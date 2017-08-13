الإعتـراف بالجـهل فضيلة

في اللحظة التي تعترف بها انك جاهل تبدأ أول خطواتك في دروب التعلم ، و من خلالها ستشعر بالبريق في عيون من يعترف بجهله وهذا ليس عيباً اطلاقاً …

في اللحظة التي تعترف بها بأنك جاهل -ولا تجيد شيئا معينا ، تبدأ أول خطواتك في دروب التعلم ، الاعتراف بعدم المعرفة يمكن تصنيفه كنوع من (الذكاء)، نعم ذكاء من يحتاج للتعلم على الدوام ولا يكتفي عند حد معين والدافع في ذالك “الرغبة”في تعلم كل شي

انهم مثل الكوؤس التي لاتمتلئ ابداً

بحيث يتحول كل ما يكتسبونه الى امر مفيد لاحقاً

ويمكنك ايضاً ان ترى التعالي يأخذ بعضنا الى محطة الجهل الحقيقية، تلك التي تجعل الانسان يظن انه قادر على فعل اي شيء دون الحاج للتعلم او للتواضع امام العلم ،

هذا الجهل بعينه الذي اعنيه عندما يعتقدون انهم يعرفون كل شي ، قد يكون انسان ميت حتى نظرة عينه ميتة

ليس مستعداً ان يتقبل جهله وهو يدرك ذالك وان اعلمته، سيغضب منك فوراً لانه كالكأس الممتلئ تماماً لا يمكن اضافة له اي قطرة….

انه ليس من المعيب ان تعترف بعدم درايتك في مجالات الحياة ، وابدي استعدادك للتعلم وتطوير قدراتك ، على الاقل سيكون لك شرف المحاولة للتطوير من نفسك في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية وذلك من خلال فهم الامور والتساؤل عن اي شي تجهله ، في حين تدرك ذلك تكون قد فتحت افاق امامك لمعرفة كل شي وكتساب الخبرة التي من خلالها تستطيع من تطوير قدراتك الذاتية ، والتي من خلالها تعمل على رفع شأنك في اي عمل حتى وان كان بسيطا وليس مهما في نظر بعضهم

على الاقل انك اعترفت بذالك وتحاول تعلم شيء قد ينفعك يوماً .

وهذا لا يحصل الا من خلال الحرص والتصالح مع النفس وتقبل الرأي والرأي الاخر.

وحتى الانسان البسيط يمكن ان يكون عنصرا فاعلا في المجتمع وان كان ينقصه العلم وابسط مثال على ذلك الفلاح الذي يرسم لوحات على اشكال هندسية رغم انه لايدرك ويجهل الامور الهندسية وعندما ترى عمله في الحدائق وطريقة تقليمه للاشجار سيجعلك تذهل لقمة ابداعه في عمله واخلاصه به .

فأيها الانسان اعترف بجهلك على اقل امام نفسك… وابدي رغبتك في التعلم ، لتكون افضل في مستقبلك القريب .

فرح جمال الـربيعي