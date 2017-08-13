مشروع لتحديد أماكن للمتجاوزين في أكشاك وبسطات ومواطنون لـ (الزمان): أمانة العاصمة منشغلة بملاحقة البسطاء وإهمال حيتان الفساد

بغداد ــ داليـا أحمـد

باشرت امانة بغداد العمل بمشروع يتضمن تخصيص اماكن معينة للمتجاوزين في الاكشاك والبسطات في بغداد ، كما باشرت الأمانة بتنفيذ أحكام القرار 296 المعدل وغلق المحال التجارية والشركات والمصانع المخالفة للقوانين والأنظمة البلدية لمدة شهر في عموم مناطق العاصمة.

وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) أمس ان (الامانة باشرت في مشروع لتحديد اماكن للمتجاوزين في اكشاك وبسطات ممن سجلوا اسماءهم في المشروع الانساني الجديد للامانة )، موضحًا ان(الاولوية في التخصيص كانت لهؤلاء وفي اماكن قريبة من منطقة المنصور).

وتابع ان(الامانة في صدد البحث عن اماكن بديلة في كل منطقة يتم رفع التجاوز فيها مستثنة من ذلك المناطق التي تفتقر للمساحات الفارغة التي يمكن استثمارها للمشروع) ، لافتًا الى ان (اصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية من المتجاوزين على الارصفة لا يحق لهم المطالبة بأي تعويض يذكر). واوضح عبد الزهرة ان (الامانة أصدرت بيانين، الاول بشأن رفع التجاوزات عن الارصفة والشوارع الرئيسة، والاخر بشأن رفع التجاوزات عن الازقة).

مشيرًا الى ان(الامانة وجهت دوائرها البلدية باختيار محلة واحدة من كل بلدية في المرحلة الاولى من عملية رفع التجاوزات من الازقة للمضي في المشروع في جميع انحاء بغداد).

الى ذلك، باشرت الأمانة بتنفيذ أحكام القرار 296 المعدل وغلق المحال التجارية والشركات والمصانع المخالفة للقوانين والأنظمة البلدية لمدة شهر وإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والساحات والاماكن العامة في عموم مناطق العاصمة. واوضحت في بيان امس ان (القرار يتيح لدوائر الأمانة الحفاظ على نظافة العاصمة وإيقاف ظاهرة التجاوزات على الأرصفة والجزرات الوسطية والأماكن العامة ويمنح صلاحية للدوائر البلدية بإغلاق المحال التجارية والشركات والمكاتب والمطاعم لمدة شهر في حال عدم إمتثالها للقوانين سواء بالتجاوز على الأرصفة أو التسبب بتشويهها وإلحاق الضرر بالجزرات الوسطية والمرافق الخدمية وخدمات البنى التحتية).

رمي انقاض

مضيفة ان (أحكام القرار تسري على كل من يقوم برمي أنقاض البناء والنفايات في غير الأماكن المخصصة أو من يتسبب بتشويه الساحات والطرق العامة بتجاوزه عليها أوعلى أرصفتها أو تخريب وإتلاف الحدائق والمتنزهات العامة والمزروعات والاشجار على جوانب الطرق العامة أو في وسطها) . في المقابل، اعرب مواطنون عن استيائهم جراء تطبيق القوانين على شريحة الفقراء وتغاضي الجهات المعنية عن مخالفات المسؤولين والمتنفذين.وقالوا لـ (الزمان) أمس ان (الامانة تقوم بين مدة واخرى بغلق المحال التجارية والاكشاك المتجاوزة وهو اجراء يبدو قانونيا الا انه غير منصف ويفتقر للانسانية ويلحق الضرر بالمواطن البسيط ) مطالبين بـ (منح فرص عمل للخريجين لتستثمر الطاقات في البناء والتعمير من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للفرد) . وقال المواطن علي احمد (32 عامًا من منطقة الامين الثانية) لـ (الزمان) أمس ان (الامانة مستمرة في رفع التجاوزات والمحال التجارية المخالفة وبرغم انه عمل قانوني الا انه يعد سببا اساسيا في قطع رزق بعض الاسر الفقيرة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على اكشاك بسيطة توفر لها قوتها اليومي وهدمها يضر بأسرة متكاملة وهي تترك حيتان الفساد من دون ملاحقة قانونية ، لذلك على الجهات المعنية ان تعمل على منح فرص عمل في القطاع الخاص او تزج الايدي العاملة في اعمار البلاد ولاسيما بعد تحرير المناطق من داعش الارهابي من اجل النهوض بالواقع المعاشي للمواطنين).

واضاف ان (تطبيق القانون على المعامل والشركات المخالفة للشروط ومحاسبتها للحد من المخالفات يعد جانباً ايجابياً للبلاد حيث ان المعامل المخالفة تضر بالصناعة المحلية ومحاسبتها سيقطع ارزاق العاملين فيها لذلك يجب ان تكون هناك حلول افضل مما تلجأ اليها الدولة بغلق مصادر الرزق للكاسبين بدفع غرامات مالية من اجل انقاذ شريحة كبيرة من الايادي العاملة من البطالة وتشجيع الانتاج وتوجيهه نحو المسار الصحيح).

وقالت المواطنة ام حيدر (45 سنة – منطقة الشعب ) ، ان (الكثير من الاكشاك التي ازالتها الامانة الحقت الضرر بأناس بسطاء يتقاضونه وما تعده الدولة من تجاوزات وبالفعل انها مخالفة قانونية الا انها افضل بكثير من السرقة والانضمام الى العصابات والارهاب او شبكات الاستجداء التي تستغل الفقراء ربما بأمور كثيرة تؤثر سلبا في المجتمع والفرد).

وأضافت ان (تطبيق القانون على الفقراء لن ينهض بواقع البلاد ابدا اذا لم يتم محاسبة المخالفين من الشخصيات الكبيرة التي تقود البلاد فضلا عن ان الجهات المعنية ينبغي ان تفكر بالحلول الناجعة للمشكلة ومنها تخصيص اماكن معنية وانشاء اسواق والطلب من المواطنين الذين يستفيدون من تلك المواقع والاكشاك دفع مبالغ رمزية بشكل شهري) ولفتت الى ان (تهديم الاكشاك ورفع التجاوزات قد يطال أمًا او زوجة قد فقدت معيلها في الحروب ولم يتبق لها معيل سوى ذلك التجاوز).

واعربت الناشطة بان الخفاجي العضو في رابطة المبدعات العراقيات عن وجهة نظرها عبر هاشتاغ عملاء قائلة ان (خروقات البلد كبيرة وما يشفع لها هو انها حدثت على ايدٍ مرموقة من الشخصيات المهمة فيه، بينما تجاوز بسيط لمواطن بسيط من اجل لقمة العيش الشريف يقام عليه اقصى العقوبات … فعلا انهم عملاء). وكان النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي قد اعلن عن احالة مرآب الناصرية الموحد امام المستثمرين من اجل إعادة تأهيله وفق نظام التشغيل المشترك بين الشركة العامة لإدارة النقل الخاص والمستثمر.

اسلوب التشغيل

وقال الدخيلي في بيان ان (مرآب الناصرية الموحد أحيل للاستثمار بأسلوب التشغيل المشترك لمدة 15 عاماً، على أن يقوم المستثمر بتطويره على نفقته الخاصة وتكون ايرادات المشروع بين الشريك والشركة) وأوضح أن (المشروع يتضمن العديد من المسقّفات والمحال التجارية ومواقف السيارات واكساء الطرق الداخلية وانشاء الارصفة ونصب اجهزة الكترونية لتحديد انطلاق المركبات ودخولها وفق باجات الكترونية توزع على سواق المركبات، فضلاً عن انشاء مقر ادارة الى فرع الشركة بالمحافظة).

وأبرق نائب المحافظ كتاباً رسمياً إلى مكتب وزير النقل في وقت سابق دعا فيه إلى النظر بكراج الناصرية الموحد وبحث إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بإعادة بنائه وتأهيله ليكون واجهة تليق بمحافظة ذي قار.