مفخختان في كربلاء وبغداد دون تسجيل إصابات

الجبوري يحذّر من فتنة بين المكونات بعد إغتيال المعموري

بغداد – قصي منذر

شكل مجلس محافظة ديالى لجنة تحقيق عاجلة باغتيال عضو مجلس بلدي لناحية هبهب في بعقوبة فيما ادان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عمليات الاغتيال التي تطال المواطنين والمسؤولين الى ذلك اكدت وزارة الداخلية عدم وجود اصابات في تفجير مفخخة البلديات ببغداد. وقال رئيس اللجنة في مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح امس ان (الاجهزة الامنية شكلت لجنة تحقيق عاجلة للنظر في حيثيات اغتيال عضو مجلس بلدي ناحية هبهب خليل المعموري قرب منطقة اللقمانية من قبل مسلحين).واضاف ان (المؤشرات الاولية تدلل بانه قتل بالاسلحة الكاتمة والتحقيقات ستكشف تفاصيل اخرى) لافتا الى ان (اغتيال المعموري هي اول حادثة اغتيال لمسؤول محلي تسجل خلال العام الجاري في ديالى).وقال الجبوري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الاعمال ندينها جملة وتفصيلا لأنها تهدف الى اثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد). داعيا الجهات المختصة الى (إجراء تحقيق عاجل في هذه الحوادث الإجرامية لمعرفة الجهات التي تقف وراءها وإنزال أقصى العقوبات بالمنفذين).وحذر الجبوري من (العودة الى أعمال الترويع والقتل والاستهداف بحق المواطنين). متمنيا من (الجميع رفض اي سلوك او مسار يؤدي الى اشاعة الفوضى والخراب في البلاد).وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين يقودون عجلة مدنية فتحوا نيران اسلحتهم صوب نائب رئيس مجلس البلدي لناحية هبهب احمد خليل المعموري اثناء خروجه من منزله قرب قرية اللقمانية والتي تقع على طريق هبهب بغداد، ما ادى إلى وفاته في الحال).

إندلاع إشتباكات

وقال مصدر امس ان (سيارتين لتنظيم داعش تحملان أحاديات هاجمتا سيطرة معمل السمنت، مما أدى إلى إصابة عنصر أمني خلال الإعتداء قبل أن تتمكن عناصر اللواء التاسع في الشرطة الحدودية من تفجير إحدى تلك السيارتين وهروب الاخرى باتجاه الصحراء). واضاف أن (اشتباكات اندلعت بعد انفجار السيارة المفخخة بين القوات الامنية وعناصر داعش ادت الى مقتل جميع القوة المهاجمة). وفي بغداد قال المستشار الاعلامي لوزارة الداخلية وهاب الطائي لـ (الزمان) مس ان (عجلة مفخخة انفجرت قرب نادي الصناعة في منطقة البلديات شرقي بغداد دون وقوع اي اصابات بشرية). واضاف ان (القوات الامنية اغلقت موقع الحادث ومنعت اقتراب المواطنين من موقع الاعتداء خشية حدوث اي انفجار اخر).وقال مصدر امس ان (جنديا اصيب بجروح وذلك بهجوم مسلح استهدف أحدى نقاط المرابطة التابعة للجيش في منطقة الشط). وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس أن (قواتنا الامنية تمكنت من تنفيذ واجب امني ضمن مناطق الختيمية و الكراغول و الغريباويين ببغداد).واشار البيان الى ان (الواجب نتج عنه تفجير عبوة ناسفة تفجيراً مسيطر عليه وبدون اضرار، والعثور على (24) قنبرة هاون تالفة من مخلفات عصابات داعش كيلوغرامين من البارود الاسود مع جهاز اتصال واحد، بالاضافة الى العثور على قذيفة مدفع عيار 155 ملم تم رفعها بدون حادث).