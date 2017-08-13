قراصنة يرفضون ربع مليون دولار مقابل سيناريو مسلسل غير معروض

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‮ ‬

عرضت‭ ‬شبكة‭ ‬التلفزة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬اتش‭ ‬بي‭ ‬أو‮»‬‭ ‬مبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لقراصنة‭ ‬سرقوا‭ ‬بيانات‭ ‬ووثائق‭ ‬سرية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سيناريو‭ ‬حلقات‭ ‬غير‭ ‬معروضة‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬غيم‭ ‬أوف‭ ‬ثرونز‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فارايتي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬عرضت‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬على‭ ‬القراصنة‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المعلوماتية‭ ‬فيها‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬أقنع‭ ‬القراصنة‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬مقابل‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬مصورة‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬موجهة‭ ‬لرئيس‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬اتش‭ ‬بي‭ ‬او‮»‬‭ ‬ريتشارد‭ ‬بليبلر،‭ ‬أكدت‭ ‬مجموعة‭ ‬القراصنة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬حصلت‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬ثمينة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬معلوماتية‭ ‬سمح‭ ‬لها‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬5‭ ‬تيرابايت‭ ‬من‭ ‬البيانات‭. ‬ويؤكد‭ ‬قراصنة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬أنهم‭ ‬يملكون‭ ‬وثائق‭ ‬وبيانات‭ ‬‮«‬فائقة‭ ‬السرية‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬عقوداً‭ ‬ومستندات‭ ‬شخصية‭. ‬وطالبوا‭ ‬في‭ ‬رسالتهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬يوازي‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الرواتب‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وقالت‭ ‬المحطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المعلوماتية‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‮»‬‭.‬