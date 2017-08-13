إلتزاماً بالاتفاق مع الصدر… السعودية تحقق في طلب عدم الدعاء لفنان كويتي شيعي

منظمة حقوقية عالمية : قوات سعودية تغلق بلدة شيعية
الرياض- دبي – الزمان-أ ف ب – احالت وزارة الثقافة والاعلام السعودية داعية يمنيا يقيم في المملكة على لجنة متخصصة بمخالفات النشر للتحقيق معه واتخاذ اجراء بحقه بعدما طلب في تغريدة عدم الدعاء للفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا كونه شيعيا. وكانت السعودية قد تفاهمت مع الزعيم الشيعي العراقيمقتدى الصدر على مكافحة الطروحات الطائفية من الجانبين والتصدي لها . ونشر الداعية الشيخ علي الربيعي التغريدة يوم الجمعة قبيل الاعلان عن وفاة الفنان الكويتي في لندن عن 78 عاما بعد مسيرة فنية امتدت خمسين عاما جعلته من أشهر الممثلين في الخليج. واختلف العراقيون ازاء الممثل الراحل حيث عد بعضهم الاستهزاء بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي غزا الكويت باباللسخرية من اهل الجنوب في العراق حيث جرى تقديمهم بطريقة مذلة في مسرحيته الشهيرة عقب الغزو . وكتب الربيعي لمتابعيه على تويتر وعددهم اكثر من 289 الف مستخدم «لا يجوز للمسلم الدعاء لعبد الحسين عبد الرضا لكونه رافضي ايراني مات على الضلالة، وقد نهي الله المسلمين ان يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين». واثارت التغريدة حفيظة الاف المستخدمين الذين ردوا على الشيخ اليمني منتقدين موقفه من الفنان الذي اشتهر بأدواره التلفزيونية والمسرحية الساخرة في أعمال كانت كثيرا ما تنتقد السياسات في الدول العربية والعالم. والاحد اعلنت السلطات السعودية التحقيق معه. وكتب المتحدث باسم وزارة الثقافة والاعلام هاني الغفيلي على حسابه في تويتر ان الوزارة احالت الداعية «إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر».
من جهته اكد النائب العام الشيخ سعود الله المعجب في بيان أن أي مشاركة تحمل «مضامين ضارة بالمجتمع» أياً كانت وسائل نشرها فإنها «ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي».
وحذف الربيعي التغريدة، لكنه اعلن انه ينوي «رفع قضايا تشهير ضد الصحافة والافراد الذين وجهوا لي اساءات»، قبل ان يعتذر الاحد من الكويت، قائلا «أعتذر لإخواني شعب الكويت عن سوء الفهم الذي وصلهم (…) وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته». وغالبا ما يقوم الربيعي بانتقاد الشيعة على حسابه في تويتر، ويصفهم بانهم «وثنيون» وغير مسلمين. من جهة اخرى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاحد ان قوات الامن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة. وكانت السلطات السعودية أعلنت الاسبوع الماضي انها سيطرت على حي في البلدة الواقعة في محافظة القطيف حيث تصاعدت الاحتجاجات ووقعت اشتباكات مع قوات الامن في الاشهر القليلة الماضية. وقالت «هيومن رايتس ووتش» الاحد ان قوات الامن السعودية «حاصرت وأغلقت» بلدة العوامية.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك انه بمقارنة صور التقطت بالاقمار الاصطناعية في شباط/فبراير وآب/اغسطس، يظهر تعرض اجزاء كبيرة من البلدة لدمار هائل يطال أيضا بنية تحتية مدنية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون ان على السلطات السعودية «توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان».
واضافت انه «على السلطات السعودية أيضا أن تُحقق فورا وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية (…) واتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة الى منازلهم بسلام والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن أضرار الممتلكات والدمار التي تسببهقوات الامن».
وتتهم السلطات السعودية «ارهابيين» ومهربي مخدرات في المواجهات الاخيرة في العوامية، حيث ادت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن منذ ايار/مايو إلى مقتل العديد من المدنيين ورجال الشرطة.