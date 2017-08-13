فنانة مصرية نادمة على دخولها الوسط الفني

القاهرة – الزمان
قالت الفنانة المصرية دينا فؤاد، إن الفنان يعيش دائمًا في حرب ويدفع ضريبة الشهرة، ولهذا السبب ستمنع ابنتها من دخول المجال الفني. دينا فؤاد، أضافت خلال لقائها في برنامج «لسه فاكر»، مع الإعلامية هند رضا، والمذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «أرفض تماما دخول ابنتي الوسط الفني، وسأقول لها لو طلبت ذلك إن الموضوع مرهق جدا، ومش عايزة اقول اني ندمانة من دخولي هذا الوسط ولكن الضريبةثقيلة أوي». وتابعت: «إنها لا تريد أن تتعرض ابنتها للإرهاق النفسي الذي تعيش فيه، بل تريدها أن تعيش حياة طبيعية وتتصالح مع نفسها بدرجة 100%، فنحن نعيش في حرب دائما وضريبة الشهرة والنجاح ثقيلة ومش أي حد يقدر يتحملها وبنتي زينة شخصية دلوعة، غيري تماما فأناأتحمل خبطات وصدمات بسبب دخولي في هذا المجال، ويكفي أنك لا تنامي بسهولة دون تفكير مستمر».