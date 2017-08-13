نيكول سابا تشارك نجماً عالمياً حفله في مصر

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎أحيا‭ ‬النجم‭ ‬البورتوريكى‭ ‬لويس‭ ‬فونسي‭ ‬حفله‭ ‬الغنائي‭ ‬الأول‭ ‬بمصر‭ ‬بمشاركة‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناينة‭ ‬نيكول‭ ‬سابا‭ ‬في‭ ‬سهرة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬“Summer‭ ‬Tropical‭ ‬Party‭ ‬”‭ ‬بالساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬ضمت‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاهير‭. ‬‎وقامت‭ ‬بتقديم‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬الإعلامية‭ ‬هند‭ ‬رضا،‭ ‬وأحيا‭ ‬فونسي‭ ‬أولى‭ ‬فقراته‭ ‬التي‭ ‬افتتحها‭ ‬بأغنيته‭ ‬الشهيرة‭ ‬”‭ ‬Despacito”‭ ‬الأكثر‭ ‬استماعا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بمصاحبة‭ ‬فرقة‭ ‬استعراضية‭ ‬خطفت‭ ‬أنظار‭ ‬الجميع‭ ‬بعدها‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬شكر‭ ‬الحضور‭ ‬مؤكدأ‭ ‬على‭ ‬سعادته‭ ‬بتواجدته‭ ‬في‭ ‬أجمل‭ ‬مكانبصحبة‭ ‬أجمل‭ ‬شعب‭. ‬‎كما‭ ‬قدم‭ ‬فونسي‭ ‬أغنية‭ ‬”‭ ‬Profecy”‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬فقرته‭ ‬أعاد‭ ‬تقديم‭ ‬”‭ ‬Despacito”‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الجمهور‭ ‬بتوزيع‭ ‬مختلف،‭ ‬وشاركه‭ ‬خلالها‭ ‬الجمهور‭ ‬الغناء‭. ‬‎و‭ ‬تألقت‭ ‬نيكول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬بفقرة‭ ‬لم‭ ‬تقل‭ ‬إثارة‭ ‬عن‭ ‬“فونسي”،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬صعودها‭ ‬متألقة‭ ‬بفستان‭ ‬ذهبي‭ ‬خطف‭ ‬أنظار‭ ‬الجميع‭ ‬ممن‭ ‬شاركوهما‭ ‬وصلات‭ ‬الغناء‭ ‬والرقص‭ ‬على‭ ‬أغاني‭ ‬“طبعى‭ ‬كده”،‭ ‬“براحتى”،‭ ‬“قررت”،‭ ‬“التوتو‭ ‬نى”،‭ ‬“كنت‭ ‬فى‭ ‬حالى”‭ ‬و”فارس‭ ‬أحلامى”‭. ‬‎وكان‭ ‬ضمن‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬المخرج‭ ‬سامح‭ ‬سليم،‭ ‬المنتج‭ ‬محمد‭ ‬بكير‭ ‬وأسرته،‭ ‬أحمد‭ ‬عز،‭ ‬الشيف‭ ‬علاء‭ ‬الشربيني‭ ‬وحرمه،‭ ‬كابتن‭ ‬شادي‭ ‬محمد،‭ ‬الإعلامي‭ ‬حازم‭ ‬الكاديكي‭ ‬وحرمه‭ ‬الإعلامية‭ ‬هبة‭ ‬الكاديكي،‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬حمودة،‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السابق،‭ ‬الاعلامية‭ ‬سحرعبدالرحمن،‭ ‬الإعلامية‭ ‬هويدا‭ ‬بهجت،‭ ‬ومن‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬حسن‭ ‬أباظة،‭ ‬وفايز‭ ‬أباظة،‭ ‬ومحمد‭ ‬طلعت‭.‬‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

‎وكان‭ ‬لويس‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بتحية‭ ‬نيكول‭ ‬قبيل‭ ‬الحفل‭ ‬داخل‭ ‬فندق‭ ‬ريكسوس‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالى،‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬إقامتهما،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬لقاء‭ ‬حصرى‭ ‬لقناة‭ ‬onE‭ ‬تقدمه‭ ‬الإعلامية‭ ‬يارا‭ ‬الجندي‭ ‬والإعلامي‭ ‬شريف‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬ضمن‭ ‬حلقة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬فويسى‭ ‬لمصرللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بحضور‭ ‬وائل‭ ‬المصري‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬سابا،‭ ‬ومحمد‭ ‬طلعت‭ ‬مسئول‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬بوكيرستار‭ ‬انترناشونال‭.‬

‎ويعد‭ ‬الحفل‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬التى‭ ‬يغنى‭ ‬فيه‭ ‬لويس‭ ‬فونسي‭ ‬بمصر‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬نيكول‭ ‬سابا‭ ‬لتشاركه‭ ‬فى‭ ‬إحيائه‭ ‬نظرًا‭ ‬لجماهيريتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬خاصة‭ ‬مصر‭.‬