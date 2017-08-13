في خمسينات القرن الماضي

أول ظهور للضواحي والأحياء الجديدة خارج الكرخ القديمة

بغداد – محمد حسن الجابري

بدأت حركة العمران في بغداد منذ 1923 م تقريباً وبصورة خاصة في جانب الرصافة، فأخذ الناس بالخروج من المحلات القديمة المزدحمة، وراحوا ينتشرون في الضواحي، فأخذ العديد من عوائل الكرخ بالانتقال من محلاتها القديمة الى جانب الرصافة وبصورة في ضواحي الاعظمية والكرادة الشرقية، وفي اوائل الخمسينات من القرن العشرين اخذت عوائل الكرخ بالانتقال الى ضواحي جديدة اخذت تظهر في اطراف الكرخ.

ولهذا كان قد بدأ تغييراً اساسياً في طبيعة مدينة بغداد عبر تاريخها الطويل، مما مهد لتوسعها بعدئذ، هذا التوسع الذي قفز قفزات سريعة ومدهشة منذ اوائل الخمسينات، حيث شيدت احياء وكل حي منها مدينة قائمة بذاتها، فقد وصلت في الجانب الغربي الى منطقة ابي غريب.

فتح شوارع

وفي الشمال الغربي الى شمال مدينة الكاظمية وفي الجنوب الغربي الى منطقة الدورة وما بعدها. وان اسباب هذا التوسع هو انه قد تم نتيجة فتح عدة شوارع عريضة وطويلة مما جعل السكان يتركون مساكنهم القديمة في تلك الازقة الضيقة ويبنون مساكن جديدة في هذه الاحياء الحديثة ذات الشوارع العريضة والحدائق الواسعة.

وهنالك كثير من المحلات الحديثة التي ظهرت، سميت اصحاب الاراضي الاصلين وبعض المحلات سميت على اسم شجرة او نهر وما اشبه ذلك وفي مقدمة هذه المحلات كانت: البياع: وهو حي كبير، انشئ في الخمسينات من القرن العشرين وهو اليوم اهل بالسكان والاسواق وغير ذلك والتسمية من النسبة الى ملك تلك الارض وهو الحاج علي البياع..

الذي انشأ من خيراته مسجداً فخماً ذا قبة جميلة يقع على الشارع العام يعرف بـ (جامع الحاج علي البياع). والبياع من يتعهد بيع الخضروات والفواكه بالجملة في العلاوي بطريقة المزاد العلني لقاء اجور معينة يأخذ من المشتري. (الوشاش: اسم قطعة من الارض سميت بهذا الاسم ووزعت قطعاً للسكن في اوائل الخمسينيات من القرن العشرين.

وتسمية (الوشاش) نسبة الى خرير مياه نهر الخر يوم كان سريع الجريان. اما معسكر الوشاش فموقعه السابق الان بمنتزه الزوراء محلة القلم طوزه: تقع هذه المحلة في مدينة الحرية التي هي تحريف اسم شجرة الكالبتوس حيث كانت توجد شجرة معمرة في هذه المحلة ازيلت قبل سنوات وبقي اسمعها اسماً للمحلة المذكورة.

محلة الدباش: نسبة الى شخص اسمه دباش تقع هذه المحلة في مدينة الحرية مقابل مخازن الشاي اليوم

محلة الدولعي: النسبة لـ (ال الدولعي) وهم عائلة بغدادية معروفة بالعلم والتقوى استوطنت بغداد منذ قرون واصلها من الموصل.

حي دراغ: النسبة الى عائلة دراغ الجبوري الكرخية المواطن والسكن حي المأمون: احد احياء جانب الكرخ بين المنصور واليرموك قام بانشاء دور هذا الحي المصرف العقاري في خمسينيات القرن العشرين حيث وزعت كقطع من الاراضي للمعلين وموظفي الدولة. وهو حديث العهد، وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد.

اسكان غربي بغداد: من ابرز المشاريع التي تم تنفيذها اواخر الخمسينات كان مشروع اسكان غربي بغداد الذي وضع تصميمه المهندس دوكسيادس ومشاركوه والذي اطلق عليه في حينه اسم (حي الزعيم).

وهو الان من احياء الكرخ المستحدثة المأهولة بالناس حي العامرية: كانت ارضه بوراً مهجورة يمتلكها محسن العليوي العامري وعندما صبخت الارض اخذت لا تنتج زرعاً اخيرا تركها الزراع فاتى البيت الشعري الذي يقول:

حرام انجان اطب بالعامرية

سهم صايب دليلي وعم عليه

جمعية بريطانية

وبعد ان تركوها ووزعت ارضا للسكن

– الدورة/ في عام/ 1955 تشكلت جمعية بريطانية اثورية لتشييد المساكن وابتاعت ارضا لها في ناحية الدورة وشيدت عليها سبعين داراً. سميت. هذه المحلة بـ (الدورة) نتيجة استدارة نهر دجلة في هذه المنطقة.

– ام العظام: منطقة زراعية واسعة تقع جنوب متنزه الزوراء اقيم فيها مؤخراً حيا حديثا من العمارات السكنية ومؤسسات رسمية يخترقها شارع الكندي.

– العطيفية: كانت تعرف قبل اسمها الحالي بـ (المتوليات او المتولية) والعطيفية منسوبة الى مالكها (عطيفة) من اهالي الكاظمية وهي المحلة الممتدة على شاطئ دجلة الغربي اولها ما يقابل مسجد براثا ومنتهاها في الشمال عند ساحة عبد المحسن الكاظمي وكان في موضعها على دجلة (دار القرار) الفخمة وهي دار السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد، وفي شمالها (قصر الخلد) الذي انشأه المنصور على دجلة خارج مدينته، وفي موضعه او قربه انشئ المارستان العضدي نسبة الى عضو الدولة البويهي في النصف الثاني من القن الرابع للهجرة وبنيت حوله الدور وانشئ له شارع عرف بـ (شارع جسر مدينة السلام) الاوسط فوق المارستان المذكور وكان رأس الجسر الشرقي في شاطئ محلة (هيبة خاتون) قرب دار المعلمين الابتدائية التي انشئت بأسم فيها مؤسسة تربوية كبيرة (جامعة ال بيت) وهي الان مقراً لجامعة الدراسات الاسلامية/ الاعظمية.

الشالجية: تقع قرب جامع براثا ومنطقة العطيفية شمالها كانت تقع مدينة (باب البصرة) وهي احدى ابواب مدينة بغداد المدورة في العصر العباسي عرفت بـ (الشالجية) حيث كانت فيها معامل لحياكة (الشال) التي انقرضت الان وعرفت ايضاً بـ (السلة جيه) حيث وجود معامل متنوعة لتصليح القطارات وغيرها.. وتعرف الان باسم (الشالجية).

(مركز شرطة الباغات: انشئ هذا المخفر في منطقة الشالجية وسط الطريق بين الكاظمية وبغداد وذلك سنة 1309 هـ -1891م وكان هذا المخفر مشهودا من مدة مجاورا لسكة القريبة من دور السكك والذاهبة الى سايلو حبوب الدامرجي الحالي الواقع على ضفاف دجلة بالقرب من جسر الاعظمية.