فنانة مصرية نادمة على دخولها الوسط الفني

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬دينا‭ ‬فؤاد،‭ ‬إن‭ ‬الفنان‭ ‬يعيش‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ويدفع‭ ‬ضريبة‭ ‬الشهرة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬ستمنع‭ ‬ابنتها‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭. ‬‎دينا‭ ‬فؤاد،‭ ‬أضافت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬لسه‭ ‬فاكر‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬هند‭ ‬رضا،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬نجوم‭ ‬إف‭ ‬إم‮»‬‭: ‬‮«‬أرفض‭ ‬تماما‭ ‬دخول‭ ‬ابنتي‭ ‬الوسط‭ ‬الفني،‭ ‬وسأقول‭ ‬لها‭ ‬لو‭ ‬طلبت‭ ‬ذلك‭ ‬إن‭ ‬الموضوع‭ ‬مرهق‭ ‬جدا،‭ ‬ومش‭ ‬عايزة‭ ‬اقول‭ ‬اني‭ ‬ندمانة‭ ‬من‭ ‬دخولي‭ ‬هذا‭ ‬الوسط‭ ‬ولكن‭ ‬الضريبةثقيلة‭ ‬أوي‮»‬‭. ‬‎وتابعت‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬ابنتها‭ ‬للإرهاق‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬تعيش‭ ‬فيه،‭ ‬بل‭ ‬تريدها‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬وتتصالح‭ ‬مع‭ ‬نفسها‭ ‬بدرجة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬فنحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬دائما‭ ‬وضريبة‭ ‬الشهرة‭ ‬والنجاح‭ ‬ثقيلة‭ ‬ومش‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬يقدر‭ ‬يتحملها‭ ‬وبنتي‭ ‬زينة‭ ‬شخصية‭ ‬دلوعة،‭ ‬غيري‭ ‬تماما‭ ‬فأناأتحمل‭ ‬خبطات‭ ‬وصدمات‭ ‬بسبب‭ ‬دخولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ويكفي‭ ‬أنك‭ ‬لا‭ ‬تنامي‭ ‬بسهولة‭ ‬دون‭ ‬تفكير‭ ‬مستمر‮»‬‭.‬