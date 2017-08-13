منشورات معادية لداعش في الحويجة تثير حفيظة التنظيم

الدفاع: معركة تلعفر أسهل بكثير من تحرير الموصل والعدو منهار

بغداد – محمد الصالحي

اكدت وزارة الدفاع سهولة المعركة في قضاء تلعفر مقارنة بمعركة الموصل واشارت الى اتمام الاستعدادات العسكرية والنفسية للقوات العراقية وعدم الاهتمام بالضغوط، مبينة ان الخطط العسكرية اعطت اهمية كبيرة لإجلاء المدنيين داخل القضاء رغم قلتهم.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد الخضري في تصريح أمس ان (معركة تحرير قضاء تلعفر ستنطلق قريبا من دون تحديد موعد محدد للحفاظ على عنصر مباغتة العدو). لافتا الى ان (الخطط اعطت الاولويات للحفاظ على ارواح المدنيين رغم نسبتهم القليلة داخل القضاء والزمت نفسها بتوفير الممرات الامنة لهم).واضاف ان (الحفاظ على البنى التحتية من اولويات القوات واتبعت هذا الاسلوب في كل المعارك السابقة ولم تلجأ الى سياسة الارض المحروقة وما نتج من دم في ايمن الموصل على وجه التحديد جرى من افعال داعش).

كثافة سكانية

وتابع ان (معركة تلعفر ستكون اسهل من معركة الموصل لقلة الكثافة السكانية واختلاف التضاريس وعدد البيوت والاحياء السكنية وطبيعة البناء).وبشان الضغوط الخارجية والداخلية التي تتعرض لها القيادات اشار الخضري الى ان (القطعات العسكرية قد اتمت استعدادتها العسكرية والمعنويات النفسية المرتفعة ولن تشكل هذه الضغوط اي هاجس علينا، ولا يؤخرنا شي سوى اعلان ساعة الصفر من قبل القائد الميداني الفريق الركن عبد الامير يار الله). وقال مصدر امس ان (مسلحين فجروا مخزن السلاح والعتاد التابع لداعش الإرهابي بعد تمكنهم من التسلل إليه وقتل الحرس ليضرموا النار في داخل المخزن). واضاف ان (الانفجار أدى إلى احتراق المخزن بالكامل وسبب حالة من الذعر والهلع لدى عناصر داعش). واشارت الى أن (داعش استنفر عناصره وقام بنصب السيطرات وأجراء عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المنفذين). الى ذلك قال عضو مجلس نينوى حسام العبار في تصريح أمس ان (عبوات كثيرة وصواريخ غير مفجرة، تركها داعش في مناطق وأحياء كثيرة في أيمن الموصل، وأكثرها في المدينة القديمة، وهذا الأمر يمنع عدد من العوائل من العودة إلى منازلهم ومناطقهم المحررة).وأضاف أن (حالات انفجار العبوات المزروعة تتكرر، آخرها حدث الأسبوع الماضي على مجموعة من الضباط أثناء دخولهم إلى أحد المنازل).واشار العبار إلى أن (القوات الأمنية الماسكة للأرض في مناطق الموصل يقومون بتفكيك العبوات وإزالة بعض المخلفات، وذلك بعد تقديم المواطنين بلاغات عن أماكن وجودها، لكن هذا الأمر لا ليس كافيا).

جهد أمني

مطالبا قيادة العمليات المشتركة، (بتوفير جهد أمني كافي لإزالة المخلفات الحربية، والتطهير الكامل للمناطق، لعدم خسارة المزيد من المواطنين والقوات الأمنية). وتمكنت قوات الحشد الشعبي من قتل عشرين داعشيا وأصابة ثمانية آخرين، كما دمرت اربع عجلات تابعة لهم بإحباط هجوم على حدود السورية العراقية. وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (اللواءين الاول والثالث عشر صدا هجوما نفذته عناصر تنظيم داعش من ثلاثة محاور شمال تل صفوك على الحدود السورية العراقية).واضاف ان (الهجوم انتهى بقتل 20 داعشيا وإصابة ثمانية اخرين من القوة المهاجمة، فضلا عن حرق اربع عجلات تابعة لهم).وكانت قوات الحشد الشعبي قد صدت هجوما لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية وكبدتهم خسائر كبيرة. وفي كركوك قال مصدر امس ان (التنظيم استنفر عناصره في قضاء الحويجة بعد منشورات وجدت في شوارع القضاء طالبت عناصر التنظيم الإرهابي بالخروج من القضاء وعدم تدميره كما فعلوا بالموصل لأن غالبية أهالي القضاء فروا حفاظاً على عوائلهم). مبينا أن (التنظيم شن عمليات دهم واسعة على مكاتب الاستنساخ بسوق الحويجة لمعرفة أين طبعت المنشورات). وأضاف ان (التنظيم فرض حظرا للتجوال على عدد من أحياء الحويجة بحثا عن موزعي المنشورات التي وصفت عناصر التنظيم بأنهم مجموعة سراق وقتلة استباحوا كل شيء وزيفوا الدين لمصالحهم وعليهم الرحيل وإلا سيكون مصيرهم القتل على أيدي القوات العراقية المشتركة”، لافتا إلى أن “المطبوع وصف التنظيم بخنازير البشرية).