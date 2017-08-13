إنطلاق بعض الشهب في السماء ليلة الأحد ظاهرة طبيعية

فلكي لـ (الزمان): نهاية العالم تهويل إعلامي لاصحة له علمياً

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد خبير فلكي حدوث ظاهرة كسوف الشمس نهاية الشهر الجاري في امريكا الشمالية، داعيا منظمات المجتمع المدني الى تخفيف الانباء التي تشير الى نهاية العالم بأدلة علمية.وقال العالم الفلكي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعد الدين شكري لـ (الزمان) أمس ان (الاحداث الفلكية التي ستشهدها الكواكب والنجوم في هذا العام كبيرة منها كسوف الشمس نهاية الشهر الجاري في امريكا الشمالية بينما لن تشهدها الدول العربية على الاطلاق), واضاف ان (هناك كويكبات صغيرة تدور حول الشمس تكون قريبة من الكرة الارضية فضلا عن الشهب والنيازك جميعها تنطلق بمسارات مختلفة في الفضاء لكن ليس لها اي تأثير على سطح الارض فهي ظواهر طبيعية على عكس ما تناقلته وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية والأنباء الكاذبة عن نهاية العالم), واوضح شكري ان (على منظمات المجتمع المدني ان تسهم في تخفيف تلك الانباء بادلة علمية تخفف من رعب المواطنين تجاه الاحداث الفلكية وما تتناقله وسائل الاعلام بشأن التهويل باصطدام الكواكب ونهاية العالم). فيما حذر العالم ديفيد ميد من إمكان اصطدام الكوكب الغامض نيبيرو بالأرض، فوفقا لنظريته فإن كسوف الشمس الذي سيحدث في 21 اب الجاري يشير إلى أن (الكوكب الذي لم يلاحظه العلماء من قبل على وشك أن يصطدم بكوكبنا بحلول 23 ايلول المقبل. ووفقا لتقارير علمية بريطانية ان ديفيد ميد يستعين بعدة مقاطع من الإنجيل لدعم ادّعائه، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على وجود هذا الكوكب الذي أوضحت وكالة (ناسا) الفضائية الأميركية سابقا، أنه مجرد خدعة بالإنترنت إلا أن كثيرا من الناس يعتقدون أنه حقيقي يذكر أن نيبيرو يشار إليه أحيانا باسم الكوكب أكس وسبق أن ظهر كثير من السيناريوهات المتعلقة بتدميره الأرض منذ عام 2003).فيما قال باحثون إيطاليون إنهم (عثروا على كائنات حية دقيقة في صحراء داناكيل، شمال شرقي إثيوبيا، وهي منطقة تعرف بأنها أقسى مكان على وجه الأرض، وذلك للعوامل البيئية الصعبة والغازات السامة المنبعثة من الحمم البركانية), وذكرت تقارير اعلامية بريطانية أن (فريقًا من جامعة بولونيا في إيطاليا، ذهب في رحلة بحثية إلى صحراء داناكيل التي تعرف ببوابة الجحيم للبحث عن فرص لعيش الكائنات الدقيقة في هذه الظروف القاسية), وقال الفريق إن (هدفهم كان جمع الأدلة في هذه الصحراء، التي يمكن تفتح الباب أمام إيجاد حياة وكائنات دقيقة في أماكن مشابهة، ومنها على سطح الكواكب الأخرى وأبرزها المريخ ويعد منخفض صحراء داناكيل، موطنًا لبعض السمات الجيولوجية الأكثر إثارة في العالم، حيث يقع عند تقاطع 3 صفائح تكتونية في القرن الإفريقي، وهو أحد أكثر الأماكن سخونة على الأرض بينما ترتفع درجة الحرارة صيفًا في هذا المنخفض لتلامس الـ 50 درجة مئوية، مصحوبة بتلوث طبيعتها بالغازات السامة، نتيجة وجود كثير من البراكين الثائرة دومًا، متزامنة مع وجود بحيرات كبريتية تتصاعد منها روائح كريهة تزكم الأنوف، وتؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي للإنسان والحيوان وتنخفض صحراء داناكيل أكثر من 100 متر تحت مستوى البحر).

جميع عينات

فيما بدأت الباحثة باربرا كافالزي وزملاؤها من جامعة بولونيا بجمع عينات من الينابيع الساخنة في صحراء داناكيل على أمل إيجاد كائنات حية في هذه الظروف القاسية المحاطة بالكبريت والملح والمعادن الأخرى, وبتحليل العينات وجد فريق البحث أن صحراء داناكيل تعج بالحياة، بعد أن عثر على بكتيريا تدعى بوليكستريموفيلز في موقعين مختلفين في المنطقة، ما يعني أن هذه الكائنات الدقيقة يمكن أن تتكيف مع الحموضة الشديدة، ودرجات الحرارة والملوحة المرتفعة جدًا. وأشار فريق البحث إلى أن (هذه هي المرة الأولى التي يتأكد فيها وجود حياة للميكروبات في البرك الحمضية لصحراء داناكيل), وقالت كافالزي إن (نتائج الدراسة قد تساعدنا على فهم كيف يمكن أن تنشأ الحياة على الكواكب الأخرى والأقمار), وأضافت أنه (يوجد على سطح المريخ، رواسب معدنية ورواسب كبريتية بصورة مماثلة لتلك الموجودة في داناكيل ومن خلال دراسة الحياة والبيئات الأرضية الجافة جدًا، يمكننا أن نبدأ في معرفة المناطق التي قد تكون صالحة للعيش على سطح الكواكب الأخرى مثل المريخ). بينما يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ظاهرة فلكية تتكرر سنويًا، تتمثل بإمكانية رؤية سقوط زخات شهب البرشاويات في الفترة من 11 إلى 13 آب الجاري، وفق فلكي مصري. وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري اشرف تادرس إن (زخة شهب البرشاويات من أشهر الزخات الشهابية الصيفية التي يتابعها هواة الفلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية), وأوضح تادرس أن (موعد هذه الزخة الشهابية سيبدأ وحتى اليوم 13 آب), وأكد أن (أفضل توقيت لرؤية الشهب، يكون من بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر وعن معدل سقوط شهب البرشاويات), أشار إلى أن (الأعداد تبلغ من 80 إلى 100 شهاب في الساعة تقريبا). وعن إمكانية رؤية تلك الشهب بالعين المجردة، قال تادرس إن (ذلك يستوجب أن نكون بعيدين تمامًا عن ضوء المدينة، ويفضل من المرتفعات والسهول والسواحل والأراضي الزراعية، وأن تكون السماء صافية دون سحب أو بخار ماء وغبار، وخالية من القمر في هذه الليالي).

سماء مظلمة

ونصح تادرس، محبي الرصد الفلكي (بعدم التسرع في الحكم على السماء المظلمة أثناء مراقبة الشهب ليلا، لأن العين البشرية تحتاج من 10 إلى 20 دقيقة لتتواءم وتتكيف مع ظلمة السماء وشهب البرشاويات عبارة عن جزئيات صغيرة من الغبار، تضرب الغلاف الجوي للأرض بسرعة 60 كيلومترا بالثانية، وتتبخر نتيجة لاحتكاكها بالهواء على ارتفاع نحو 100 كيلومتر، وتترك خيطًا من الضوء يسمى الشهاب ). وتنشط سنويا للمدة من 17 تموز إلى 24 آب من كل عام. ويرجع سبب سقوط الزخات الشهابية عمومًا إلى أن (الأرض أثناء دورانها حول الشمس تدخل في مسار مذنبات قديمة، فحين تدخل هذه المخلفات الغلاف الجوي للأرض، تحترق في طبقات الجو العليا مسببة ظاهرة الزخات الشهابية والمذنب المسبب لزخة شهب البرشاويات يسمى سويفت تتل الذي اكتشف عام 1862، وهو من أكبر المذنبات التي لها مدار طويل حول الشمس، إذ أنه يكمل دورته الواحدة حولها كل 133 عامًا). وفي كل مرة يمر المذنب بالأرض يتضاعف معدل زخات الشهب الناتجة عنه، وكان آخر مرور له بالأرض عام 1992، على أن يمر في دورته القادمة عام 2125).