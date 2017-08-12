مطالبة الوافدين بالحذر بعد وفاة ثلاثة من سكنة كربلاء وكركوك والسماوة

وصول نصف الحجيج العراقيين إلى الديار المقدسة

مكة المكرمة – الزمان

اعلنت بعثة الحج العراقية تجاوز عدد الحجاج العراقيين الوافدين للديار المقدسة لاكثر من نصف العدد المقرر، داعية جميع الحجاج الى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب الحوادث والاضرار الناجمة عنها. وقالت البعثة في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة تجاوز أكثر من النصف ليصبح 19986 حاجًا) مشيرة الى ان هؤلاء وصلوا (عبر 55 رحلة جوية و 258 حافلة برية). ويبلغ عدد حجاج العراق هذا العام 33890 حاجا وحاجة يصل 40 بالمئة منهم عن طريق البر و60 بالمئة جواً. وكانت البعثة قد اعلنت الاربعاء الماضي بلوغ عدد الحجاج العراقيين الوافدين للديار المقدسة 11683 حاجًا عبر 40 رحلة جوية و103 حافلات برية ليصل بذلك حجم الواصلين الى ثلث العدد الكلي.واشاد المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان ثان تلقته (الزمان) بـ(عمل الخطوط الجوية العراقية وتعاونها مع بعثة الحج وحرصها على تهيئة الطائرات وانطلاقها بوقتها المحدد).وكانت هيئة الحج والعمرة قد باشرت في الثاني من آب الجاري بتفويج الحجاج عبر المطارات العراقية، فيما بدأت الاحد الماضي بتفويج حجاج البر عبر منفذ عرعر. الى ذلك، دعت البعثة الحجاج العراقيين الى الالتزام بتعليمات السلامة. وقال مدير بعثة الحج العراقية في المدينة المنورة عبد الحكيم نصرت في تصريح انه (لا بد للحجيج ان يلتزموا بالتعليمات المعنية بسلامة الحجاج الوافدين من جميع الدول بضمنهم الحجاج العراقيين للحفاظ على حياتهم وتجنب الاضرار التي قد تنتج عن عدم الالتزام بتلك القوانين)، موضحًا انه (بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت لها الحاجة آية مجيد محمد من محافظة المثنى وأودى بحياتها عقدت اللجان المختصة في بعثة الحج اجتماعاً مع جميع المتعهدين الموجودين في الديار المقدسة لتجديد التأكيد على التعليمات الصادرة من الهيئة العليا للحج والعمرة وحث الحجاج العراقيين على الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بأماكن سكناهم والحفاظ على حياتهم وتجنبهم المخاطر).وأكد ان (لجان المتابعة تعمل على مدار الساعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة لمتابعة احتياج الحجاج العراقيين وتوفيرها بأسرع وقت ممكن).وتوفيت الحاجة محمد (62 عاماً) الاربعاء الماضي نتيجة سقوطها من الطابق الاخير في فندق اثناء محاولتها نشر غسيلها على الديكور الموضوع بعد النوافذ. واوضحت البعثة ان (الديكور الموضوع بعد النوافذ لا يتحمل صعود اي شخص عليه وهو أصلاً خارج حدود الغرف). وهذه هي ثالث حالة وفاة بين الحجاج العراقيين حتى الآن بعد وفاة الحاج عارف محمد رشيد داود ( 76 عاما – محافظة كركوك) بوفاة طبيعية ، وققد دفن في مقبرة البقيع بناءً على طلب ذويه، ووفاة الحاجة رجاء موسى جعفر (56 عاما – محافظة كربلاء) في أثر مرض عضال وتقرر نقل جثمانها الى كربلاء بناءً على طلب ذويها.