭ ‬البحرينيَّة‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الجعفري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬التقى‭ ‬بنظيره‭ ‬البحريني‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬العراقـيَّة‭ -‬البحرينيَّة،‭ ‬وسُبُل‭ ‬تعميقها،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المُشترَك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬ و‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابيَّة‭ ‬عدوّ‭ ‬للعراق،‭ ‬والبحرين،‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة،‭ ‬والعالم،‭ ‬مُشدِّدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الثنائيَّة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والمنامة‭ ‬علاقات‭ ‬أخويَّة،‭ ‬وترتبط‭ ‬بروابط‭ ‬تاريخيَّة،‭ ‬وعائليَّة،‭ ‬وتجاريَّة‭. ‬فيما‭ ‬ارسلت‭ ‬الامارات‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬لنقل‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬ذهابا‭ ‬واياباً‭ ‬للقاء‭ ‬القيادة‭ ‬الاماراتية‮ ‬‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الصدر‭ . ‬ونقلت‭ ‬قنوات‭ ‬تلفازية‮ ‬‭ ‬عن‭ ‬الأعرجي‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني،‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬رحماني‭ ‬فضلي،‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬إن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬رسميا،‭ ‬أن‭ ‬يتوسط‭ ‬العراق‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬لكبح‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬للملك‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬وأضاف‭ ‬الأعرجي‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬برأي‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬بأن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬لتخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬الرياض‭ ‬الاحترام‭ ‬إلى‭ ‬الحجاج‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ومعاملتهم‭ ‬بأفضل‭ ‬نحو،‭ ‬وأن‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بزيارة‭ ‬مقبرة‭ ‬البقيع‭.‬

وقال‭ ‬الأعرجي‭ ‬إن‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬وعد‭ ‬بتطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬البقيع‭ ‬مفتوحة‭ ‬الآن‭ ‬أمام‭ ‬الحجاج‭ ‬الإيرانيين‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يؤمن‭ ‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬صداقة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬لأنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رحماني‭ ‬فضلي‭ ‬إن‭ ‬احترام‭ ‬الحجاج‭ ‬الإيرانيين‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لطهران،‭ ‬وإن‭ ‬طهران‭ ‬تسعى‭ ‬دوما‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬إيران‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قائلا‭: ‬“نأمل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬أزمات‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬المنطقة”‭.‬

وتبادل‭ ‬مؤخرا‭ ‬مسؤولو‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬الزيارات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط