الإعلام الرياضي : إتحادنا غير قابل للتجزئة

الصالحي ممثل للعراق في إنتخابات المكتب التنفيذي الإسيوي

بغداد – الزمان

رشح الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي الزميل اياد الصالحي كممثل للعراق في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي التي ستجري في الباكستان في شهر تشرين الاول المقبل

وتناول الاتحاد مواضيع عدة كما جاء في البيان التي تلقت الزمان نسخة منه وورد فيه : ( عقدت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للاعلام الرياضي، اجتماعها الدوري يوم الاربعاء المصادف 9-8-2017، وتمت مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الاجتماع ومنها تبقى الهيئة الادارية للاتحاد ومعها الهيئة العامة أمينة على وحدة الصف بين كل الزملاء من مختلف القنوات العاملة في الاتحاد، إلا أن الهيئة الادارية تستغرب أن يصدر بعض الزملاء في الاعلام المرئي بيانا باسم الاتحاد العراقي للأعلام الرياضي المرئي الذي يعرف كل الزملاء في الأعلام الرياضي أن الكيان الرسمي لجميع مفاصل الأعلام الرياضي بحسب قرار مجلس نقابة الصحفيين في الثامن من شهر كانون الثاني 2017 هو اتحاد واحد غير قابل للتجزئة ومن ثم فأن أي محاولة أو مبادرة تهدف الى التشظي أو الأنفصال عن جسد الاتحاد هي خروح صريح عن مظلة نقابة الصحفيين ومخالفة قانونية واضحة سيتم التعامل معها وفق الأصول المهنية سيما وأن ماصدر من بعض الزملاء في الأعلام المرئي من تصرفات فردية كانت له إنعكاسات ضارة وقرر المجتمعون تكليف الزميل رئيس الاتحاد بمعالجة هذا الخرق الواضح عبر الأتصال والأجتماع ببعض الزملاء في الأعلام المرئي من الأعضاء الرسميين في الهيئة الادارية بغية الأستفسار منهم والتعرف على حقيقة الأمور والتوصل الى خلاصات مفيدة توضع تحت تصرف السيد نقيب الصحفيين العراقيين خصوصا وأن كل تلك الأفعال والأعمال التي ليس للاتحاد علم بها تؤسس لحالة غير ودية وليست مقبولة في الأساس .

وناقشت الهيئة الادارية للاتحاد موضوع الشكوى التي تقدم بها الزميل حازم محمد علي، المستشار في نقابة الصحفيين العراقيين، والمستشار في أتحادنا أيضا، ضد الزميل ميثم الحسني، بصدد ما جرى من تخاطب ونقاشات في أحد المواقع الرياضية، وإستخدام ألفاظ وعبارات بعيدة عن الرياضة والأصول المهنية بحق الزميل حازم محمد علي من قبل الزميل ميثم الحسني. ان اتحادنا يؤكد دوما على أن يكون عضو الاتحاد بكامل اللياقة وأن يعتز بأسمه وتاريخه في أي مكان يكتب فيه أو يدلو برأي أو وجهة نظر فيه، أي أن يبقى أسم الزميل محط إعتزاز للزميل نفسه، فلا فارق أن يكتب الزميل في صحيفة، أو يشارك في لقاء تلفازي، أو يسهم في الكتابة في موقع من المواقع العديدة المتوفرة، ويجب أن يحافظ من خلال كتاباته وردوده على أسمه وأن تكون مشاركاته مقبولة، لذا قررت الهيئة الادارية للاتحاد توجيه عقوبة التنبيه للزميل ميثم الحسني والتاكيد عليه بعدم توجيه بعض الكلمات غير المقبولة أو اللأئقة أتجاه زميل اخر أو اي صحفي أو إعلامي.

وتم مناقشة طلب الزميل اياد الصالحي بخصوص ترشيحه ممثلا عن اتحادنا للترشيح الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية في الأنتخابات المزمع إجراؤها في العاصمة الباكستانية أسلام اباد في تشرين الأول المقبل، وبعد مناقشة الموضوع من كل جوانبه تقررالموافقة على ترشيح الزميل اياد الصالحي ممثلا عن اتحادنا لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي وتقديم كل أشكال الدعم وتحشيد الأسناد له في هذه المهمة مع التمنيات له بالموفقية والنجاح. وتمت مناقشة الية الأيفادات الرسمية مع المنتخبات الوطنية من خلال الموجز الذي قدمه الزميل كاظم الطائي رئيس لجنة الأيفادات التي تضم الى جانبه الزميلين عادل العتابي ورحيم الدراجي حيث أدت الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية الى إحداث نوع من التلكؤ والصعوبات في تنفيذ تلك الأيفادات برغم الجهود المشكورة والحريصة التي تبذلها المؤسستين الرياضيتين وحرصهما الكبير على تواجد الاعلامي الرياضي المرشح عن اتحادنا في الوفود الخارجية التي وضعنا في نظر الأعتبار أهمية كل منها وضرورة تواجد مرشحنا فيها وفق السياقات التي تم الأتفاق بشأنها مع اللجنة الأولمبية واللــجنة البارالمبية .وناقش الاتحاد مسألتي هيكلة الهيئة العامة وتصنيف الصحفيين الرياضيين في ضوء ماتم الأتفاق عليه في الأجتماع السابق وتقرر حسم المسألتين وأنجازهما بشكل نهائي في الأجتماع القادم .سادسا : تمت مناقشة موضوع الزملاء الشباب وقضية انتمائهم لنقابة الصحفيين العراقيين، وتقررتقديم طلباتهم للزميل رئيس الاتحاد للنظر بها من خلال اللجنة المختصة في نقابة الصحفيين العراقيين وأستثناء البعض منهم من بعض الشروط والضو