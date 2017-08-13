 سائح إيطالي يقر بضرب مصري حتى الموت

القاهرة-(أ ف ب) – اعلن القضاء المصري السبت انه تم القاء القبض على سائح ايطالي بتهمة اقدامه على ضرب مهندس مصري حتى الموت.وكان المهندس يشرف على الاعمال داخل فندق قيد الانشاء على البحر الاحمر.وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان ان السائح الايطالي كان برفقة “طفلتيه (?سنوات و??سنة) يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء فحاول المجني عليه ابلاغه بأن تواجده في هذه المنطقة ممنوعا، فحدثت مشادة قام على اثرها السائح بالتعدي بالضرب على المهندس”. واضافت الوزارة ان السائح المدعو “ايفان باسكال مورو، اعترف بقيامه بالتعدي على المهندس مما أدى الى وفاته”، مشيرة الى ان الشرطة القت القبض عليه.ولفتت الوزارة الى ان السلطات المصرية تواصلت مع السفارة والقنصلية الايطاليتين من اجل اعادة طفلتي السائح الايطالي الى بلادهما.