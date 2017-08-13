الرصافة توعز بفحص الأيتام مجاناَ

الصحة تحذّر القابلات من ولادات البكر وتدعو إلى تفعيل قانون حماية الأطباء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اوعزت دائرة صحة بغداد الرصافة بتقديم الخدمات الطبية والصحية الى الايتام بصورة مجانية ، فيما حذرت القابلات من اجراء الولادات البكرية كما وتدعو الى تفعيل قانون حماية الاطباء لمنع تكرار الاعتداءات. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي خلال اجتماع مع وحدة الصحة النفسية في قسم الصحة العامة القول ان (محور الصحة النفسية من المحاور المهمة في مجال الصحة العامة وهو ضمن المحاور الخمسة الاساسية في تكامل الخدمة الطبية والصحية كما ويعد من اصعب المحاور ولاسيما في مجال التعامل مع المريض والاسرة)، وشدد على (اهمية تفعيل دور الصحة النفسية في المراكز الصحية وكذلك المستشفيات لان الضغوط النفسية تسبب الاصابة بالمرض ولابد من التعامل مع هذا المحور ولاسيما الايتام الذين يتعرضون الى ضغوطات نفسية كبيرة من خلال فقدان احد الوالدين مما تسبب الى حالات نفسية)، داعيا المراكز الصحية الى (اخذ دورها في مجال تفعيل الصحة النفسية)، مؤكدا ان (الايعاز بتقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل مجاني لأننا نعي حجم المشكلة التي يتعرض لها الايتام)، ونوه الساعدي الى (عمل استبيان يبدا من مركز الدائرة ومن ثم ينطلق الى المراكز الصحية والمواطنين لمعرفة حجم المشكلة)، مشير الى (اهمية التنسيق والمتابعة مع الوزارات لأجراء المحاضرات التوعوية وتفعيل اللجان الخاصة بموضوع المخدرات لانه يشكل نقطة مهمة في مجال الصحة النفسية). من جهة اخرى دعا الساعدي الى تفعيل قانون حماية الاطباء والملاكات الصحية من الاعتداءات المتكررة . وقال البيان ان (الساعدي شدد خلال زيارته الى مستشفى الشيخ زايد بعد الاعتداء الذي حدث على احد الاطباء في طوارئ المستشفى على اهمية فرض هيبة القانون وتفعيل قانون حماية الاطباء والملاكات الصحية والتمريضية من اجل منع تكرار تلك الاعتداءات). و حذرت الدائرة القابلات من اجراء الولادات البكرية . واكد البيان ان (الساعدي بحث خلال اجتماع مع ملاكات الدائرة موضوع رصد الوفيات في المؤسسات الصحية ومعرفة اهم المعوقات التي تؤدي الى ذلك من اجل حلها وتذليلها)، واضاف ان (الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات منها تدريب القابلات في الاعداديات ومعاهد التمريض لما له من اهمية كبيرة كذلك ارتباط مسؤولة الصحة العامة في المستشفيات بالمدير بصورة مباشرة والعمل على ارسال تقرير وبشكل اسبوعي بشأن موضوع الرصد والتأكيد على دراسة طبلة المريضة بشكل مفصل من قبل اللجنة المختصة وكذلك الاخبار الفوري خلال 48 ساعة)، وحذر البيان (القابلات المأذونات من اجراء الولادة البكرية للطفل الاول والحوامل ممن لديهن امراضا وكذلك ولادات الاطفال على المقعد والنساء ممن لديهن اكثر من 5 ولادات سابقة).من جهتها قالت مسؤولة الرصد في الدائرة ميساء عادل ان (رصد الدائرة بشأن وفيات الامهات التي تم تقسيمها وحسب الحالات من ضمنها القابلات من خلال تداخله ولاسيما ان هناك عاملا مهما وهو تعليم الام الذي يشكل النسبة الاكبر في التعليم).