زوج سابق لروبي في التحقيق بسبب المخدرات

القاهرة – الزمان
ألقت مباحث السياحة بالجيزة القبض على المخرج سامح عبدالعزيز، زوج الفنانة المصرية روبي السابق، بالهرم وعثر معه على مواد مخدرة.
بدأت الواقعة عندما كان يتجه المخرج إلى أحد الفنادق لقضاء يومين أجازة، وتم تفتيشة من قبل كمين شرطة سياحة وتم العثور معه على جرام كوكايين و12 جرام حشيش وكيس بانجو ونصف شريط ترامادول فتم احتجازه. المخرج المصري اعترف بعد عرضه على النيابة أن المخدرات تخصه وأنه كان ينوي الاستجمام قبل حضور حفل زفاف أحد أقاربه، وتم حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.
سامح انفصل مؤخرا عن الفنانة روبي بعد أن أنجب منها طفلة أطلق عليها اسم طيبة، وقدم مؤخرا مسلسل رمضان كريم.