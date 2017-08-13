بطولة الكأس تستأنف اليوم بإقامة 8 مباريات

الجوية تدافع عن اللقب ضد الكهرباء والجنوب يستقبل الزوراء

الناصرية – باسم الركابي

تستأنف اليوم مباريات الدور 16 من بطولة كاس لعراق بكرة القدم عندما تقام ثمان مباريات في بغداد وعدد من المحفظات

وتظهر اهمية المباريات التي ستجري بخروج الخاسر عندما تمر الفرق الفائزة للدور الر بع النهائي امام تطلعات احراز اللقب الذي سيذهب بالبطل الى مشاركة اسيوية حيث بطولة الاتحاد الاسيوي الموسم القادم صحبة فريق القوة الجوية بطل الدوري

وتندفع الفرق لخوض مبارياتها بقوة من اجل الحصول على لقب ثاني اهم البطولات المحلية التي كان قد خرج منها الشرطة بعد خسارته امام الجيش التي وضعت حدا لمهمة المدرب محمد يونس المصري قبل ان يدفع الصناعة بالنفط الى الى خارج البطولة رغم الفوارق الفنية بين الشرطة والنفط الى الفريقين المذكورين التي تشير الاخبار الى انسحابهما من البطولة الى جانب فريقا النجف وكربلاء وان صحت هذه الاخبار يفترض بلجنة المسابقات ان تتخذ الاجراءات المطلوبة ضد الفرق المذكورة للحد من هذه الظاهرة وان تخضع كل الفرق الى تعليمات البطولات المحلية تحت اي مسوغ كان كما حصل في الموسم الماضي عندما رفضت العديد من الفرق من اللعب في البطولة المذكورة التي يفترض ان تخضع المشاركة فيها الى ضوابط مشددة ولأتترك الامور سائبة لهذا الحد وكان مثلا ان تعود الفرق التي خسرت في الدور 32 للمشاركة بدلا من الفرق التي ابعدتها وانسحبت

ظهور الفوائد

ومهم ان تظهر الفائدة اكبر من بطولة الكاس لو حدد موع اخر بدلا من الذي تقام به في الموسمين الاخيرين مثلا ان يقام دورها الاول قبل بداية الدوري الممتاز بأسبوعين لتدخل ضمن فترة اعداد الفرق للموسم ونجد هذا الامر بالشيء المهم امام عموم الفرق وفرصة خوض مباريات رسمية ترفع من درجة الاعداد كما كان الحال عليه في الثمانينيات من القرن الماضي وان تجري عماية التصفيات ين فرق الدرجة الاولى والممتازة وبطل ووصيف الدرجة الثانية وتحديد فرق الدور 16 على ان تستأنف وسط مباريات الدوري الممتاز

وهذا امر مقبول بين الفرق للحد من الاحمال التي بقيت تعاني منها في الموسم الحالي التي بالكاد انهت مباريات الدوري الممتاز امام تصاعد شكاوى اللعب في اجواء حارة وقاسية قبل ان تظهر بطولة الكاس التي ستجري في اجواء اسوء مع ارتفاع درجات الحرارة كما هو الحال الان الذي دفع لحكومة ان تعطل الدوام لهذا السبب

وكان مباريات الدور 32 قد اسفرت عن تغلب الطلبة على الكاظمية بهدفين دون رد والحدود على زاخو في ملعبه بثلاثة اهدف لواحد ولنجف قهر السماوة بين جمهوره بنفس النتيجة وفريق الحسين على الحر بفارق ركلات الجزاء بخمسة اهداف لأربعة وبهدف تغلب الوسط على غاز الشمال وخسرت الجنسية امام النجدة بهدف وخسارة الشرطة امام الجيش بهدف لثلاثة اهداف كما خسر النفط امام الصناعة بهفين لثلاثة وتغلب البحري على كربلاء بهدفين لواحد والزوراء بصعوبة على المصلحة بأربعة اهداف لثلاثة والجوية على الطارمة بهدفين والامانة على بدر العراق بخمسة اهداف وتغلب نفط ميسان على السياحة بخمسة اهداف لواحد

مباريات الدور الثامن

وتجري اليوم ثمان مباريات في الدور الثامن عندما يدخل صاحب اللقب الجوية ضيفا على الكهرباء وعينه على حسم النتيجة في ظل الاجواء التي يمر فيها بعد الحصول على لقب الدوري والدفاع بقوة عن لقب الكاس من خلال الجاهزية التي عليها الفريق بعد الفرحة العالية مع الانصار الخميس الماضي والكل يمني النفس ان يقدم الفريق نفسه المرشح للدفاع عن اللقب في مهمة لا تظهر سهلة بعد النتائج المهمة التي حققها الكهرباء في الجولات الست الاخيرة التي مر منها بسجل نظيف وعززت من مشاركته والتقدم الى الموقع الثالث عشر وهو على اتم الاستعداد لمواجهة البطل في مخطط يقوده مدرب الفريق السابق على عطية الذي خسر لقب الدوري قبل موسمين امام نفط الوسط التي وضعت حدا للمهمة وابعاده عن الجوية ما يجعله من البحث عن فرصة الثأر لقرار ادارة الجوية والايقاع بفريقها عبر طريقة اللعب التي سيعتمد فيها على مجموعة لاعبين تريد ان تواصل صحوتها وعروضها وتحقيق نتيجة الموسم والتي ستمهد الطريق ربما للوصول الى نهائي البطولة وهو في افضل احواله في كل شيء وقدم مستويات عالية من حيث المستوى والنتائج وهو ما يخطط له الكهرباء الذي يأمل في الحصول على اللقب الاول في تاريخ مشاركته اذا ما عبر الجوية اليوم في مهمة ستلعب من اجلها كتيبة باسم قاسم الذي يريد اللقب الثالث في عمله بالحوية وربما الرابع بعد ايام حيث نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي وهو يعلم ان سر العلاقة وتوطيدها مع الانصار هي الالقاب التي يطمح الجوية الى لقب الموسم الثاني ويظهر الطرف القوي في المنافسة بعدما تدهورت مستويات اغلب الفرق المشاركة في الدور المذكور من خلال نتائج الدور الاخير ومؤكد ان جهاز الجوية الفني يدرك طبيعة المهمة المذكورة التي سيلعبها بحذر شديد وتركيز مع افتقاده للاعب بشار رسن الذي يكون قد احترف في ايران

الحالة المعنوية

مع الفوارق والحالة المعنوية التي عليها الجوية لكن المهمة تتطلب اللعب القوي لان الكهرباء يمر في فترة مناسبة وقادر على تعقيد المهمة على الجوية وحتى الفوز عليه بعد المستوى المتراجع في مبارياته الاربع الاخيرة التي مر بصعوبة من بوابات السماوة ونفط ميسان والكرخ والحدود لكنه فريق متكامل ويعلم اهمية النتيجة والمباراة التي تتطلب الحسم واي خطا قد يكلف الصقور عدم التحليق في مهمة البحث عن الفوز الطريق المؤدية الفريق الى نهائي البطولة

نفط الجنوب والزوراء

وسيقوم الزوراء رابع الترتيب في سفرة الى البصرة لمواجهة نفط الجنوب امام تطلعات الفوز في مهمة غاية في الصعوبة امام مشاكل اللعب في المحافظات بعد نتيجتي التعادل مع كربلاء وقبلها خسارة نفط الوسط وقبلها الميناء ولم يظهر بالمستوى الفني العالي في تلك الملاعب في تحد ربما يواجه الفريق المتطلع لإنقاذ الموسم عبر هذه البطولة التي بدئها بصعوبة عندما عبر المصلحة بأربعة اهداف لثلاثة والسؤال هل يتمكن صاحب القاب الكاس الفريق من انهاء المهمة عبر مجموعة اللاعبين في المباراة المرتقبة وهو يضم اقوى اسلحة الهجوم في ايجاد الحلول للمباراة التي تتطلب اداء علي من خطوط الفريق التي تمتلك القدرة على تقديم الاداء الفني كما ظهرت في المباريات الاخيرة لكنها لم تتوصل الى تحقيق رغبة الانصار لكنها تريد ايصال الامور الى الطريق المطلوب من خلال بطولة الكاس التي خطفها منه الموسم الماضي الغريم الجوية لكنه يامل في تجاوز عثرات الدوري ولان المنافسة على لقب الكاس لايقل شانا عند الانصار الذين يأملون في اللقب والمشاركة الخارجية وهذا الامر المهم كما الحصول على لقب الكاس سينقذ مهمة عصام حمد في البقاء مع الفريق للموسم المقبل كما يظهر الزوراء افضل من الجنوب الذي شهد تراجعا واضحا في مبارياته الاخيرة التي نزف فيها الكثير من النقاط في ملعبه وخارجه واخرها امام السماوة لكنه مؤكد يبحث عن الظهور القوي في مهمة قد تقدم له انجازا من خل التقدم الى الدور القادم ويرفض تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما خرج من البطولة من قبل الزوراء ومصير المشاركة مرهون على جهود اللاعبين والظهور بقوة امام تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة حتى النهاية

النجدة والطلاب

وبعد تدني المشاركة المرفوضة من جمهورهم يأمل الطلاب تحقيق النجاح في البطولة الثانية التي يعودون لها والعمل على تجاوز عقبة النجدة والبقاء في منافسات البطولة الاخرى ورفع حظوظهم فيها من خلال ما تبقى فيها من مباريات معدودات على امل ان يكون لهم دورا مؤثرا فيها والاهم تأكيد قوة الفريق في مباراة اليوم بعدما تراجع كثيرا في الدوري الممتاز كما يامل حبيب جعفر في تعويض ما حصل في الدوري عبر بطولة الاس عندما يكون امام فريق مغمور لم يظهر في تصفيات الدرجة الاولى واخفق فيها وخرج منها لكنه يسعى الى تحقيق ضربة حظ في لقاء اليوم ولان بطولات الكاس ام المفاجآت ويريد ان يترك بصمة في ثاني مشاركة وظهور فقير في البطولات الرسمية على حساب الطلاب وغيابهم عن منافسات دوري الدرجة الاولى للموسم لتالي لكنهم يبحثون عن تحقيق ضربة الدور الثامن في الايقاع بالطلاب بعد فشلهما في الدوري سوية

الحر والميناء

وتظهر مهمة مناسبة للميناء البصري في العودة من مدينة الحر بالفوز على فريقها المغمور حيث كل الدلائل تمنحهم التفوق في ظل الفوارق الكبيرة ولان الميناء يراها الفرصة التي لايمكن لتفريط بها امام مجموعة لاعبين عليها ان تعوض خيبة التراجع في الدوري وتأكيد اهميتها في الصراع على لقب الكاس الذي يحتاج الى اكثر من خطوة حيث التغلب اليوم في مهمة لاتقبل المفاجأة فقط اذا ما اراد الميناء الخروج بإرادته من البطولة التي ينظر لها غازي فهد من خلال تحقيق الانجاز الشخصي الاول مع فريقه الام الذي يرى الامور في متناول اليد للعبور للدور المقبل من دون مشاكل فيما يريد الحر تفجير مفاجأة الموسم وزيادة متاعب الميناء الذي يريد العودة بكل الفوائد امام مهمة الفهد الذي يبدو غير مرغوب به من ادارة جليل حنون التي بدأت الحوار مع المدرب السوري حسام السيد

ويسعى الامانة الى تعديل الامور عبر التغلب على النجف والتركيز على مباريات البطولة بعدالذي حصل له في الدوري حيث الموقع الثامن وبد من استغلال ظروف المشاركة في بطولة الكاس التي يظهر احد المنافسين فيها اذا ما تعامل بطريقة اللعب والمنافسة ومن ثم تحقيق النجاح المطلوب على حساب النجف الذي يمر في اسوء ايامه بعد خيبة النتائج في اخر جولات الدوري ويأمل ان تأتي الامور بحال افضل هنا في الكاس

ويلعب نفط ميسان والصناعة والجيش والحــــــــدود والوسط وكربلاء ومتوقع ان تجري مباريات دور الثمانية الاسبوع الحالي وان تنتهي البطولة في العشرين من الشهر الجاري اي انتهاء الموسم بأكمله بعد حصول الديوانية غلى لقب دوري الدرجة الاولى ليصعد للدرجة الممتازة صحبة الصناعات الهندسية.