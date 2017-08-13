الخرافة والأساطير 2

من الامور التي تساعد في انتشار الخرافة:

– خلط الحقيقة بالوهم وتكريس الاصولية الفكرية بأستغلال بساطة الناس وفطرتها بالبحث عن الحل السريع.

– انتشار الكيانات والمؤسسات المروجة لهذه الغرف المظلمه وانتاج شخوص والترويج لهم دعائياً ودعمهم مادياً ومعنويأً.

– التهيؤ البيئي والارض الحاضنة لهكذا بذور وخرافات مع انحسار الاهتمام بالعلم والتعلم وضعف مستويات التفكير.

– غياب الوعي الديني المتفتح مقابل انتشار المد الديني المتعصب بأسم الدين والعقيدة.

– تشتت التيارات التنويرية وأنجراف بعض المثقفين وتنازلهم عن الحداثة والمدنية وازدهار التخلف المعرفي.

– تغلب الاخلاقيات العشائرية وقوانينها على المفاهيم الشرعيه والقانونيه .

** استفحال الاوهام والترات العقائدي المتزمت ورغبة المحافظة عليه لتدارك العجز التاريخي للفرد.

– النزعات اللا عقلانية المتجذرة والمشاعر الانفعالية واثرها في سلوكية الفرد ورغباته.

ان استنفار الخرافات السياسية هو نتيجج منطقية في وقتنا الحاضر لما تعانيه النخب السياسية من عجز تاريخي وثقافي وحضاري وانكفاءها على ذاتها وعزلتها عن الشعب ، فأستفحلت لديهم الغرائز الاولية ((الخوف..الرعب..الرغبة في البقاء . الحفاظ على الذات..حب السيطره والاستحواذ على كل مايقع تحت اليد)).

حيث ان صناعة الخرافة جزء من مشاريع التنمية البشرية في العالم الحديث وهمها ومهمتها الاولى تكريس التضليل الثقافي وخلق مجتمع هش يقتقد القدرة على التمييز والنقد لذلك تختلط الخرافة بالأوهام (المقدسة) والحاجات الاجتماعية.

ان بعض التراكيب الخرافية تأخذ ابعاداً اسطورية خالصة من عمق التاريخ فهو المنتج الحقيقي للخرافات السياسية المتمثلة بالنزاعات اللاعقلانية بالضد من الوعي الاجتماعي.

ان انبعاث النبؤات القديمة والرموز المقدسة وتقديس تلك الرموز ينتج تلك الخرافات والاساطير. . حيث ان الخرافات السياسية لاتحتاج الى انساق ثقافية معقدة بل تكتفي بطاقة انفعالية تصييرها اقرب الى الوعي الايماني. ((اي ان الخرافات السياسية هي ايديولوجيات بالية انبعثت من التداخل السياسي والديني والتاريخي والاسطوري فصنعت مجتمع خرافات جمعي يتداخل فيه الخطاب الخرافي الطبي والمجتمعي والاقتصادي والديني والاسري)).

الهوس الجمعي للطابع الماورائي المقدس. وذلك من خلال استثمار العلوم البدائية العلوم البدائية كوسيلة لصناعة ايديولوجيا خرافية تستند على طمس الحقائق وأبراز المغالطات ودمجها بالسياسة الطائفية او القومية واللغة بالاعتماد على الرموز الدينية الهشة والخرافات الطائفيه التي تؤدي الى تزوير وتحريف شكل الوعي الاجتماعي والسياسي وجعل المجتمع يفتقد للتنظيم العقلاني وبناؤه هش وثقافاته رثة ونبذ عناصر التحضر والمدنية.

ان الذات العراقية الاجتماعية في حالة تشتت بين خرافة التراكم الحضاري والاسطوري وتاريخ الحكام الاستبدادي مما انتج الازمات المستمرة والانهيارات الاخلاقية والفوضى والوهم بالخلاص مما اغرق فيه…وعليه ان الخلاص يكمن في الانتقال من مجتمع الخرافات السياسية الى مجتمع المؤسسات الثقافية والاقتادية والقانونية والمدنية وذلك من خلال تفكيك الاساطير والخرافات وتحطيم تراكيبها للخروج من الثقافات الاصولية والاصول الفكرية الرثة وتحرير الايدولوجيات من الاوهام، واعتماد العقلانية والواقعية في العلم والعمل بالاعتماد على البدائل المعاصرة للرؤى والمدنية المتحضرة ونبذ الافكار الخرافيه وازالتها من فعل السياسة وكذلك الابتعاد عن تأليه الشخوص والرموز .

فلاح ابو احسان البديري – كوت