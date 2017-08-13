قراصنة يرفضون ربع مليون دولار مقابل سيناريو مسلسل غير معروض

لوس انجلس – الزمان
عرضت شبكة التلفزة الأمريكية «اتش بي أو» مبلغ 250 ألف دولار لقراصنة سرقوا بيانات ووثائق سرية، من بينها سيناريو حلقات غير معروضة من مسلسل «غيم أوف ثرونز». ونقلت مجلة «فارايتي» أن المحطة التلفزيونية عرضت هذا المبلغ على القراصنة الذين تمكنوا من اختراق نقاط ضعف في نظام المعلوماتية فيها. لكن هذا العرض لا يبدو أنه أقنع القراصنة الذين يطالبون بملايين الدولارات مقابل عدم نشر هذه الوثائق. وفي رسالة مصورة نشرت عبر الانترنت موجهة لرئيس قناة «اتش بي او» ريتشارد بليبلر، أكدت مجموعة القراصنة أنها «حصلت على معلومات ثمينة» خلال هجوم معلوماتية سمح لها بالاستيلاء على حوالي 1.5 تيرابايت من البيانات. ويؤكد قراصنة المعلوماتية أنهم يملكون وثائق وبيانات «فائقة السرية» بما يشمل عقوداً ومستندات شخصية. وطالبوا في رسالتهم بمبلغ يوازي «ستة أشهر من الرواتب»، أي أكثر من ستة ملايين دولار.
وقالت المحطة في بيان «نواصل العمل على مدار الساعة مع شركات متخصصة في أمن المعلوماتية وقوات الأمن لحل هذه الحادثة».