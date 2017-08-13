الصدر يتوجّه إلى الإمارات بطائرة خاصة

السعودية تطلب وساطة عراقية في الأزمة مع إيران

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي من طهران امس عن تلقيه طلبًا رسميا سعوديًا بتوسط العراق بين السعودية وايران للحد من التوتر بين البلدين، مؤكداً ان الرياض وافقت على طلب ايراني لتحسين العلاقات معها يتضمن احترام الحجاج الإيرانيين والسماح لهم بزيارة مقبرة البقيع.وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي امس إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه رسميا توسط العراق بين إيران والسعودية، لكبح التوتر بين البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب في وقت سابق.وأشار الى أنه أبلغ الرياض بوجهة النظر الإيرانية بأن الخطوة الأولى التي يمكن أن تؤدي لتخفيف التوتر بين البلدين تتمثل في إبداء الرياض الاحترام إلى الحجاج الإيرانيين ومعاملتهم بشكل أفضل، والسماح لهم بزيارة مقبرة البقيع.وبحسب الأعرجي فإن الجانب السعودي وعد بتطبيق ذلك وأكد أن البقيع مفتوحة الآن أمام الحجاج الإيرانيين.واكد الأعرجي إيمان العراق بضرورة وجود علاقات صداقة بين إيران والسعودية، لأنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة. بدوره، اكد فضلي أهمية احترام الحجاج الإيرانيين وقال ان هذا الامر مهم جدا لبلاده. واشار الى ان طهران تسعى دوما لتعزيز علاقاتها مع السعودية، وهي لم تكن سباقة في قطع العلاقات معها بل أنها تسعى إلى التعاون المثمر في المنطقة.واعرب عن أمله في ان (تعمل دول المنطقة على حل أزمات المسلمين في المنطقة).وشهدت العلاقات العراقية السعودية في الشهور الاخيرة تحسناً ملحوظاً تخلله زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين كان آخرها زيارة وزير النفط جبار اللعيبي للسعودية ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير ونظيره السعودي خالد الفالح في جدة. وقبل ذلك قام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزيارة نادرة للرياض التقى خلالها بولي العهد السعودي وأثارت جدلاً بين العراقيين . ووقع البلدان مذكرة تفاهم وتعاون امني بشأن تنظيم الزيارة الأربعينية والتعاون الامني ، كما أبدت إيران تسهيلات بشأن منح تأشيرات السفر للزائرين العراقيين والإيرانيين. وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان ) امس ان الاعرجي التقى خلال الزيارة بنظيره الايراني قبل ان يترأسا وفدي البلدين للاجتماعات والمباحثات الامنية التي اسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين العراق وايران لتسهيل اجراءات الزائرين الايرانيين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام الذي ستتم عبر سمة دخول نافذة وقانونية وجواز سفر نافذ . كما بحث الجانبان آلية انجاح الزيارة الاربعينية وتحقيق انسيابية عالية فيها من خلال التنسيق الامني. واضاف معن انه (جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين البلدين وبعد اكمال هذه اللجنة اعمالها سيتم بحث امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين مستقبلا)، موضحًا ان (هذه اللجنة ستنظر في الكثير من القضايا الامنية بين البلدين مثل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والحدود).وأعلن فضلي عن (تسهيلات في عملية منح تأشيرات السفر للزائرين العراقيين والإيرانيين)، داعيا إلى معالجة (مشكلات طارئة اعترضت التجار والناشطين الاقتصاديين مؤخرا). واكد خلال لقائه بالأعرجي امس ان (البلدين يستطيعان التوقيع على مذكرة تفاهم أمنية للتعاون في مجالات عديدة ومنها مكافحة تهريب المخدرات والجرائم المنظمة وكذلك التعاون بين شرطتي البلدين في إطار هذه المذكرة). وفي سياق منفصل ، لقي مواطن ايراني مصرعه وأصيب 472 آخرون جراء تسرب غاز الكلور السام من مستودع بالقرب من مدينة دزفول جنوب إيران.وأعلنت السلطات الايرانية حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بدزفول بغية تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين، فيما تمت معالجة الكثير من الحالات الخفيفة.وأوضح نائب محافظ خوزستان حبيب آصفي أن (التسمم جاء نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد المستودعات القديمة التابعة لشركة المياه والصرف الصحي). وأضاف أن (التسرب وقع من عبوة مهترئة كانت تحتوي على نحو 500 كيلوغرام من غاز الكلور)، مؤكدا أن (التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث). وبدأ الصدر امس الأحد زيارة إلى دولة الإمارات تلبية لدعوة رسمية.وقال المكتب الخاص للصدر في بيان نشر على موقعه الالكتروني في وقت سابق من يوم امس إن الصدر (يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد تلبية لدعوة رسمية منها). وبحسب البيان فقد أرسلت الامارات طائرة خاصة لنقل الصدر ذهابا واياباً.