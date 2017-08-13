وزير الخارجية البحريني يعد بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين

معصوم وآل خليفة يبحثان إعتماد العمل المشترك في تبادل المصالح

بغداد – شيماء عادل

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اعتماد العمل المشترك في تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا عمق العلاقات والوشائج الأخوية بين البلدين وضرورة اعتماد العمل المشترك البناء لتمتينها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية كافة)، وجدد معصوم (رغبة العراق في تطوير علاقات التعاون مع البحرين وباقي دول الخليج والعالم المبنية على أساس المصالح المشتركة تحقيقا لتطلعات شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم والرفاه)، من جانبه أكد ال خليفة (تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع رقعة التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال اللجنة المشتركة)، مشيرا الى ان (هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتواصل والعمل المشترك). ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب و ضرورة تضافر جهود دول المنطقة والعالم في التصدي لداعش . وقال بيان امس ان (الجانبين ناقشا خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك الأوضاع في المنطقة والحرب ضد الارهاب)، وأكد العبادي أن (العراق حقق الانتصارات على داعش ومستمر بتحرير أراضيه)، مشيرا الى (أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة)، داعيا الى (الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب ، وضرورة تضافر جهود دول المنطقة والعالم للتصدي لإرهاب داعش)، من جانبه قدم آل خليفة (التهاني بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على داعش)، مؤكدا (وقوف بلاده مع العراق في حربه ضد الإرهاب)، وتابع (نرغب بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين). ووعد ال خليفة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بعقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقـية البحرينية خلال زيارته المقبلة .وقال بيان امس ان (الجعفري التقى نظيره ال خليفة وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعميقها وفتح آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين)، وقال الجعفري أن (النصر الذي حققه أبناء العراق هو نصر للعراق ولشعوب المنطقة والعالم كافة)، داعيا الى (ضرورة الاستمرار بالتعاون الأمني والاستخباري لمنع انتشار الارهاب بالاضافة الى تفعيل جميع الملفات بين بغداد والمنامة وعقد اجتماع للجنة المشتركة العليا خلال المدة المقبلة)، منوها الى (ضرورة العمل على استمرار الجهود، والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة وتبنـي الحلول الدبلوماسية وحفظ وحدة الصف العربي). من جهته شدد ال خليفة على أن (العلاقة بين بغداد والمنامة أخوية وترتبط بروابط تاريخية وعائلية وتجارية ، ونعد بالمجيء الى بغداد قريباً لعقد اجتماع اللجنة المُشترَكة بين البلدين). من جهة اخرى كشف تقرير عن رسالة سرية كتبها وزير بريطاني خلال غزو النظام السابق للكويت في تسعينات القرن الماضي تؤكد ان بريطانيا رأت في ذلك الغزو فرصة لبيع الاسلحة لدول الخليج.

واكد التقرير أن (وثائق رفع الأرشيف الوطني في بريطانيا التي رفعت قيود السرية عنها تكشف سعي وزراء وموظفين رسميين للاستعداد لحرب الخليج لضمان إمكانية استفادة شركات تصنيع أسلحة بريطانية من الزيادة المتوقعة في الطلب على المعدات العسكرية)، مشيرا الى ان (الوثائق تضمنت إيجازا سريا قدمه وزير الدولة لشؤون المعدات والدعم والتكنولوجيا الدفاعية حينذاك آلان كلارك إلى رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر عن جولته في دول الخليج في المدة التي سبقت الحرب التي وصف فيها الرد المتوقع من الولايات المتحدة وحلفائها بأنه فرصة لا تضاهى لمؤسسات خدمات الصادرات الدفاعية)، واوضح التقرير ان (مذكرات أخرى تظهر أن كلارك استثمر لقاءات مع أمير قطر ووزير الدفاع البحريني للدفع باتجاه تصدير الأسلحة كما أشار في ايجازات لاحقة إلى الإمارات والسعودية ومصر والأردن كزبائن)، وتابع ان (الحرب قدمت صفقة مهمة لمبيعات الأسلحة في المنطقة وساعدت على تنشئة علاقة قوية مع دولها).