إلتزاماً بالاتفاق مع الصدر… السعودية تحقق في طلب عدم الدعاء لفنان كويتي شيعي

‮ ‬منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬عالمية‭ : ‬قوات‭ ‬سعودية‭ ‬تغلق‭ ‬بلدة‭ ‬شيعية‮ ‬

الرياض‭- ‬دبي‭ – ‬الزمان‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬احالت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬السعودية‭ ‬داعية‭ ‬يمنيا‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬متخصصة‭ ‬بمخالفات‭ ‬النشر‭ ‬للتحقيق‭ ‬معه‭ ‬واتخاذ‭ ‬اجراء‭ ‬بحقه‭ ‬بعدما‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عدم‭ ‬الدعاء‭ ‬للفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬كونه‭ ‬شيعيا‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬تفاهمت‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬العراقيمقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الطروحات‭ ‬الطائفية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭ . ‬ونشر‭ ‬الداعية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬الربيعي‭ ‬التغريدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قبيل‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬78‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬فنية‭ ‬امتدت‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬جعلته‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الممثلين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬واختلف‭ ‬العراقيون‭ ‬ازاء‭ ‬الممثل‭ ‬الراحل‭ ‬حيث‭ ‬عد‭ ‬بعضهم‭ ‬الاستهزاء‭ ‬بالرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬غزا‭ ‬الكويت‭ ‬باباللسخرية‭ ‬من‭ ‬اهل‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تقديمهم‭ ‬بطريقة‭ ‬مذلة‭ ‬في‭ ‬مسرحيته‭ ‬الشهيرة‭ ‬عقب‭ ‬الغزو‭ . ‬وكتب‭ ‬الربيعي‭ ‬لمتابعيه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬وعددهم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬289‭ ‬الف‭ ‬مستخدم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمسلم‭ ‬الدعاء‭ ‬لعبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬لكونه‭ ‬رافضي‭ ‬ايراني‭ ‬مات‭ ‬على‭ ‬الضلالة،‭ ‬وقد‭ ‬نهي‭ ‬الله‭ ‬المسلمين‭ ‬ان‭ ‬يدعوا‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬للمشركين‮»‬‭. ‬واثارت‭ ‬التغريدة‭ ‬حفيظة‭ ‬الاف‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬ردوا‭ ‬على‭ ‬الشيخ‭ ‬اليمني‭ ‬منتقدين‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بأدواره‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والمسرحية‭ ‬الساخرة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬كانت‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تنتقد‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والعالم‭. ‬والاحد‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭. ‬وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬هاني‭ ‬الغفيلي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬احالت‭ ‬الداعية‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬مخالفات‭ ‬النشر‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفته‭ ‬نظام‭ ‬المطبوعات‭ ‬والنشر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬الله‭ ‬المعجب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مشاركة‭ ‬تحمل‭ ‬‮«‬مضامين‭ ‬ضارة‭ ‬بالمجتمع‮»‬‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬وسائل‭ ‬نشرها‭ ‬فإنها‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬محل‭ ‬مباشرة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وفق‭ ‬نطاقها‭ ‬الولائي‭ ‬وبحسب‭ ‬المقتضى‭ ‬الشرعي‭ ‬والنظامي‮»‬‭.‬

وحذف‭ ‬الربيعي‭ ‬التغريدة،‭ ‬لكنه‭ ‬اعلن‭ ‬انه‭ ‬ينوي‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬قضايا‭ ‬تشهير‭ ‬ضد‭ ‬الصحافة‭ ‬والافراد‭ ‬الذين‭ ‬وجهوا‭ ‬لي‭ ‬اساءات‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعتذر‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬الكويت،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أعتذر‭ ‬لإخواني‭ ‬شعب‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬الذي‭ ‬وصلهم‭ (…) ‬وأسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يرحم‭ ‬أموات‭ ‬المسلمين‭ ‬الموحدين‭ ‬وأن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬برحمته‮»‬‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬الربيعي‭ ‬بانتقاد‭ ‬الشيعة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬ويصفهم‭ ‬بانهم‭ ‬‮«‬وثنيون‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬مسلمين‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‮ ‬‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬السعودية‭ ‬أغلقت‭ ‬بلدة‭ ‬العوامية‭ ‬الشيعية‭ ‬شرق‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات‭ ‬مسلحة‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬أعلنت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬انها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القطيف‭ ‬حيث‭ ‬تصاعدت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ووقعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬حاصرت‭ ‬وأغلقت‮»‬‭ ‬بلدة‭ ‬العوامية‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬ومقرها‭ ‬نيويورك‭ ‬انه‭ ‬بمقارنة‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬بالاقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وآب‭/‬اغسطس،‭ ‬يظهر‭ ‬تعرض‭ ‬اجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬لدمار‭ ‬هائل‭ ‬يطال‭ ‬أيضا‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مدنية‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬سارة‭ ‬ليا‭ ‬ويتسون‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬لسكان‭ ‬العوامية‭ ‬المحاصرين،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬يستطيعون‭ ‬الانتقال‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬وخارجها‭ ‬بأمان‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬انه‭ ‬‮«‬على‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تُحقق‭ ‬فورا‭ ‬وبشكل‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قواتها‭ ‬استخدمت‭ ‬القوة‭ ‬المفرطة‭ ‬في‭ ‬العوامية‭ (…) ‬واتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬فورية‭ ‬للسماح‭ ‬للسكان‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬منازلهم‭ ‬بسلام‭ ‬والسماح‭ ‬بإعادة‭ ‬فتح‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والعيادات،‭ ‬وتعويض‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬الممتلكات‭ ‬والدمار‭ ‬التي‭ ‬تسببهقوات‭ ‬الامن‮»‬‭.‬

وتتهم‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬ارهابيين‮»‬‭ ‬ومهربي‭ ‬مخدرات‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬العوامية،‭ ‬حيث‭ ‬ادت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬متظاهرين‭ ‬وقوات‭ ‬الامن‭ ‬منذ‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬ورجال‭ ‬الشرطة‭.‬