نهارات قلقة  لعاشق مزمن – حيدر حاشوش العقابي

زمان جديد

الثامنة

من‭ ‬العمر

او‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا

حين‭ ‬شيدت‭ ‬ابراج‭ ‬انثاك

على‭ ‬ضفاف‭ ‬العويل‭..‬

قالت‭:‬

اشهد‭ ‬انك‭ ‬اعظم‭ ‬رجل

قابلته‭ ‬في‭ ‬حياتي

قلت‭:‬

اشهد‭ ‬انني‭ ‬اغبى‭ ‬كلب

سار‭ ‬بجنائز‭ ‬عواطفه‭ ‬للرحيل

في‭ ‬هذا‭ ‬الزمن

ليس‭ ‬هناك‭ ‬عشق‭ ‬صالح

فقد‭ ‬رفعوا‭ ‬كل‭ ‬مصاطب‭ ‬الانتظار

للعشاق

وظلت‭ ‬الارصفة‭ ‬العمياء

ترسم‭ ‬خيباتنا‭ ‬المتكررة

انا‭ ‬مثقل‭ ‬بالحزن

وبراسي‭ ‬تجوب‭ ‬الاسئلة

سأردد‭ ‬القسم‭ ‬الوحيد‭ ‬العالق‭ ‬في‭ ‬فمي

انني‭ ‬لن‭ ‬اكن

الا‭ ‬ما‭ ‬ييسره‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ..‬

الساعة‭ ‬الرابعة

عصرا

او‭ ‬ربما‭ ‬الخامسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬عينيك,

كنت‭ ‬انتظر‭ ‬انوثتها

لكنها‭ ‬ملات‭ ‬المكان‭ ‬بوسا

وقررت‭ ‬استهلاكي

من‭ ‬غصون‭ ‬الاشتهاء‭…‬

اه‭ ‬ياقبح‭ ‬الزمن

ويازمن‭ ‬القبح

انا‭ ‬المشوه‭ ‬بالتضاريس‭ ‬التي‭ ‬تركتها

من‭ ‬كنت‭ ‬احبها‭ ‬حد‭ ‬الغليان

انا‭ ‬الازمنة‭ ‬العاقر‭ ‬التي‭ ‬غادرتني

سهوا‭….‬

انا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬اجسم‭ ‬هذا‭ ‬الحزن

ليكون‭ ‬على‭ ‬مقاسي‭ ..‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬انا

سوى‭ ‬انا‭ ‬العالق‭ ‬في‭ ‬بحور‭ ‬التمني

لا‭ ‬أحد‭ ‬يعشقني‭ ‬من‭ ‬اجلي

فصقيع‭ ‬عواطفي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تذوبه‭ ‬عواصف‭ ‬النسيان

ياايها‭ ‬الشمس‭ ‬الغاربة‭ ‬في‭ ‬ثقوب‭ ‬الوجع

انثاك‭ ‬غادرتك

الفرح‭ ‬غادرك‭ ‬دون‭ ‬عودة

وانت‭ ‬حصان‭ ‬جامح‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الدليل‭ ‬للشمس

لم‭ ‬اعرف‭ ‬الوسن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتظارك

لم‭ ‬اعرف‭ ‬انتظارك

الامن‭ ‬اجل‭ ‬انتظارك

لم‭ ‬ابحر‭ ‬وحدي

فقد‭ ‬كممت‭ ‬روائح‭ ‬النفايات‭ ‬المكررة

وهاانا‭ ‬ارمي‭ ‬ما‭ ‬بقى‭ ‬منها

في‭ ‬بحور‭ ‬الامس‭..‬

الامس‭ ‬الخجول

الامس‭ ‬الخبز‭ ‬المنقع‭ ‬بالوجع‭ ‬المر

الامس‭ ‬هذا‭ ‬الزوال‭ ‬الماكث‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬رحيق‭ ‬الاصابع

‭(‬قالت‭ ‬ايك‭ ‬ان‭ ‬توقظ‭ ‬الوجع‭)‬

قلت

هو‭ ‬لهاثك

الذي‭ ‬اوقد‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬فمي

وتركني‭ ‬بلانهار