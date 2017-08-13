الرئيس الفرنسي وزوجته يصيّفان داخل بلدهما

باريس-(أ ف ب) – كشفت صحيفة «جورنال دو ديمانش» أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يمضي عطلته الصيفية الأولى منذ انتخابه في منطقة مرسيليا برفقة زوجته بريجيت، بعد أن رفض الإليزيه الكشف عن مكان عطلة الرئيس.
وأفادت الصحيفة أن «الزوجين يقيمان» في منزل يضم مسبحا كبيرا ويقع على أحد مرتفعات المدينة في نهاية طريق مسدود». ومرسيليا مدينة في جنوب فرنسا تطلّ على البحر الأبيض المتوسط.
ورفض الإليزيه تأكيد الخبر لوكالة فرانس برس مكررا قوله ان الرئيس يقضي عطلته الصيفية «في فرنسا» وأنه «حاضر في أي لحظة»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن مدة ومكان إقامته.
وكتبت الصحيفة من جهتها أن «في برنامج الزوجين عدة نشاطات: الركض على شاطئ برادو وزيارة خاصة الى قصر لا بوزين +قصر أمي+ الذي خلّده الكاتب الفرنسي مارسيل بانيول بالإضافة الى نزهة في ساحة الطواحين في ألوش للاستمتاع بالمنظر الخلاب».
ويعود الرئيس، بعد عطلة صيفية تستمرّ 15 يوما، الى مزاولة عمله في ندوة حكومية في 28 آب/أغسطس قبل ان يعقد مجلس الوزراء اول اجتماع له بعد العطلة في 30 آب/أغسطس.
وواجه الرئيس السابق فرانسوا هولاند انتقادات لاذعة بعد أن أمضى عطلة صيفية طويلة عام 2012 دامت 19 يوما. وقد اختصر عطله الصيفية التالية بشكل كبير كما قلص عطل الوزراء.