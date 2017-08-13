رحيل أكبر معمرة في العالم عن 113 عاماً

وفاة الأم تريزا الباكستانية أثر رحلة حافلة تمتد لـ 87 عاماً

اسلام أباد- الزمان

توفيت الطبيبة والراهبة الألمانية روث بفاو عن عمر ناهز 87 عاما بعد أن كرست حياتها للقضاء على مرض الجذام في باكستان وأصبحت تعرف بلقب “الأم تريزا الباكستانية”.

وكانت بفاو قد شهدت تفشي مرض الجذام في باكستان أول مرة في عام 1960 فأنشأت عيادات في شتى أرجاء البلاد.

وأثمرت جهودها عن إعلان باكستان في عام 1996 أن مرض الجذام بات تحت السيطرة.

وقال شاهد خان عباسي، رئيس الوزراء الباكستاني، إن بفاو “قد تكون ولدت في ألمانيا، لكن قلبها كان دوما في باكستان”.

وأضاف مشيدا بشجاعتها وإخلاصها :”جاءت إلى باكستان تبحث عن حياة أفضل لهؤلاء المتضررين بالمرض، وبذلك وجدت لنفسها وطنا”.

حياة كريمة

وقال هيرالد مير بورزكي، من مؤسسة بفاو في فورتسبورغ، إن بفاو “منحت لمئات الآلاف من المواطنين حياة كريمة”.

وولدت بفاو في لايبزيغ في عام 1929، وشاهدت منزلها بعد أن دمره قصف إبان الحرب العالمية الثانية.

وبعد أن درست بفاو الطب، قررت الذهاب إلى جنوب الهند، غير أن التأشيرة التي صدرت لها جعلتها عالقة في مدينة كراتشي، حيث عرفت للمرة الأولى تفشي مرض الجذام هناك.

وقالت لبي بي سي في عام 2010 :”إن لم تتأثر للوهلة الأولى، أعتقد أنك لن تتأثر أبدا”.

وأضافت :”بالفعل كان أول مريض جعلني اتخذ قراري هو باتان الصغير، كان يزحف على يديه وقدميه ليصل إلى المستوصف الطبي، كان يتصرف كما لو كان ذلك أمرا طبيعيا، كأنه يتعين على الشخص أن يزحف إلى هناك على يدين وقدمين نحيفتين ومتسختين، مثل الكلب”. أنقذت بفاو أطفالا يعانون من تشوهات وضعهم آباؤهم في الكهوف وحظائر الماشية لسنوات خوفا من أن يكون المرض معديا.ودربت بفاو أطباء باكستانيين وتوسطت في جلب تبرعات أجنبية، وأسست البرنامج الوطني لمكافحة مرض الجذام في باكستان، ومركز “ماري أديليد” لمرض الجذام الذي يوجد مقر له في كل أقليم في باكستان.

وحصلت بفاو على جائزة عن مجهودها في مساعدة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب غربي باكستان في عام 2010.

كما حصلت على عدة جوائز شرفية عن أعمالها، من بينها جائزة هلال الامتياز التي تعد ثاني أرفع جائزة مدنية في باكستان في عام 1979، و جائزة هلال باكستان في عام 1989 وميدالية ستاوفر الألمانية عام 2015.

كتبت بفاو أربعة كتب في ألمانيا عن باكستان، من بينها كتاب “كي نضئ شمعة”، الذي تُرجم إلى اللغة الإنجليزية.

مقبرة غورا

وسوف يقام قداس عليها في 19 أغسطس/آب في كنيسة القديس باتريك في كراتشي، وسوف تدفن في مقبرة غورا كابريستان المسيحية في المدينة.

الى ذلك توفي أكبر معمر في العالم، وهو الوحيد في أسرته الذي نجا من الهولوكوست، عن عمر ناهز 113 عاما.ومات يسرائيل كريستال، الجمعة، قبل شهر واحد من بداية عامه 114، حسبما ذكرت الصحافة الإسرائيلية.وتصدر كريستال، الذي عاش في مدينة حيفا في إسرائيل، عناوين الصحف العام الماضي عندما قرر الاحتفال بيوم بلوغه (بار ميستفاخ بالعبرية) بعد نحو 100 عام.ولم يحتفل كريستال بعيد بلوغه في حينه بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى.

وولد كريستال في بلدة زارناو، الواقعة على مسافة 146 كيلومترا من جنوبي غرب العاصمة البولندية، وارسو، عام 1903.

وانفصل كريتسال، الذي كان والده رجل دين، عن والديه خلال الحرب العالمية الأولى، ثم انتقل إلى مدينة وودج حيث عمل في مشروع عائلته لصناعة الحلويات.

وبعد غزو ألمانيا النازية لبولندا عام 1939، نقل كريستال وأسرته إلى الغيتو في وودج.

ومات طفلاه هناك، وأرسل هو وزوجته تشايا فايغا فروكت إلى معسكر أوشفيتز في عام 1944 بعد تصفية الغيتو.

وقتلت زوجته في المعسكر، لكنه نجا بعدما عمل بالسخرة في ذلك المعسكر وغيره من المعسكرات النازية.

وعندما عثرت عليه قوات الحلفاء في مايو/ آيار 1945 كان وزنه 37 كيلوغراما فقط.

صناعة الحلويات

ووفقا لـ “مجلة تابلت”، قدّم كريستال شكره للجنود السوفييت الذين أنقذوه بعدما صنع الحلوى لهم.

وهاجر كريستال إلى إسرائيل في عام 1950 بصحبة زوجته الثانية وولدهما، حيث استمر في العمل بصناعة الحلويات حتى تقاعده.

واعترف القائمون على موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميا بكريستال كأكبر معمر في العالم في مارس/ آذار 2016.ولدى تسلمه شهادة موسوعة غينيس، اعترف كريستال بأنه لا يعلم سر الحياة الطويلة. وأضاف: “كان هناك رجال أذكى وأكثر حرصا على الوقاية الصحية وأفضل مني شكلا لكنهم لم يعيشوا طويلا.”وقالت ابنته شولا كوبرستوك إنه توفي، الجمعة، بعدما أصيب بوعكة صحية، الخميس الماضي.وقالت كوبرستوك لصحيفة “يديعون أحرونوت” الناطقة بالعبرية، إنه كان لديها “والد عظيم”. وأضافت “على الرغم من كل ما جرى خلال هذه الحقبة، وفقدانه جميع أسرته في الهولوكوست، كان (والدي) متفائلا، ولم يكن يرى سوى النور والخير في كل شيء دائما.”