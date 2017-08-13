هياكل بشرية عمرها سبعة آلاف سنة في بيت أثري بتركيا

جناق قلعة – الأناضول : عثر فريق أبحاث تركية في تلة أوغورلو، بمنطقة غوكشة أدا، التابعة لولاية جناق قلعة، غربي البلاد، على هياكل عظمية لـ 13 شخصًا داخل مجمع سكني أثري، يعود تاريخه لأكثر من 7 آلاف عام. وأوضح الفريق الذي يعمل منذ عام 2009، تحت إشراف البروفسور بورجين إردوغو رئيس قسم الآثار في جامعة «تراكيا»، أنّ الهياكل العظمية تعود لرجال ونساء وأطفال. وفي حديث أدلى به للأناضول، قال أردوغو، إنّ فريقه بدأ بعمليات الحفر بحثا عن الآثار التاريخية في عام 2009، وتمكن خلال الفترة الماضية من العثور على العديد من الآثار المهمة. وأضاف ، أنّ تلة أوغورلو، تعد من أقدم المناطق السكنية في شرق بحر إيجة. وأشار أردوغو، إلى أنّ فريق البحث عثر قبل عدة أيام على مجمع سكني مؤلف من 8 غرف، يعود تاريخه إلى ما قبل 7 آلاف عامًا. وأوضح، في الوقت ذاته، أنّ المجمع المكتشف حديثا، ساهم في التعرف على طبيعة الحياة في تلك الحقبة الزمنية.
ولفت أردوغو، إلى أنّ فرق البحث عثرت على عدد من الحفر داخل المجمع السكني، وأنّ واحدة من هذه الحفر كانت تحتوي على هياكل عظمية لـ13 شخصا بينهم أطفال ونساء. وذكر أنّ فريقه سيسلم الهياكل العظمية إلى الكوادر الطبية المختصة، لإجراء فحوصات الحمض النووي، والتعرف، إن أمكن، على سبب وفاتهم.