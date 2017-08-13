نيكول سابا تشارك نجماً عالمياً حفله في مصر

القاهرة – الزمان
أحيا النجم البورتوريكى لويس فونسي حفله الغنائي الأول بمصر بمشاركة النجمة اللبناينة نيكول سابا في سهرة حملت عنوان “Summer Tropical Party ” بالساحل الشمالي ضمت عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير. وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية هند رضا، وأحيا فونسي أولى فقراته التي افتتحها بأغنيته الشهيرة ” Despacito” الأكثر استماعا في التاريخ بمصاحبة فرقة استعراضية خطفت أنظار الجميع بعدها حرص على شكر الحضور مؤكدأ على سعادته بتواجدته في أجمل مكانبصحبة أجمل شعب. كما قدم فونسي أغنية ” Profecy” وفي ختام فقرته أعاد تقديم ” Despacito” بناء على رغبة الجمهور بتوزيع مختلف، وشاركه خلالها الجمهور الغناء. و تألقت نيكول في ختام الحفل بفقرة لم تقل إثارة عن “فونسي”، بداية من صعودها متألقة بفستان ذهبي خطف أنظار الجميع ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص على أغاني “طبعى كده”، “براحتى”، “قررت”، “التوتو نى”، “كنت فى حالى” و”فارس أحلامى”. وكان ضمن الحضور من نجوم الفن المخرج سامح سليم، المنتج محمد بكير وأسرته، أحمد عز، الشيف علاء الشربيني وحرمه، كابتن شادي محمد، الإعلامي حازم الكاديكي وحرمه الإعلامية هبة الكاديكي، المستشار محمد حمودة، وزير الاستثمار السابق، الاعلامية سحرعبدالرحمن، الإعلامية هويدا بهجت، ومن الشركة المنظمة حسن أباظة، وفايز أباظة، ومحمد طلعت.(بقية الخبر على موقع الزمان)
وكان لويس قد قام بتحية نيكول قبيل الحفل داخل فندق ريكسوس الساحل الشمالى، حيث مقر إقامتهما، وبالتحديد عقب انتهاء النجمة اللبنانية من تصوير لقاء حصرى لقناة onE تقدمه الإعلامية يارا الجندي والإعلامي شريف نور الدين ضمن حلقة خاصة عن زيارة فويسى لمصرللمرة الأولى، بحضور وائل المصري مدير أعمال سابا، ومحمد طلعت مسئول الشركة المنظمة بوكيرستار انترناشونال.
ويعد الحفل هو الأول التى يغنى فيه لويس فونسي بمصر كما تم اختيار نيكول سابا لتشاركه فى إحيائه نظرًا لجماهيريتها الكبيرة بالمنطقة العربية خاصة مصر.