الحرف اليدوية في لبنان تلاقي رواجاً رغم المستورد

(الزمان) تتجوّل في مسقط رأس فيروز والخوري بين مباني بيروت التراثية

بيروت- غفران حداد

يفتخر الكثير من أبناء لبنان بما ورثوه من مهن تراثية حافظوا عليها برغم إنها قلّت بشكلٍ ملحوظ مع دخول المستورد الحديث من الأثاث المنزلي، وأصبحت هذه الحِرف الصناعية بالنسبة لهم من أهم الصناعات التي تنال إعجاب الكثير من الزوّار والسيّاح في إقتنائها في منازلهم وأيضا من قبل أصحاب المقاهي الشعبية .ومن بين هذهِ الحِرف صناعة كراسي “السفرة” الخشبية و”الطبليات” وسلال القش .

(الزمان) سلطت الضوء على هذه المهن في سياق التقرير التالي.

تراثٌ يحاكي التاريخ

الحاج زيد منير صاحب محل في سوق النجارين في منطقة صيدا جنوب لبنان تحدث لـ(الزمان) عن مهنته قائلاً(مهنتي التي ورثتها عن أبي رحمه الله منذ عام1982 ، مازالت تعاند الإندثار برغم آخر صيحات الموضة في صناعة الكراسي البلاستيكية التي تدخل البلاد فهي صناعات تراثية تحاكي التاريخ ويعدها مقتنوها تحفة تراثية جميلة خاصة وهي تناسب مقتنيها في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة فتكون حلوة المنظر في شرفات و حدائق المنازل وأيضا من قبل أصحاب المقاهي الشعبية التي تعتمد في ديكورها على التراث القديم للبنان).وعن أسعار منتجات صناعته اليدوية، قال ان(الأسعار مناسبة كثيرا للمشتري فهي تتراوح بين عشرة آلاف ليرة وسبعين ألف ليرة لبنانية وتعتمد على العمل اليدوي فقط ولا يدخل في صناعتها آلت كهربائية بتاتاً فيمكن تأهيلها وصيانتها ولا تكلف الزبون شيئًا).

جمهور باب الحارة

ويؤكد يونس موسى من المشتغلين بهذه المهنة ايضا تأثير الدراما في هذه المهنة بالقول(يتأثر الكثير من السيّاح العرب بالمسلسلات السورية الشامية خاصة مسلسل باب الحارة، ففي العالم الماضي زارني سائح عراقي وصديقه الخليجي وكانا يدرسان في لبنان و طلبا مني صناعة كراسي خشبية وسلال من القش على غرار النموذج القديم الذي عرض ضمن ديكورات الحارات السورية القديمة في مسلسل باب الحارة لإقتنائها في شقتهما وبالتأكيد سعدت كثيراً في تلبّية طلبهما). ويؤكد موسى (رغم إنّ مهنتي تعاند الإندثار بوجود بعض ممن يمتهن هذه الحرف التقليدية القديمة إلّا أن محترفيها قليلون جداً لكونها متعبة وتعتمد على العمل اليدوي فقط)، مشيرًا الى(قلة الأيدي العاملة بهذا المجال لكونها متعبة وأجور عملها ضئيلة مقارنة بالتعب في إنجاز المنتج مما يجعل الكثيرين يواجهون صعوبة كبيرة في الإستمرار عليها ، إلّا من عشقها وقرر الحفاظ على مهنة الآباء والأجداد). وقد شهدت لبنان حروباً على مدى سنوات طويلة ولحق خراب ودمار جزءاً من بيوتها التقليدية، فزالت في معظمها مع آثار الحرب، وحين يتجول السائح العربي في زقاق البلاط في لبنان يجد الكثير من البيوت والمبانٍ التراثية،ويقول السكان هناك،كان هذا الحيّ مقرّ عائلات بيروتية ميسورة شيّدت مباني فخمة، وسكن فيه أعلام سياسة وأدب وفنون كالشاعر بشارة الخوري (الأخطل الصغير) والسيدة فيروز. (الزمان)سلطت الضوء على المباني اللبنانية القديمة خلال جولة ابتدأتها مع المهندس المعماري فادي سلطان من بيروت، الذي تحدث لـ(الزمان)، قائلاً إنّ(الحفاظ على المنازل التراثية جزء مهم من الحفاظ على الذاكرة والتاريخ الانسانيين والثقافيين ويجب توعية الناس على مخاطر محدقة بهذا الإرث الهندسي الرائع كي لا يغيب جزء مهم من إرثنا الإنساني والثقافي والتاريخي والهندسي)، معرباً عن اسفه لأن (الكثير من المواطنيين اللبنانيين لا يفكرون بتحديث بناء بيوتهم القديمة فيجمعوا بين التراث والحداثة ولكنهم يقومون بهدم بيتوهم لبناء منزل بتصميم حديث او محال تجارية للربح فقط). وقالت السيدة نوال معين (موظفة حكومية من سكنة حي زقاق البلاط) لـ(الزمان) امس (للأسف معظم البيوت القديمة والتراثية مهجورة اليوم بسبب عدم فرز الحصص بين ورثتها وهي بالتالي تنتظر الهدم)، موضحة ان (ندرة الأراضي الصالحة للبناء جعلت تراث بيروت المعماري عقارات برسم البيع، أما البيوت التي تم ترميمها فهي قليلة وقد تحول قسم منها إلى مراكز ثقافية). وقالت الآنسة نيفين جاد (زقاق البلاط) لـ(الزمان) امس (كما تلاحظين ان الكثير من المباني والبيوت في لبنان تحمل تراثاً عمرانياً يظهر التصاميم القديمة المبنية بالحجر، والمسقوفة بالقرميد الأحمر، الذي لا يزال يحافظ على شكله الجميل ولكن ثمة امرٌ محزن فإن هذه البيوت التراثية إما مهجورة أو قابلة لقرار الهدم من قبل أصحابها مع العلم انه من الممكن أن ترمم وتصبح بيوتاً ثقافية وتفعل من خلال نشاطات فنية عدة، ربما ان الغلاء في البلد والإضطرابات السياسية والإقتصادية من أسباب الأهمال بهذا الجانب (يذكر إنه في سنة 1995، وبناءً على توصيات حماية المنازل القديمة في لبنان، جمَّدت وزارة الثقافة اللبنانية هدم 1016 منزلاً قديماً في بيروت، لم يبق منها في سنة 1997 إلا 520 داراً محميةً، وفي سنة 1998 صُنِّفت 209 داراً مباني أثرية ينبغي حمايتها،وهي منتشرة في بعض أحياء العاصمة.