هياكل بشرية عمرها سبعة آلاف سنة في بيت أثري بتركيا

جناق‭ ‬قلعة‭ – ‬الأناضول‭ : ‬عثر‭ ‬فريق‭ ‬أبحاث‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬تلة‭ ‬أوغورلو،‭ ‬بمنطقة‭ ‬غوكشة‭ ‬أدا،‭ ‬التابعة‭ ‬لولاية‭ ‬جناق‭ ‬قلعة،‭ ‬غربي‭ ‬البلاد،‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬لـ‭ ‬13‭ ‬شخصًا‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬أثري،‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭. ‬وأوضح‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬البروفسور‭ ‬بورجين‭ ‬إردوغو‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬تراكيا‮»‬،‭ ‬أنّ‭ ‬الهياكل‭ ‬العظمية‭ ‬تعود‭ ‬لرجال‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفال‭. ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬للأناضول،‭ ‬قال‭ ‬أردوغو،‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬بدأ‭ ‬بعمليات‭ ‬الحفر‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬وتمكن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬المهمة‭. ‬وأضاف‭ ‬،‭ ‬أنّ‭ ‬تلة‭ ‬أوغورلو،‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بحر‭ ‬إيجة‭. ‬وأشار‭ ‬أردوغو،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬عثر‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬غرف،‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬عامًا‭. ‬وأوضح،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬أنّ‭ ‬المجمع‭ ‬المكتشف‭ ‬حديثا،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬الزمنية‭. ‬

ولفت‭ ‬أردوغو،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحفر‭ ‬داخل‭ ‬المجمع‭ ‬السكني،‭ ‬وأنّ‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحفر‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬لـ13‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭. ‬وذكر‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬سيسلم‭ ‬الهياكل‭ ‬العظمية‭ ‬إلى‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬المختصة،‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي،‭ ‬والتعرف،‭ ‬إن‭ ‬أمكن،‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬وفاتهم‭.‬