للعراق- شامل حمد الله

1/ لو ان كل شيء في العراق يحسب كما الارتقاء بالرتب

لوجدنا ان ثمة كم مئة مهيب ركن لص ومثلهم فريق اول ركن غير كفوء وعمداء بحاجة لتاهيل وعقداء ورواد

مع التقدير لرتب العسكر الحق الشريف في الاداء عسكريا وسياسيا، وهم قلة.

2/ بعض اكثر المصرحين بشأن قيادة العراق بحاجة لفرش اسنان لازالة النتانة من الافواه والكلمات التي تخرج من الافواه.

3/ غريب امر المحافظين الذين اذا احترقت ورقتهم كأن لم يكونوا بين الكاف والنون كما قال الجواهري.

4/اموال الدولة تدخل الموازنة على الورق ثم تخرج منها رواتب ثم يتحول القسم الاكبر الى غسيل، الا تنتجون لنا مسحوق غسيل على شاكلة اسم ايريال يكون اسمه العراق؟

5/ كان يقال ان اموال الشعب لها ” حوبة” فان لم تتحول الى مرض او اعاقة في السارق او اطفاله، فانها تضرب شرف اهله بعيب يعير به، يبدو ان الشباب والشيب السراق لم يسمعوا بالشرف، فالقضية عندهم ليست اكثر من ذلك.

أربيل