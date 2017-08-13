إتفاق بغداد وإقليم كردستان على توحيد الإجراءات الكمركية

خبير لـ (الزمان): يحق للمحافظات جباية الأموال دون إستغلال المواطن

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد خبير اقتصادي انه يحق لمجالس المحافظات جباية الاموال من دون اللجوء الى الحكومة المركزية شريطة ان تكون منصفة ولا تتسبب بإستغلال المواطن ، كاشفا عن اتفاق بغداد واقليم كردستان لتوحيد الجانب الكمركي .

وقال الخبير مناف الصائغ لـ (الزمان) امس ان (تولي مجالس المحافظات جباية الاموال من دون اللجوء الى الحكومة المركزية واللجان التنسيقية للمحافظات يعطي مرونة في جني الاموال لصالح اقتصاد البلاد على ان تكون الجباية منصفة ولا يستغل فيها المواطن).

اموال نفطية

واضاف انه (لا يحق للمجالس التصرف بالاموال المتعلقة بالايرادات النفطية او الشؤون الاقتصادية في موازنة الدولة , وانما يقتصر عملها على ساحات وقـــــــوف المركبات وغيرها من الامور الاخرى كون الدستور ينص على ان اموال الدولة سيادية ومن واجبات الحكومة ان تقوم بالتخصيصات السنوية لمجالس المحافظات من اجل إكمال مشاريعها). لافتا الى انه (تم الاتفاق مع الاقليم لتوحيد الجانب الكمركي ووضع جباية موحدة فالنظام الجديد يحتاج الى وقت لتطبيقه بشكل دقيق بعيدا عن المظلومية). واكدت اللجنة التنسيقية للمحافظات أحقية اتخاذ مجالس المحافظات قرارات تخص جباية الاموال في محافظاتها فقط دون أن تقوم بنفسها بعملية الجباية. وقال رئيس اللجنة طورهان المفتي في تصريح امس انه (يحق لمجالس المحافظات اصدار قرارات تخص جباية الاموال من المنافذ بعدها جهة تشريعية كمجلس النواب), منوها الى انه (ليس من حقها المباشرة بعملية استحصال الاموال لانه من صلاحية الجهة التنفيذية المتمثلة بديوان المحافظة). وتابع المفتي ان (ماتقوم به بعض مجالس المحافظات بجباية الاموال من منافذها مخالف للقانون وقد يعرض اعضاءها للمساءلة). لافتا الى ان (مجالس المحافظات بشكل عام ليس من حقها مشاركة ديوان المحافظة بعمله التنفيذي لان عمل المجلس يقتصر على التصويت على الموازنة والتشريعات المحلية ومراقبة صرف الموازنة وعمل الدوائر الاخرى وأحقيتها في تحديد نسبة الجباية فقط).

جباية اموال

عادا ان (منع القانون لجباية الاموال على يد مجلس المحافظة بالأمر المحصن للمجلس ويحدد طبيعة عمله كجهة رقابية على كيـــفية صرف الاموال وبالتالي يأخذ المجلس عمله ضمن مساره السليم).

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين قد أكد ان ملف الجباية من المنافذ يستند الى الدليل القانوني وضمن صلاحيات الحكومة المحلية كما انه يستند الى قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف في المحافظة , مشيراً الى وجود دعوة قضائية بين المجلس ووزارة الداخلية بشأن جباية الاموال من المنافذ البرية .

من جهة اخرى حذر الناطق باسم المشروع العربي عمر الحميري من فراغ مقلق في محافظتين , داعيا مجلس النواب الى تبني رؤية تبقي المجالس المحلية الى العام المقبل لضمان عدم الفوضى.

وقال الحميري في تصريح امس ان (محافظتي صلاح الدين والبصرة اصبحتا من الناحية القانونية بدون محافظين وهي تعاني مشكلات سياسية معقدة ومتفاقمة بسبب التقاطعات بين الاحزاب والتيارات السياسية على نحو ننظر اليه بقلق شديد لان اي صراع سياسي سيؤدي الى اخلال بالامن والاستقرار وهذا ما نخشاه بالوقت الراهن). مشيرا الى ان (المشروع العربي يدعو الاحزاب والتيارات السياسية في المحافظتين الى الحوار فيما بينها والاسراع بحسم ملف انتخاب محافظين وفق الاليات القانونية بعيدا عن اي صراعات تؤدي الى نتائج وخيمة لاسيما وان الاستقرار السياسي ركيزة مهمة في تعزيز الاستقرار الداخلي), داعيا مجلس النواب الى (تبني رؤية مؤحدة لابقاء المجالس المحلية في المحافظات لغاية انتخابات العام المقبل مع تحديد صلاحياتها من اجل ضمان عدم حدوث اي فوضى).