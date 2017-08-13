‎البرلمان المصري  يتجه الى تعديل الدستورلتمديد فترة الرئاسة

‎القاهرة‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارةت

‎مع‭ ‬قرب‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬،و‭ ‬زيادة‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬ترشح‭ ‬شخصيات‭ ‬عسكرية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬وسامى‭ ‬عنان‭ ‬وشخصيات‭ ‬مدنية‭ ‬كهشام‭ ‬جنينه‭ ‬وخالد‭ ‬على‭ ‬كثفت‭ ‬حملة‭ ‬إعادة‭ ‬ترشيح‭ ‬السيسى‭ ‬للانتخاباتت‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬والمحافظات‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬دستورى‭ ‬يحولت‭ ‬دون‭ ‬ترشح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬فترتين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬لاتزيد‭ ‬المدة‭ ‬الواحدة

‎تعن‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬كثف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬جهودهم‭ ‬لاجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬دستوريه‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الرئاسه‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اربعه‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬المح‭ ‬على‭ ‬عبدالعال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مناقشته‭ ‬لرساله‭ ‬دكتوراة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬المنصورة‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬دستور‭ ‬يتم‭ ‬وضعه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬‭.‬ووصف‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬كضرورة‭ ‬رجوع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عند‭ ‬اعفائه‭ ‬اياً‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬الذى‭ ‬عينهم‭ ‬بانه‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬منطقى‭ ‬‭.‬

‎في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬النائبة‭ ‬مى‭ ‬محمود‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬فترة‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬غير‭ ‬كافيه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الرئيس‭ ‬برنامجه‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬كل‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬تمثل‭ ‬ارهاقا‭ ‬للموازنه‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬السيد‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬المرشح‭ ‬السابق‭ ‬للرئاسه‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬كتابة‭ ‬الدستور‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬محاولة‭ ‬البعض‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬لزيادة‭ ‬مدة‭ ‬استمرار‭ ‬الرئيس‭ ‬عار‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المجلس‭ ‬واستهانه‭ ‬بإرادة‭ ‬الشعب‭ ‬الذى‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬وايده‭ ‬في‭ ‬الراى‭ ‬النائب‭ ‬اسامه‭ ‬شرشر‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬تشوه‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬مصر‭ ‬وتنتقض‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬الرئيس‭ ‬وبين‭ ‬الراى‭ ‬الرافض‭ ‬والمؤيد‭ ‬لتعديل‭ ‬الدستور،‭ ‬اكدت‭ ‬النائبه‭ ‬مارجريت‭ ‬عازر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬موضوع‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬سابق‭ ‬لاوانه‭ ‬لان‭ ‬نصوص‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬تفصل‭ ‬حتى‭ ‬نضيف‭ ‬او‭ ‬نعدل‭ ‬نصوصاً‭ ‬أخرى‭ .‬