نتمنى الشخصية القوية – عبد المحسن عباس الوائلي

نعم كم هو محترم صاحب الشخصية القوية اينما وجد في العائلة في المعمل في الحكم في الدائرة ومهما كان منصبه وعمله فهو يفرض احترامه على الغير بجدارة لانه محترم ونسمع من الناس عندما يــــــــــصفون شخصا يعرفونه سواء اكان شخصية عامة ام خاصة فيقولون فلان شخصية فماذا يعنون بالضبط عندما يستخدمون هذا التعبير او عكسه ماهي معالم الشخصية القوية في نظر الاشخاص العاديين؟

اعتقد انها تعني لدى الشخص العادي قوة التأثير والارادة وقلما تتجاوز هذه الحدود فالمدرس ذو الشخصية القوية هو المدرس الذي يسيطر على تصرفات تلاميذه دون الحاجة للالتجاء الى العقوبات البدنية والاب ذو الشخصية القوية هو الذي يلقى الطاعة من ابنائه دونما التجاء لاي نوع من العــــــــــقوبات ودون مجرد التهديد بتوقيع اية عقوبات وترتبط قوة الشخصية في هذا المجال ايضا بالقدرة على الاقناع وبالاعراب عن الرأي الشخصي مهما كان على خلاف اراء الاخرين فذو الشخصية القوية هو الذي لايتهيب من قول الصدق وان علم بأن هنالك الكثير من سيقف ضده فنقول عنه احيانا انه شخصية ناضجة ومن اهم معالم النضج في الشخصية ان يفهم المرء نفسه بمعنى ان يعرف إمكانياته وقدراته ونقائصه وتحديداته وان يتصرف على ضوء هذه المعرفة من علائم النضج ان يقيم الانسان تقيما واقعيا فلا يسرف في تقدير طاقاته وملكاته ومهاراته وان يعطي لنفسه حقها فقد يمضي الانسان حياته كلها دون ان تتاح له الفرصة ليكتشف قدرات كانت لديه على مدى الايام واذا اكتشف عرضا احدى هذه القدرات ربما لاتتاح له الظروف المتوانية لتدريب هذه القدرة ومعرفة حدودها ورغم اعترافنا بالفروق الفردية التي تستدعي ان ينمو الافراد المختلفون حتى يصلوا الى مرحلة النضج بطريقة فردية تخص كل فرد على حدة فسنسعى للتعرف على الاصول العامة للشخصية السليمة الناضجة واود اولا الفت الانتباه الى ان قوة الشخصية ونضجها ليست له بالضرورة علاقة مباشرة بالسن فكم من شاب ضد الاهاب يتسم بالاتزان والتعقل وكم من شخص مكتمل السن ينحصر في نطاق ذاته لايخرج عنها ويتصرف على نحو يدل على التخبط وعدم التأكد من الطريق الذي ينبغي ان يسير فيه ولكن لاشك ان الانسان بمرور الزمن تمر به تجارب كثيرة تصقله وتعلمه الكثير عن نفسه وعن الاخرين فيصبح اكثر نضجا من هم اصغر سنا.

فكلما اعترضت سبيل الانسان العقبات اصابته الشدائد والمحن واعترته الالام على مر السنين فتغلب على الصعاب وصمد للمحن والشدائد والالام ازداد نضجا وقدرة على مواجهة اعباء الحياة ولكن هذه القاعدة ليست مع ذلك مطردة فكم من صغير السن بفضل كبار السن في ضبـــــــط الاعصاب وفي سداد الرأي واساس نضج الشخصية هو البيئة المنزلية فتكوين الشخصية القوية الناضجة يحتاج الى سجل حياة عائـــــــــــلية مستقرة وطفولة مـــــــبرأة من الامراض الخطيرة والتجارب الانفعالية القاسية التي تترك في النفس اثارا لا تمحى وأبوين ناجـــــحين في حياتهما يستحقان بصورة عامة الاحترام من ابنائهما ومن الغير.. ويتميز صاحب الشخصية القوية بفهم دقيق لنفسه ورحم الله امرءا عرف نفسه.