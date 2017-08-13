الرئيس الفرنسي وزوجته يصيّفان داخل بلدهما

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جورنال‭ ‬دو‭ ‬ديمانش‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬يمضي‭ ‬عطلته‭ ‬الصيفية‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مرسيليا‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬بريجيت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬الإليزيه‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬عطلة‭ ‬الرئيس‭.‬

وأفادت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الزوجين‭ ‬يقيمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬يضم‭ ‬مسبحا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬مرتفعات‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‮»‬‭. ‬ومرسيليا‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬تطلّ‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭.‬

ورفض‭ ‬الإليزيه‭ ‬تأكيد‭ ‬الخبر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مكررا‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬يقضي‭ ‬عطلته‭ ‬الصيفية‭ ‬‮«‬في‭ ‬فرنسا‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬حاضر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬ومكان‭ ‬إقامته‭.‬

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الزوجين‭ ‬عدة‭ ‬نشاطات‭: ‬الركض‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬برادو‭ ‬وزيارة‭ ‬خاصة‭ ‬الى‭ ‬قصر‭ ‬لا‭ ‬بوزين‭ +‬قصر‭ ‬أمي‭+ ‬الذي‭ ‬خلّده‭ ‬الكاتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬مارسيل‭ ‬بانيول‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬نزهة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطواحين‭ ‬في‭ ‬ألوش‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالمنظر‭ ‬الخلاب‮»‬‭.‬

ويعود‭ ‬الرئيس،‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬صيفية‭ ‬تستمرّ‭ ‬15‭ ‬يوما،‭ ‬الى‭ ‬مزاولة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اول‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬العطلة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭.‬

وواجه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬فرانسوا‭ ‬هولاند‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬عطلة‭ ‬صيفية‭ ‬طويلة‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬دامت‭ ‬19‭ ‬يوما‭. ‬وقد‭ ‬اختصر‭ ‬عطله‭ ‬الصيفية‭ ‬التالية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬كما‭ ‬قلص‭ ‬عطل‭ ‬الوزراء‭.‬‮ ‬