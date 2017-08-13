(الزمان) تستطلع عن الأقليم الشمالي التركي (2)

وردو مدينة الأوكسجين وأوزنجول بحيرة

الصنوبر وأهملنا طرابزون

حمدي العطار

كانت السيارة تجتاز غيرسون لتصل الى مدينة اوردو ،فأذا بي اتمنى أن اعيش في هذه المدينة التي تقع بين جبال خضراء ومياه البحر الاسود اللامعة، بيوت منتشرة على قمم الجبال بألوان زاهية ومشاريع سكنية (شقق) تمتد على طول الطريق،انها اوردو قلب الشمال التركي كما يطلقون عليها وارض الهدوء من مواصفاتها وتسحر من يراها وافضل اسم لها لما تملكه من هواء نقي وصحي هو (مدينة الاوكسجين)

– المطر الناعم يصبح قطرات ماء مؤذية فوق رؤوسنا ليبلل كل ملابسنا، حينما وصلنا الى محلات بيع الشوكلاته وأشتد المطر كثيرا أصبح ركوبنا التلفريك مستحيلا وغير مرغوب به، لذا كان علينا أن نقضي الوقت في احد مولات مدينة اوردو على الرغم أن في هذه المدينة العديد من المراكز السياحية الطبيعية مثل شلالات (قدنيجيك) وهي تبعد 20 كيلو متراً عن مركز المدينة ،وشلال (اوهدامس) الذي يعد من أكبر الشلالات في منطقة البحر الأسود ويبلغ ارتفاعه 80 مترا،وشلال (جيشال) في وسط غابات (ايناستى) وعمقها 4 امتار تشتهر ببرودة وعذوبة مياهها،كما توجد بحيرة (اولوجول) التي تشتهر بممارسة ركوب القوارب وتبعد 17كيلو متراً عن مركز المدينة مثل هذه المعالم السياحية الممتعة حرمنا منها بسبب المطر – احيانا يكون المطر رومانسيا وفي مثل هذه المناسبات يكون قاسيا ومزعجا، كما ان هناك قلعة تاريخية (أونيا) تضم معالم تاريخية تروي لنا حكايات الحضارة القديمة كما تحتوي على دهاليز غريبة تنزل الى اسفل الارض لتصل حتى البحر وتبعد القلعة 7 كيلو مترات عن المدينة وهناك ايضا هضبة بركانية ويوجد في اوردو مطار شيد على جزيرة في البحر الاسود ،مدينة مليئة بالسياحة ولا يصح اختصار الزيارة اليها بالتلفريك والشوكلاته فقط!

صديقنا محمد من شركة المسار قال سوف نزور المدينة بيوم صحو بعد عودتنا من طرابزون ونحن نضع امامه هذه المعالم للذهاب اليها والتمتع بهذه المدينة الرائعة. -تلفريك أورودو

التلفريك والمول والمطعم

على الرغم من ان اوردو هي قلب الشمال التركي وفيها العديد من المراكز السياحية الا اننا لم نر الا التلفريك والمول والمطاعم ومحلات بيع الشوكلاته،,اذا كانت السياحة تمثل فيها التسوق الجانب الاكبر فأنها تضر ولا تنفع! لكن العيب لا يقع فقط على الشركة المنظمة للرحلة ! سوء الاحوال الجوية واستمرار المطر جعلنا محرومين من التمتع ببعض المعالم السياحة في هذه المدينة الجميلة!

بحيرة صنوبرية

يبدو لي أن قرية اوزنجول من القرى التي تفوق اهميتها بعض المدن التركية وذلك لوجود بحيرة ساحرة اسمها البحيرة الصنوبرية (أوزنجول) وهي بحيرة طويلة يقصدها السياح خاصة من الخليج العربي،وهي افضل مكان للتخييم (نصب الخيم) والشواء،بيوتها وفنادقها كلها مغلفة بالخشب،كما انها منطقة مناسبة للتمشي والتجوال بالدراجات الهوائية ،في القرية الكثير من النباتات الموجودة في غابات القوقاز مثل أشجار الصنوبر ذات الالوان الورقية،كما تعد القرية محمية للحيوانات النادرة من الغزال، ويمكن ممارسة صيد السلمون في مياه تلك البحيرة.وتمتعنا بمناظرها وتناولنا وجبة شهية من سمك السلمون مع الخبز المدور.

أهملنا طرابزون

لا اعرف ما هي الحكمة من تجاهل مدينة سياحية مهمة مثل طرابزون ونحن في الشمال التركي، كان من المفروض ولو قضاء ساعتين في طرابزون قبل أجتيازها سريعا للتوقف اكثر من ساعتين امام محلات (علي بابا) لبيع الحلقوم! ماذا يحدث لو وضع في البرنامج زيارة ايا صوفيا (المتحف)وهو ليس بعيدا عن الشارع العام في طرابزون،لذلك سوف نتكلم عن طرابزون كمعلومات وليس كمشاهدات سياحية.

التاريخ العريق

هي مدينة تقع على طريق الحرير يقصدها السياح الاغنياء خاصة (الخلاجية) هكذا يطلقون على الخليجين هنا! لغلاء اسعار الاقامة فيها،مطار طرابزون اكثر مطار في العالم تهبط فيه الطائرات الخاصة لأمراء الخليج وعوائلهم،عندما قصدنا الطريق المؤدي من غيرسون الى طرابزون كان علينا أجتياز عشرة أنفاق للوصول الى طرابزون، هي مكان للالتقاء مختلف الأديان واللغات والثقافات ومنها جاء اسم المدينة باليونانية طرابزون تعني (الطاولة) التي يمكن النقاش والاجتماع للاتفاق وليس للخلاف والاختلافات ،الطبيعة فيها جميلة والهواء دواء لنقاوته ، تحيط بها الغابات وساحل البحر الاسود الذي ينتشر فيها بحيرات الاسماك يمكن مشاهدت تلك المزارع السمكية وهي في البحر الاسود حتى وانت تسير سريعا بالسيارة،سمكة الأنشوفة اكلة مشهورة في طرابزون، التسمية في التركي للمدينة تعني (اربع زوايا) وهي أشارة الى زوايا قلعة المدينة التي فتحها السلطان محمد الفاتح،وتحتوي المدينة على 12 نهرا و4 بحيرات،المرتفعات فيها من الهضاب والجبال تشكل 77 بالمئة ،تشتهر بالخبز الكبير المدور ومعجنات الجبنة،هناك تقليد شعبي يمارسه الصيادون هنا هو رقصة تسمى (الهوردن) وهي تمثل تراث الدبكات الشعبية في طرابزون.

علي بابا والحلقوم

نحن اجتزنا طرابزون من دون توقف كما ذكرت وتوقفنا امام محلات علي بابا للحلقوم، بمجرد ان تنزل من السيارة يستقبلونك مجموعة من الفتيات الجميلات وبيدهم ضيافة مجانية انواع وتشكيلة من الوان الحلقوم الابيض والاحمر والاخضر فضلا عن اخرى تحمل صينية فيها شاي الرمان، ازدحام المكان يجعل الســـــــــياح يشترون كميات كبيرة من دون التفكير خاصة النـــــــــساء! لاحظنا كـــــــــثافة السياح من الخليج كما كان لنا جلسة ودية من كروب سياحي قادم من الاردن،العراقي عندما يلتقي بالعربي في تلك الاماكن.

يبدو عليهم المحبة والمدح المتبادل ولا اعلم كيف استطاع الاعلام أن يصور كل هذه الكراهية غير المنظورة واقعيا! نكات وذكريات ومجاملات تمدح الشعب العراقي وتتأسف لما جرى له من ويلات الحروب والاحتلال وداعش! حدثت خلال دقائق الانتظار تجعلنا نعيد النظر في التقيم المتسرع على طبيعة الشعب العربي! على فكرة الكروب الاردني يقيم في طرابزون وهو مثلنا متـــــــــوجه لزيارة بحيرة (أوزنجول) عشرة ايام بكلفة 800 دولار! اقل منا بمبلغ 350 دولاراً!

سألني أحدهم ما هو أبرز شيء لاحظته خلال هذه الايام في الشمال التركي؟ قلت له بالاضافة الى جمال الطبيعة وغرابة الطقس، فقد ذهبت لشراء الخوخ صباحا، في العراق حينما تكون اول من يشتري من البائع وتسلمه النقود (يبوسها ويضعها على كصته لثلاث مرات) نطلق عليه (الشكر والامتنان لربه لأنه رزقه) وبالعامية (استفتاح) حتى أن بعض الباعة حينما يغضب يصرخ (حتى بعدنه ما مستفتحين)! في غيرسون عندما اعطيته خمس ليرات ثمن الخوخ،قدم المبلغ من اسفل وجهي وحركة الورقة النقيدة يمينا وشمالا وكأنه يهفي بالورقة النقدية مرددا عبارات تمثل الشكر لله والاعتذار او طلب التعويض عما فقدته بالشراء! أنطلقنا بعد ان ارتفع السكر عندنا من تناول الحلقوم المجاني (البلاش دائما مرغوب حتى لو كان مضرا) وأتجهنا بعيدا عن ساحل البحر الاسود لندخل الى مدينة (اوف) المشهورة بزراعة الشاي وبوجود الجسر العثماني فيها، ويقال عن هذه المدينة اعتزازهم بأنفسهم، حتى لو سألت أحدهم انت من اية دولة لا يجيبك أنا من تركيا ! بل يقول أنا من (أوف) فهم يعدون اوف هي الدولة التابعين اليها وهم محافظون (قافلين).

اكثر الشباب يختم ويحفظ القرآن، مدرجات حقول الشاي منتشرة على الهضاب وجبال المدينة، وقفة اخرى لمدة ساعة تقريبا لآلتقاط الصور التذكارية مع الجسر العثماني.

يتبع