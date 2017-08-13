بريطانيا تكتب التاريخ في بطولة العالم على وقع النهاية المؤلمة لبولت

{ لندن – وكالات: انتهى الظهور الأخير ليوسين بولت على المضمار بشكل مؤلم اول امس السبت، إذ توقف العداء الجامايكي عن الركض في الجزء الأخير من نهائي سباق التتابع 4 في 100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى، بينما تغلبت بريطانيا على الولايات المتحدة لتحقق ذهبية مفاجئة. كان بولت، الذي اكتفى بميدالية برونزية في سباق 100 متر الفردي، يسعى لإنهاء مسيرته في ألعاب القوى بقيادة جامايكا لخامس لقب على التوالي في التتابع، لكنه كان يعاني بالفعل في المركز الثالث عندما تسلم العصا. وأثناء محاولة تعويض الفارق، توقف بولت وسقط أرضًا؛ بسبب ما بدا أنه إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. ولم يستوعب 60 ألف متفرج بالملعب حضروا لوداع أعظم رياضي ما حدث على الفور، بينما كان التاريخ يكتب فصلاً جديدًا داخل المضمار عن طريق فوز أصحاب الضيافة باللقب. وفي وجود جاستن جاتلين، وكريستيان كولمان، صاحبي ذهبية وفضية سباق 100 متر الفردي في الجزئين الثاني، والرابع من السباق كان من المتوقع أن يشكل الفريق الأمريكي ضغطًا على جامايكا طيلة الوقت. لكن أداءً رائعًا من شيجيندو أوجاه، وآدم جميلي، وداني تالبوت، ونيثانيل ميتشل بليك، منح بريطانيا الذهبية في 37.47 ثانية، وهو أفضل زمن في العالم هذا العام.

وقال ميتشل بليك: لم أكن متأكدًا من انتصاري. قدمت أقصى ما لديَّ لكني رأين كريستيان كولمان، بطرف عيني. كان شعورًا رائعًا بالانتصار لا أستطيع وصفه. حطمنا تمامًا الرقم القياسي البريطاني. وحققت بريطانيا، ذهبية الرجال في سباق التتابع من قبل في 1912، وكذلك خلال أولمبياد أثينا 2004 . واكتملت ليلة رائعة لعدائي الدولة المضيفة، بعد فوز السيدات بالميدالية الفضية في سباق التتابع 4 في 100 متر خلف الفريق الأمريكي، وهذا أفضل أداء لبريطانيا منذ أول بطولة للعالم في 1983 .

ونالت الولايات المتحدة، الميدالية الفضية في 37.52 ثانية، لكن بالنسبة لدولة اعتادت الهيمنة بالكامل على السباق، فإن هذه الميدالية الثانية لها فقط في آخر 8 نهائيات عالمية بعد سلسلة من عدم التأهل ببطولات العالم والأولمبياد. واستفاد الفريق الياباني من تعثر جامايكا، واقتنص البرونزية بزمن بلغ 38.04 ثانية.