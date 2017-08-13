 سائح إيطالي يقر بضرب مصري حتى الموت

القاهرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلن‭ ‬القضاء‭ ‬المصري‭ ‬السبت‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سائح‭ ‬ايطالي‭ ‬بتهمة‭ ‬اقدامه‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬مهندس‭ ‬مصري‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭.‬وكان‭ ‬المهندس‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الاعمال‭ ‬داخل‭ ‬فندق‭ ‬قيد‭ ‬الانشاء‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭.‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬السائح‭ ‬الايطالي‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ “‬طفلتيه‭ (‬?سنوات‭ ‬و??سنة‭) ‬يقف‭ ‬على‭ ‬مارينا‭ ‬الفندق‭ ‬تحت‭ ‬الإنشاء‭ ‬فحاول‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ابلاغه‭ ‬بأن‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ممنوعا،‭ ‬فحدثت‭ ‬مشادة‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬السائح‭ ‬بالتعدي‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬المهندس‭”. ‬واضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬السائح‭ ‬المدعو‭ “‬ايفان‭ ‬باسكال‭ ‬مورو،‭ ‬اعترف‭ ‬بقيامه‭ ‬بالتعدي‭ ‬على‭ ‬المهندس‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬وفاته‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬والقنصلية‭ ‬الايطاليتين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعادة‭ ‬طفلتي‭ ‬السائح‭ ‬الايطالي‭ ‬الى‭ ‬بلادهما‭.‬