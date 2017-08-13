نهارات قلقة  لعاشق مزمن – حيدر حاشوش العقابي

زمان جديد
الثامنة
من العمر
او الثامنة صباحا
حين شيدت ابراج انثاك
على ضفاف العويل..
قالت:
اشهد انك اعظم رجل
قابلته في حياتي
قلت:
اشهد انني اغبى كلب
سار بجنائز عواطفه للرحيل
في هذا الزمن
ليس هناك عشق صالح
فقد رفعوا كل مصاطب الانتظار
للعشاق
وظلت الارصفة العمياء
ترسم خيباتنا المتكررة
انا مثقل بالحزن
وبراسي تجوب الاسئلة
سأردد القسم الوحيد العالق في فمي
انني لن اكن
الا ما ييسره هذا الزمن ..
الساعة الرابعة
عصرا
او ربما الخامسة بتوقيت عينيك,
كنت انتظر انوثتها
لكنها ملات المكان بوسا
وقررت استهلاكي
من غصون الاشتهاء…
اه ياقبح الزمن
ويازمن القبح
انا المشوه بالتضاريس التي تركتها
من كنت احبها حد الغليان
انا الازمنة العاقر التي غادرتني
سهوا….
انا في كل دقيقة اجسم هذا الحزن
ليكون على مقاسي ..
لا أحد يعرف من انا
سوى انا العالق في بحور التمني
لا أحد يعشقني من اجلي
فصقيع عواطفي دائما ما تذوبه عواصف النسيان
ياايها الشمس الغاربة في ثقوب الوجع
انثاك غادرتك
الفرح غادرك دون عودة
وانت حصان جامح لا يعرف الدليل للشمس
لم اعرف الوسن في ظل انتظارك
لم اعرف انتظارك
الامن اجل انتظارك
لم ابحر وحدي
فقد كممت روائح النفايات المكررة
وهاانا ارمي ما بقى منها
في بحور الامس..
الامس الخجول
الامس الخبز المنقع بالوجع المر
الامس هذا الزوال الماكث في زوايا رحيق الاصابع
(قالت ايك ان توقظ الوجع)
قلت
هو لهاثك
الذي اوقد النار في فمي
وتركني بلانهار