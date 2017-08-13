مقتل 25 داعشياً في انزال جوي لقوات الأسد مدعوم بالقصف الروسي

موسكو‭:‬استعادة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬هدف‭ ‬أساس‭ ‬لإنهاء‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قتل‭ ‬25‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ ‬داعش‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬انزال‭ ‬جوي‭ ‬نفذه‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬بدعم‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لهجوم‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬المجاورة‭ ‬لطرد‭ ‬داعش‭ ‬منها‭. ‬ويخوض‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬بدعم‭ ‬روسي‭ ‬منذ‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬البادية،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬90‭ ‬الف‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭ ‬وتربط‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬بالحدود‭ ‬العراقية‭ ‬والاردنية‭. ‬ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬واصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬انزال‭ ‬جوي‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بغطاء‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المروحية‭ ‬والحربية‭ ‬الروسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ (‬وسط‭) ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬الادارية‭ ‬مع‭ ‬محافظتي‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭) ‬والرقة‭(‬شمال‭). ‬كما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وساهم‭ ‬الانزال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬يرافقها‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬كثيف‭ ‬للطائرات‭ ‬والمروحيات‭ ‬الروسية‭. ‬كما‭ ‬مكّن‭ ‬الانزال‭ ‬الجوي،‭ ‬وفق‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬‮«‬تقليص‭ ‬المسافة‭ ‬المتبقية‭ ‬بين‭ ‬قواتها‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬الحدود‭ ‬الإدارية‭ ‬مع‭ ‬الرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬وتلك‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬السخنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬نفذ‭ ‬عملية‭ ‬انزال‭ ‬جوي‭ ‬‮«‬بعمق‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬خلف‭ ‬خطوط‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬جنوب‭ ‬بلدة‭ ‬الكدير‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الادارية‭ ‬بين‭ ‬الرقة‭ ‬وحمص‮»‬‭. ‬وسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الانزال‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬الناجحة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬البادية‭. ‬ويقتصر‭ ‬تواجد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬القرى‭ ‬المتناثرة‭ ‬في‭ ‬ريفها‭ ‬الشرقي‭. ‬ويهدف‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملياته‭ ‬هذه‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬من‮ ‬‭ ‬داعش‭ ‬عبر‭ ‬دخولها‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جهات‭: ‬جنوب‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة،‭ ‬والبادية‭ ‬جنوبا‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬مدينة‭ ‬السخنة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغربية‭. ‬واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬السخنة‭ ‬‮«‬تفتح‭ ‬الاحتمالات‭ ‬امام‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬شن‭ ‬هجومها‭ ‬وفك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬ان‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬وهي‭ ‬تعكس‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬نقول‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬نهاية‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬”‭.‬