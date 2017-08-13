كردستان: إسرائيل الدولة الوحيدة المؤيدة للإنفصال عن بغداد

شاويس يرأس وفد الإقليم إلى بغداد لطرح قضايا مصيرية

بغداد – قصي منذر

اربيل- فريد حسن

جدد التحالف الكردستاني امس تأكيده العزم على المضي في اجراء استفتاء الإنفصال في موعده المقرر، كاشفًا عن ان الوفد الكردي الذي سيزور بغداد اليوم او غداً سيطرح قضايا مهمة، وفيما طالبت حركة تغيير بتأجيل الاستفتاء لعدم توافر الظروف الملائمة ، كشف مسؤول كردي عن تأييد رسمي اسرائيلي للإستفتاء ، لافتًا الى ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم المؤيدة لإنفصال كردستان عن العراق.وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل في تصريح امس ان (الوفد التفاوضي الذي سيزور بغداد سيكون برئاسة روش نوري شاويس ، وسيطرح نقاطًا مهمة) ، مشيرة الى ان (من المؤمل ان تنضم الى الوفد شخصيات من كتلة التغيير) ، مؤكدة انه (لا تراجع عن الاستفتاء الذي سيجري في25 من أيلول المقبل)، مضيفة (نحن لا نريد الذهاب الى الاستفتاء من دون موافقة حكومة بغداد ومن الأفضل لجميع الأطراف ان يكون هناك حوارات وتفاوض بين الطرفين).وأكدت ان الوفد سيذهب الى بغداد اما اليوم الاثنين او غداً الثلاثاء .ولفتت دخيل الى ان (حلم تحقيق الدولة يراود الجميع والآن اصبح لزاما علينا تحقيقه)، مؤكدة انه(ليس هناك أي كتلة او حزب في الإقليم لا يرغب في ذلك )، مستدركة (ربما نختلف في الطروحات من شخص الى آخر او من حزب الى آخر وهو شيء طبيعي). من جهته، طالب المجلس الوطني في حركة تغيير بتأجيل الاستفتاء وتحديد سقف زمني لحل جميع المشاكل في الاقليم . وبحسب بيان لاعلام تغيير في بيان فإن المجلس الوطني للحركة عقد اجتماعًا ناقش خلاله مسائل الاستفتاء وتفعيل برلمان كردستان ونتائج اجتماعات الحركة مع الاطراف السياسية الكردستانية، خاصة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وطالب المجلس ايضا بتحديد سقف زمني لحل جميع المشاكل وتأجيل موعد استفتاء اقليم كردستان، قرار الاستفتاء اتخذ دونما تهيئة أرضية سياسية ملائمة ودونما مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي ومشاكل المناطق المتنازع عليها. ولذلك لابد تأجيل هذه القضية إلى وقت أخر ليتم عرضها على البرلمان في ظروف ملائمة .وفي طهران، أكد ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم الدباغ امس أن إسرائيل أعلنت رسمياً تأييدها لانفصال الإقليم.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الدباغ قوله (لقد توصلنا إلى انه لا يمكننا تسوية مشاكلنا مع الحكومة العراقية الحالية، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن الحكومة العراقية غير مستعدة لتسوية المشاكل العالقة)، على حد قوله مضيفاً (لذلك أعلنت القيادة الكردية عن موعد إجراء الاستفتاء، لكن ليس من المقرر أن نستقل دفعة واحدة بعد إجراء الاستفتاء).وبشأن ردود أفعال دول الجوار ، قال ان (هناك وجهتي نظر، الأولى ترى عدم إجراء الاستفتاء وضرورة تسوية المشاكل مع بغداد)، مشيرًا الى أن (إيران أبدت ردة فعل مختلفة وأعلنت استعدادها لدعم الاقليم في تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين الكرد وحكومة بغداد)، موضحاً أن (وجهة النظر الثانية، تقول إنها تحترم قرار الكرد لكن الأنسب تأجيله وتسوية المشاكل مع الحكومة المركزية عبر التفاوض).ورأى أن (الطريق الأول للإستفتاء يبدأ بالتفاوض مع بغداد ومن ثم مع طهران وانقرة، وقد بدأت هذه المفاوضات الآن ).وبخصوص توافر دعم دولي للانفصال، قال (لاصحة لدعم دولي، ولا يمكن العثور على دولة أعلنت رسميا تأييدها للانفصال، سوى اسرائيل وذلك لأن الاستفتاء يصب في مصلحتها حيث تريد أن تكون المنطقة في حالة صراع دائم وهي تحاول إيجاد مشاكل لإيران وتركيا وسوريا والعراق). وبشأن الدور الايراني حيال العراق واقليم كردستان، قال الدباغ أن (علاقاتنا مع ايران كانت وستبقى جيدة ، وقد قدمت إيران دعماً كبيراً للإقليم لاسيما في محاربة داعش، وقلنا مراراً لولا إيران لكان داعش قداحتل بغداد)، على حد قوله.

في هذه الاثناء، عدَ محافظ كركوك نجم الدين كريم امس ان كركوك جزء من إقليم كردستان، مؤكداً أن أبناء المحافظة سيشاركون بقوة في الاستفتاء.وقال خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته عدداً من مواقع البيشمركة في كركوك إن (وفد الإقليم الذي سوف يزور بغداد يمثل جميع أهالي كردستان، وكركوك هي جزء من كردستان وبالتالي فان الوفد يمثلهم أيضاً)، مضيفًا إن (أهالي كركوك يرحبون بإجراء الاستفتاء في 25 أيلول وسيشاركون فيه وبقوة).على صعيد آخر، قال كريم انه طالب الحكومة العراقية مرارا بالبدء في تحرير قضاء الحويجة (ولكن من دون جدوى)، مؤكداً أن (قوات البيشمركة مستعدة لعملية التحرير)، مشيرًا الى ان (البيشمركة لاعلاقة لها بعدم بدء العملية ).