زوج سابق لروبي في التحقيق بسبب المخدرات

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎ألقت‭ ‬مباحث‭ ‬السياحة‭ ‬بالجيزة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المخرج‭ ‬سامح‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬زوج‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬روبي‭ ‬السابق،‭ ‬بالهرم‭ ‬وعثر‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭.‬

‎بدأت‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يتجه‭ ‬المخرج‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬لقضاء‭ ‬يومين‭ ‬أجازة،‭ ‬وتم‭ ‬تفتيشة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كمين‭ ‬شرطة‭ ‬سياحة‭ ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬جرام‭ ‬كوكايين‭ ‬و12‭ ‬جرام‭ ‬حشيش‭ ‬وكيس‭ ‬بانجو‭ ‬ونصف‭ ‬شريط‭ ‬ترامادول‭ ‬فتم‭ ‬احتجازه‭. ‬‎المخرج‭ ‬المصري‭ ‬اعترف‭ ‬بعد‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬المخدرات‭ ‬تخصه‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬ينوي‭ ‬الاستجمام‭ ‬قبل‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه،‭ ‬وتم‭ ‬حبسه‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذمه‭ ‬التحقيق‭.‬

‎سامح‭ ‬انفصل‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬الفنانة‭ ‬روبي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنجب‭ ‬منها‭ ‬طفلة‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬طيبة،‭ ‬وقدم‭ ‬مؤخرا‭ ‬مسلسل‭ ‬رمضان‭ ‬كريم‭.‬